Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Временная юрисдикция Константинополя в Абхазии - предложение, с которым патриархия Грузии «не согласилась»

16.01.2019 По заявлению бывшего госминистра Грузии по делам реинтеграции Пааты Закареишвили, будучи на должности госминистра он предлагал патриархии Грузии заключить с Вселенской патриархией договор, и до восстановления территориальной целостности временно передать Церкви Константинополя богослужение в Абхазии, но получил отказ.



В эфире телекомпании "Кавкасиа" Закареишвили отметил, что он поделился идеей с тогдашним премьер-министром (2013 год) Бидзиной Иванишвили, и получил разрешение начать переговоры с патриархией, но это не удалось осуществить, поскольку патриархия Грузии "четко и однозначно" отказала.



По словам Закареишвили, в тот период в Абхазии активизировались священнослужители, которые вместо России смотрели на Константинополь, и их поддерживал народ. По словам Закареишвили, этим шагом грузинская сторона ублажила бы абхазов, и способствовала бы их дистанцированию от России.



"Когда я был государственным чиновником, Бидзина Иванишвили был премьер-министром, и Давид Усупашвили председателем парламента, Бартоломеус (Вселенский патриарх) приезжал в Тбилиси. Тогда в Абхазии церковные моменты были разделены, и абсолютное большинство населения хотело двигаться к Константинополю. Впервые институционально в Абхазии явно выявились антироссийские настроения. Там это чувствуется, но институционально это было впервые, когда абсолютное большинство населения, которого совсем не тревожит православие, выразило свое отношение к России, поддержав священников, смотрящих на Константинополь: Дорофей Дбар и Давид Сарсания являются ведущим фигурами с данной точки зрения. Подавляющее большинство, 80% населения симпатизирует им. Люди явно не хотели быть с Россией, и хотели выйти заграницу. В Тбилиси приехал Варфломей. Я сказал премьеру и председателю парламента, что было бы хорошо, чтобы мы предложили, что неплохо, если Церковь Грузии заключит с Варфломеем Томос (соглашение), правовой документ, где будет написано, чтобы до восстановления территориальной целостности Грузии духовное окормление населения осуществлял Константинополь. До тех пор, пока не будет восстановлена наша территориальная целостность, это было бы с нашего разрешения (Константинополь осуществлял бы церковную юрисдикцию от нашего имени).



До того, когда был возведен в сан Кирилл (патриарх России), первая встреча между нашим патриархом и Кириллом состоялась в Киеве, и там наш патриарх попросил патриархию России, поскольку туда не могут войти наши священники, и нет возможности осуществлять литургию и тайну евхаристии для наши верующих, соответственно, просим, чтобы это сделала Россия. Это само по себе не трагедия, но почему просить Россию, когда легитимней Константинополь? Поэтому я предложил, если мы готовы просить других, зачем просить Россию, когда есть Константинополь? Тем более, когда в Абхазии есть готовность. Абхазы этим в некоторой степени бы поняли, что мы встретили их здесь, и с другой стороны, мы понимаем их чаяние. Думаю, что это было бы правильно"- заявил Закареишвили.



По его же словам, по данному вопросу он получил согласие Бидзины Иванишвили, вести переговоры с патриархией Грузии.



"Бидзина сказал мне, что это хорошо и правильно… Так или иначе, понравилось или нет, он сказал, чтобы я поговорил с патриархом. Он знал, что у меня есть контакты и отношения. Раз я получил полномочие от премьера, отправился в патриархию, где состоялся серьезный спор. Там, как правило, меня очень хорошо принимают, поскольку там у меня много друзей, я окончил духовную семинарию, и у меня много друзей в епископате. Аргументом было то, что Россия признает независимость Абхазии"- говорит Закареишвили.



По его мнению, этот аргумент и сейчас раздается в связи с автокефалией Украины, но, по его словам, это совершенно слабый аргумент.



"Я не о том, что я говорю истину, и правильно то, что я говорю. Но если мы допускаем, что в Абхазии есть такая ситуация, что можно признать ее автокефалию, что абсурд, на земле всего существуют 15 автокефальные церкви, 192 независимые государства, и Россия манипулирует этим, тогда она должна бороться с 15 Церквями. В Абхазии нет никакого основания для этого, там нет епископа и т.д. Но если там есть основание того, чтобы Россия признала автокефалию, почему это основание не существует для Константинополя? Если мы переходим на сторону врага Константинополя, почему не считаем, что Константинополь тоже может признать ее? Ни Константинополь, ни Россия не смогут признать ее, нет никакого основания для этого, нет людей, нет Церкви. В Украине проживают миллионы людей, и сколько веков она боролась, там есть епископы, священнослужители. В Украине совершенно другая ситуация, как можно сравнивать Украину и Абхазию? Как, человек, который что-то знает о православии, я четко знал, что преимущество с точки зрения присвоения автокефалии есть у Константинополя. Что сейчас и подтвердили, до того, как присвоить Украине автокефалию, Константинополь четко заявил: только у меня есть право присвоить автокефалию. Если мы видим это, почему усложняем себе дело?"- говорит Закареишвили.



Он говорил также о том, какую позицию должны зафиксировать представители власти Грузии относительно автокефалии Украины. По его словам, патриархия пока может воздержаться от фиксации своей позиции, поскольку пока ее не признали другие Церкви. По его же словам, аргументом позиции патриархии в связи с воздержанием от фиксации позиции должен быть именно этот аргумент, и они должны консультироваться с другими церквями.



"Время есть. Наступать Церкви на шею, дескать, почему не признаете, было бы неправильно. У меня скорее есть претензии к государству"- говорит Закареишвили.



По его же мнению, в нынешней конституционной реальности самая лучшая платформа для поздравления украинского народа с автокефалией есть у президента, исходя из ее церемониальных функций.



"Она является промежуточным звеном, церемониальным, кого-то с чем-то поздравляет, если кто-то умрет, соболезнует. Поэтому у нее сегодня самый лучший вариант сказать: я поздравляю украинский народ с этим большим знаменательным успехом. Это был бы наилучший вариант"- считает Закареишвили.



В то же время Паата Закареишвили считает, что правительство Грузии тоже должно выразить больше солидарности Украине.



Он также прокомментировал возможные опасности, по которым в случае признания автокефалии Украины Россия может сделать аналогичный шаг в контексте Абхазии. По его словам, хуже той ситуации, какая есть на сегодня, не может произойти. По его словам, де-факто все равно Россия управляет ситуацией в Абхазии. По его словам, этим решением Россия получит больше минуса, чем Грузия, поскольку этого не признают другие церкви, и более того, по мнению Закареишвили, это не понравится также другим славянским народам.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>