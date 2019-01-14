Уроженец Костромы убит в селе Тамыш Очамчирского района

Мужчину, который переехал с семьей из Костромы в Абхазию около пяти лет назад, убили в понедельник 14 января, рассказал первый замглавы Очамчирского района Славик Кучуберия.



"Убийство произошло в селе Тамыш. По словам супруги убитого, двое неизвестных пришли к ним домой примерно в 2:20. Глава семьи вышел к ним, они недолго разговаривали, и между нами началась потасовка. Затем в него выстрелили из ружья и убежали", - сказал Кучуберия.



Он отметил, что лично был знаком с погибшим и знал его только с хорошей стороны. Убитый – отец двоих детей был простым автомехаником и больших денег не зарабатывал. Жили они в доме знакомых.



"Никому не мешал и всегда всем помогал. Не реально, чтобы его убили за деньги. Непонятно за что", - рассказал первый замглавы Очамчирского района.



Кучуберия добавил, что расследованием занимаются следователи МВД Абхазии. По подозрению в убийстве уже задержали несколько человек.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>