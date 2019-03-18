В Сухуми сгорел автомобиль (+видео)

В Сухуми сгорел автомобиль. По словам очевидцев, машина стояла возле дома по улице Агрба, когда произошло возгорание моторного отсека.



"17 марта в 17.50 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что в Новом районе столицы по улице Агрба, 8 загорелась машина. В результате происшествия сгорели моторный отсек и передняя часть салона автомобиля Ауди-80", - сообщили в т.н. МЧС Абхазии.



Там же уточнили, что пострадавших нет.













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