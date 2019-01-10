Житель Абхазии ввозил из России на легковом автомобиле 14 коз

10.01.2019 Накануне Нового года 63-летний житель Абхазии пытался переправить из России домой 14 коз. Домашние животные были обнаружены на границе с Россией в легковом автомобиле ГАЗ-22.



Водителя попросили представить машину к осмотру. Чтобы удостовериться, что в автомобиле нет посторонних лиц, а также тайников и укрытий, пограничники предложили мужчине выгрузить животных, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.



На эту просьбу иностранец ответил пограничникам отказом. Он предложил им «решить вопрос» альтернативным способом.



Автомобиль вывели из потока. Домашний скот все же выгрузили. Никаких тайников и запрещенных грузов в машине не оказалось.









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