Бизнесмен из Москвы лишился глаз в результате покушения в Абхазии

16.01.2019 В Абхазии в результате взрыва неустановленного устройства тяжелые ранения получил московский предприниматель Михаил Еваленко. Как сообщает пресс-служба т.н. МВД Абхазии, инцидент произошел в городе Пицунда в минувший вторник.



По данным ведомства, очаг взрыва располагался на стыке капота и лобового стекла автомобиля Audi Q-7. "В медучреждение доставлен владелец автомобиля Михаил Львович Еваленко 1966 г.р., временно проживающий в поселке Лдзаа (Лидзава - ред.), который находился в непосредственной близости от автотранспортного средства", - говорится в сообщении.



По данным прокуратуры Гагрского района, пакет со взрывчаткой находился между лобовым стеклом автомобиля и капотом. "Когда владелец автомобиля попытался извлечь пакет, произошел взрыв", - отметили в прокуратуре.



По одной из версий, целью взрыва было убийство Еваленко. Пострадавший был доставлен в больницу в Сочи. Во время операции ему пришлось удалить оба глаза.



Прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело по статье "покушение на убийство".









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