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    В Сухуми сгорел автомобиль (+видео)
    18.03.2019
    В Сухуми сгорел автомобиль. По словам очевидцев, машина стояла возле дома по улице Агрба, когда произошло возгорание моторного отсека.

    "17 марта в 17.50 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что в Новом районе столицы по улице Агрба, 8 загорелась машина. В результате происшествия сгорели моторный отсек и передняя часть салона автомобиля Ауди-80", - сообщили в т.н. МЧС Абхазии.

    Там же уточнили, что пострадавших нет.





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