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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Грузинско-абхазский «диалог» - это бесконечный процесс

18.03.2019 - Анна Дзяпшипа, документалист, Тбилиси (NetGazeti) Думы о грузино-абхазском вопросе по понятным причинам делают меня биполярной. Поскольку это не однозначно черно-белое дело, "разрешить" его можно только в процессе. Я подразумеваю, что невозможно, чтобы когда-нибудь он закончился конкретным результатом-итогом. Более того, наши агрессивные желания, выраженные в виртуальном или реальном пространстве, всегда будут радикально отличаться, они никогда не смогут объединиться в общем теле.



Поэтому грузинско-абхазский "диалог", или его постоянный распад является бесконечным процессом. Невозможно, чтобы он был рассчитан на результат, поскольку по разным причинам подразумевает только лишь движение по кругу. Однако иногда появляются попытки переосмыслить настоящее, или новейшее, очень болезненное прошлое. Дистанция, попытка смотреть и слушать другим взглядом вроде бы помогает обеим сторонам понять язык друг друга, но в конечном итоге все же все эти отступления остаются всего лишь взрывом злости, и борьбой за место.



Уже несколько лет я в разном формате встречаюсь с абхазскими коллегами. Эти встречи ощутимо изменили меня, и думаю, что я слышала самые важные истории. Несмотря на это, считаю, что эти встречи уже повторяют самих себя, мы рассказываем, и слушаем те же истории, или встречаемся с уже подружившимися и дорогими людьми.



Недавно я говорила об Абхазии с грузинскими студентами, и тогда я поняла, что больше всего хочу, чтобы вопросы, которые задавали мне, они задали моим абхазским коллегам, или своим ровесникам. В действительности я впервые видела людей, которые могут стать будущими участниками этого процесса, гораздо более свободные от противоречивой истории, готовые понять, услышать чужое мнение, выйти из зоны своего комфорта в мышлении, и разрушить твердые схемы, существующие в воображении.



Это не результат, но это еще один новый шанс перехода от распада грузинско-абхазской коммуникации опять в режим разговора.











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