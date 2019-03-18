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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Независимый эксперт рассказывает подробности судмедэкспертизы тела Кварацхелия

18.03.2019 - Civil Georgia Судмедэксперт Центра реабилитации жертв пыток «Эмпатиа» Ираклий Тоидзе заявил, что на теле 29-летнего гражданина Грузии Ираклия Кварацхелия, который скончался в Абхазии при неопределенных обстоятельствах, заметны кровоподтеки и странгуляционная борозда.



Тоидзе, который от имени центра присутствовал на предварительной экспертизе, проведенной Национальным бюро судебной экспертизы, заявил представителям СМИ 15 марта, что странгуляционная борозда на теле Кварацхелия отмечалась в области шеи, что, по его словам, характерно повешению на веревке или проволоке, которые оставляют такой след».



Он также отметил, что у умершего также отмечались кровоподтеки в области шеи, на правом плече и левом локте, которые, по его словам, могли быть нанесены незадолго до смерти Кварацхелия.



«Понять их происхождение было немного сомнительно, потому что труп уже находился в стадии разложения. И поэтому с этих мест были взяты трупные материалы и отправлены в лабораторию, и они дадут ответ, развивались они еще во время жизни, или после смерти», — заявил он.



По словам Тоидзе, переломы костей на теле не отмечались. Он также отметил, что на теле также не отмечались следы использования электрошока, как об этом сообщали некоторые СМИ.



На вопрос, указывают ли эти доказательства на самоубийства, Тоидзе заявил, что причина смерти будет определена после того, как судебно-медицинская экспертиза будет завершена полностью, что произойдет примерно через месяц.



Ответственность России



Директор Центра «Эмпатиа» Мариам Джишкариани заявила на брифинге 15 марта, что смерть Кварацхелия «с большой вероятностью» наступила в результате бесчеловечного обращения во время его задержания на российской базе в Абхазии.



«Это было убийство человека или самоубийство, в любом случае, этому суициду предшествовало что-то, что довело человека до этой меры; Следовательно, с правовой точки зрения, это является нарушением международных стандартов, Конвенции ООН против пыток и Европейской конвенции о правах человека», — отметила она.



«Мы передадим это дело в Европейский суд по правам человека, если российская сторона не будет участвовать в расследовании и не выявит виновных лиц и не накажет их», — добавила Джишкариани.



По ее словам, для установления точных причин смерти центр «Эмпатиа» проведет комплексную экспертизу в соответствии с международными стандартами, в том числе, в соответствии со Стамбульским и Миннесотским протоколами.



О смерти Кварацхелия Тбилиси получи сообщение 12 марта, когда представители оккупированной Абхазии заявили, что Кварацхелия покончил с собой в заключении на российской военной базе в Гальском районе. Кварацхелия, как сообщается, переходил в Гали, когда его задержали «пограничники» ФПС ФСБ России и перевели на близлежащую российскую военную базу.



Власти Грузии, СМИ и общество скептически относятся к такому развитию событий, что обусловлено предыдущими инцидентами, во время которых Арчил Татунашвили скончался в заключении в Цхинвали, а Гига Отхозория был убит на линии оккупации Абхазии. Ни в одном случае подозреваемые не были привлечены к правосудию.



По информации знакомых Кварацхелия и местных жителей, его смерть наступила в результате избиения после драки с российскими военными. Семья Кварацхелия разделяет эту версию и заявляет, что обнаруженные на его теле повреждения указывают на то, что перед смертью его пытали.



Тело Ираклия Кварацхелия было передано властям Грузии 13 марта. Его похоронили в Сенакском муниципалитете.









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