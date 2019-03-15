.: Лента Новостей
  • Глава МИД Вануату объяснил, как произошло признание «независимости» Абхазии
  • Представитель ОБСЕ передал Саломе Зурабишвили вино, присланное абхазами
  • Зурабишвили: Гибель Ираклия Кварацхелия - трагедия для каждого из нас и страны
  • Глава МИД Вануату еще раз подтвердил признание территориальной целостности Грузии
  • Смерть Ираклия Кварацхелия является частью неурегулированного конфликта - Закареишвили
  • Опубликованы фотографии, на которых видны повреждения на теле погибшего в Абхазии Кварацхелия
  • МИД Грузии стремится к мирному восстановлению территориальной целостности - Залкалиани
  • На теле Кварацхелия отмечаются повреждения - родственница
  • Задержанного в Гали Дзандзава обвиняют в нападении на Темура Надарая - СМИ
  • Погибшего в Абхазии Ираклия Кварацхелия похоронят в Сенаки

    •
     
    Глава МИД Вануату объяснил, как произошло признание «независимости» Абхазии
    15.03.2019
    В рамках визита в Грузии министр иностранных дел, международного сотрудничества и внешней торговли Вануату, Ральф Регенвану посетил село Одзиси у линии оккупации. Об этом сообщают в Министерстве иностранных дел.

    По их же информации, Ральф Регенвану на месте ознакомился со сложившейся ситуацией, и еще раз подтвердил твердую поддержку правительства Республики Вануату в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии.

    "После того, как между нашими странами были установлены дипломатические отношения, это первый случай, когда представители власти Вануату приехали в Грузию. Главная цель этого визита, лучше ознакомиться с вопросами, которые стоят перед Грузией, содействовать углублению отношений между Вануату и Грузией, не только на региональном, но и международном уровне.

    Посещение линии оккупации поможет нам осознать, какое положение в этом регионе Грузии. Для меня, как для министра иностранных дел Вануату, чрезвычайно важно быть здесь. Когда по данному вопросу будет разговор на международном уровне, у меня будет точное представление о существующем положении. Вануату всегда признавал территориальную целостность Грузии. В 2011 году у нас был министр, который выразил другую позицию. На мой взгляд, он попал под влияние некоторых персон, и признал независимость Южной Осетии и Абхазии. Это его решение не было официальной позицией государства.

    После этого факта, Вануату очень скоро установил дипломатические отношения с Грузией, и отозвал признание"- отметил Ральф Регенвану.

    После посещения линии оккупации Ральф Регенвану проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и министром образования, науки, культуры и спорта Михаилом Батиашвили. Члены делегации побывают в Доме юстиции, Центре координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи 112, и на месте ознакомятся со спецификой деятельности этих ведомств.

    В рамках визита 14 марта министр иностранных дел, международного сотрудничества, и внешней торговли Вануату встретился в Министерстве иностранных дел Грузии с грузинским коллегой Давидом Залкалиани.




    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия