Жители Гали не получат квартиры

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25.12.2018 Беженцы, проживание которых не удается проверить по фактическому адресу, не получат квартиру. Об этом заявил начальник департамента политики беженцев и экомигрантов Министерства здравоохранения Грузии Мурад Аблотия.



Следует отметить, что, прежде всего, это касается жителей Гали. "Если у него есть фактическое жилье в Гали, естественно, мы не сможем поехать, проверить его в Гали, поэтому этот (контингент) само собой выпадает"- заявил начальник департамента.



"Есть десятки тысячи семей, которые стоят в очереди, до сих пор очень многие живут в аварийных зданиях. Соответственно, в эту категорию беженцы, проживающие в Гали, не попадут"- заявил Аблотия DFWatch.



По его словам, приоритетом во время распределения жилой площади является фактическое проживание в аварийных объектах.



"В Зугдиди особенно большое количество таких, поскольку основной контингент, который перешел из Абхазии в 1998 году, временно расселился в разных учреждениях именно в Зугдиди. Потом многие вернулись в Гали, поэтому в Зугдиди, например, есть объект, где условно может быть 10 комнат, и зарегистрировано 25 семей. Естественно, что там не проживает столько семей. Исходной точкой является фактическое проживание в аварийных объектах"- заявил Аблотия DFWatch.



"Мы потому закрываем аварийные объекты, чтобы люди, фактически проживающие в этих объектах, не пострадали, их жизни не создалась угроза. Соответственно, мы их без всяких очков перевели из этих зданий.



Те, которые фактически не живут там, естественно, не попадут в эту категорию. Из-за того, что когда-то кто-то был где-то зарегистрирован, сейчас квартиру не получит"- говорит начальник департамента беженцев.



Что касается прописанных в частном секторе, или фактически проживающих людей, по его словам, процедура удовлетворения квартирами семей беженцев включает следующее: первое-заполнение заявки, второе-оценка, третье - мониторинг, четвертое - комиссионное рассмотрение.



Мурад Аблотия:



"Эти семьи смогут заполнить заявку и получить оценку, когда индивидуально кто-то придет и заполнит заявку. Оценка происходит электронно, а затем приходит мониторинг. Если во время мониторинга человек не будет физически на месте, невозможно, чтобы он получил квартиру, поскольку один компонент выпадает в процессе распределения квартиры. Без этого комиссия не имеет право рассмотреть вопрос.



Если у беженца есть фактическое жилье в Гали, мы не можем перейти в Гали, посетить, проверить его там, поэтому этот контингент само собой выпадет. Те, кто проживают в Гали, в своем доме, разумеется, в эту программу так не попадут, но очень многие, кто сезонно переходит в Гали, попадают. Мы даем квартиру людям, которые нуждаются в этом, если человек не живет здесь, как мы можем установить, нуждается он в квартире или нет?"- говорит Мурад Аблотия.



DFWatch поинтересовался, какая судьба ожидает беженцев, которые не могут остаться в Гали, и вынуждены уехать оттуда. По словам Аблотия, они, так же как и другие беженцы, заполняют заявку, и становятся в очередь на квартиру, с тем отличием, что министерство на определенное время берет на себя ответственность попечительства над ними.



"Если он не может остаться в Гали, также как и другие тысячи беженцев, которые находятся здесь, и ждут своей очереди, одни живут в съемной квартире, другие у родственников, должны дождаться получения квартиры. Сейчас я живу в Гали, отсюда получу квартиру, и потом перееду, неправильный подход, и не садится в цели программы.



Долгосрочная программа расселения беженцев не подразумевает того, что все беженцы обязательно должны получить квартиру, несмотря на то, нуждается в этом или нет. Здесь разговор идет о людях, нуждающихся в этом. Неправильно думать, у меня есть 10 квартир, но поскольку мы беженцы, министерство все равно должно дать мне ее.



Если семья беженца перейдет на эту сторону Ингури, должна встать в очередь, и она получит квартиру. Находясь в очереди, мы обеспечим арендной платой социально незащищенные семьи. У местных муниципалитетов есть временные приюты, где эти семьи могут остаться в результате коммуникации с муниципалитетом. Потом они получат статус социально незащищенных, поскольку, разумеется, у них не будут доходы. Сразу же, как только получат статус, попадают в программу обеспечения арендной платой, встают в очередь на получение квартиры, и, так же как и все остальные, получат квартиру. Мы обеспечиваем учебу ребенка в школе, если в семье есть школьник, и по мере возможности помогаем найти работу"- говорит начальник департамента.











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