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    Президент Грузии поздравила жителей Гали с Новым годом и Рождеством
    05.01.2019
    Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила пост полицейских, расположенный в селе Рухи Зугдидского района, на административной границе с Абхазией. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

    Зурабишвили поздравила с Новым годом и Рождеством сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, которые обеспечивают безопасность в зоне пункта пропуска, поблагодарив за их работу.

    Говоря о проблемах, существующих в зоне конфликта, Зурабишвили отметила, что мост через реку Ингури, по которой Гальский район граничит с Зугдидским, стал символом разделения грузинского общества.

    «Я нахожусь здесь во второй раз. Впервые я была здесь в качестве новоназначенного министра иностранных дел. Прошло 15 лет, и я снова стою здесь. Это очень большая трагедия для нашей страны. Я стою на том мосту, который разделяет наше население. По обе стороны наши граждане, поэтому сегодня я хочу поздравить с Новым годом и приближающимся Рождеством тех, кто живет в Гали, а также наших абхазских братьев и сестер, пожелав им, чтобы в очень скором будущем этот разделительный мост стал действительно объединяющим мостом», — приводит пресс-служба слова президента.


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