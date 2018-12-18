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    В грузинские школы Гальского района завезли русские учебники
    18.12.2018
    В грузинские школы Гальского района оккупированной Россией грузинской территории - Абхазии, завезли русские учебники.

    Местные жители заявили DFWatch, что книги раздавала сама заместитель начальника марионеточной администрации Гали Наира Амалыиа.

    "Принесли русские учебники, несколько книг для одного класса. Обещали обеспечить видеороликами для начальных классов"- заявила одна из преподавателей DFWatch.

    В Гальском районе в настоящем функционирует 30 школ. Из них в 10 все еще идет преподавание на грузинском языке. В частности, преподавание на грузинском языке с 1 по 7 класс включительно полностью заменили на русский язык. Ученики закончат учебу на грузинском языке с 7 по 11 класс включительно.


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