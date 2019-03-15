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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Глава МИД Вануату объяснил, как произошло признание «независимости» Абхазии

15.03.2019 В рамках визита в Грузии министр иностранных дел, международного сотрудничества и внешней торговли Вануату, Ральф Регенвану посетил село Одзиси у линии оккупации. Об этом сообщают в Министерстве иностранных дел.



По их же информации, Ральф Регенвану на месте ознакомился со сложившейся ситуацией, и еще раз подтвердил твердую поддержку правительства Республики Вануату в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии.



"После того, как между нашими странами были установлены дипломатические отношения, это первый случай, когда представители власти Вануату приехали в Грузию. Главная цель этого визита, лучше ознакомиться с вопросами, которые стоят перед Грузией, содействовать углублению отношений между Вануату и Грузией, не только на региональном, но и международном уровне.



Посещение линии оккупации поможет нам осознать, какое положение в этом регионе Грузии. Для меня, как для министра иностранных дел Вануату, чрезвычайно важно быть здесь. Когда по данному вопросу будет разговор на международном уровне, у меня будет точное представление о существующем положении. Вануату всегда признавал территориальную целостность Грузии. В 2011 году у нас был министр, который выразил другую позицию. На мой взгляд, он попал под влияние некоторых персон, и признал независимость Южной Осетии и Абхазии. Это его решение не было официальной позицией государства.



После этого факта, Вануату очень скоро установил дипломатические отношения с Грузией, и отозвал признание"- отметил Ральф Регенвану.



После посещения линии оккупации Ральф Регенвану проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и министром образования, науки, культуры и спорта Михаилом Батиашвили. Члены делегации побывают в Доме юстиции, Центре координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи 112, и на месте ознакомятся со спецификой деятельности этих ведомств.



В рамках визита 14 марта министр иностранных дел, международного сотрудничества, и внешней торговли Вануату встретился в Министерстве иностранных дел Грузии с грузинским коллегой Давидом Залкалиани.











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