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    В Сочи задержан серийный вор из Абхазии
    10.01.2019
    Сотрудники сочинской полиции задержали 27 летнего приезжего мужчину, которого подозревают в целой серии краж.

    Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД, к правоохранителям обратилась женщина с заявлением о том, что у неё из сумки похитили кошелёк с 15 тысячами рублей.

    Сотрудники оперативно-сыскного отдела установили личность предполагаемого преступника и задержали приезжего из сопредельной республики мужчину на одной из остановок общественного транспорта, сообщает Макс Портал.

    В отделе полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похитил кошелек из сумки пострадавшей, в то время, когда она выходила из автобуса. При дальнейшей проверке установлена причастность подозреваемого более чем к 10 фактам краж.

    Сейчас задержанный заключён под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.


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