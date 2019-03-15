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    Зурабишвили: Гибель Ираклия Кварацхелия - трагедия для каждого из нас и страны
    15.03.2019
    Гибель Ираклия Кварацхелия — тяжёлая трагедия, — написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в социальной сети, выражая соболезнование семье погибшего.

    «Мой консультант по вопросам оккупированных территорий Майя Цабошвили поедет в Сенаки и передаст мои соболезнования семье Ираклия Кварацхелия.

    Гибель Ираклия Кварацхелия — серьезная трагедия для каждого из нас и страны. В этот трудный момент я разделяю скорбь семьи и друзей», — написала Зурабишвили.

    Ираклий Кварацхелия умер в оккупированной Абхазии, на военной базе российских оккупантов. Информацию о гибели гражданина Грузии распространила Служба государственной безопасности Грузии.

    Российская и абхазская стороны утверждают, что Кварацхелия совершил суицид через повешение. Родственники Кварацхелия утверждают, что на теле имеются повреждения и уверены, что он был подвергнут насилию и пыткам, в результате чего скончался. В Тбилиси была проведена экспертиза тела Ираклия Кварацхелия. Результаты экспертизы пока не известны.

    Тело погибшего было передано грузинской стороне два дня назад. Похороны Ираклия Кварацхелия пройдут в Сенаки в воскресенье.


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