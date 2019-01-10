В Сочи задержан серийный вор из Абхазии

10.01.2019 Сотрудники сочинской полиции задержали 27 летнего приезжего мужчину, которого подозревают в целой серии краж.



Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД, к правоохранителям обратилась женщина с заявлением о том, что у неё из сумки похитили кошелёк с 15 тысячами рублей.



Сотрудники оперативно-сыскного отдела установили личность предполагаемого преступника и задержали приезжего из сопредельной республики мужчину на одной из остановок общественного транспорта, сообщает Макс Портал.



В отделе полиции мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похитил кошелек из сумки пострадавшей, в то время, когда она выходила из автобуса. При дальнейшей проверке установлена причастность подозреваемого более чем к 10 фактам краж.



Сейчас задержанный заключён под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.









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