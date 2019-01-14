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    Уроженец Костромы убит в селе Тамыш Очамчирского района
    14.01.2019
    Мужчину, который переехал с семьей из Костромы в Абхазию около пяти лет назад, убили в понедельник 14 января, рассказал первый замглавы Очамчирского района Славик Кучуберия.

    "Убийство произошло в селе Тамыш. По словам супруги убитого, двое неизвестных пришли к ним домой примерно в 2:20. Глава семьи вышел к ним, они недолго разговаривали, и между нами началась потасовка. Затем в него выстрелили из ружья и убежали", - сказал Кучуберия.

    Он отметил, что лично был знаком с погибшим и знал его только с хорошей стороны. Убитый – отец двоих детей был простым автомехаником и больших денег не зарабатывал. Жили они в доме знакомых.

    "Никому не мешал и всегда всем помогал. Не реально, чтобы его убили за деньги. Непонятно за что", - рассказал первый замглавы Очамчирского района.

    Кучуберия добавил, что расследованием занимаются следователи МВД Абхазии. По подозрению в убийстве уже задержали несколько человек.


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