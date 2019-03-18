За что избили главу гальской администрации Темура Надарая?

18.03.2019



Данную информацию изданию DFWatch подтвердил и один из сотрудников администрации. Источник утверждает, что Надарая находится на лечении в Санкт-Петербурге, состояние его здоровья тяжелое и у него проблемы с речью.



Уточнить детали инцидента нет возможности. Источники сообщают, что нападение связано с криминальными разборками. Называются две версии - согласно первой, у Надарая случился конфликт с представителями "воровского мира", по другой - со спецназовцем абхазской милиции.



Портал "Наша Абхазия" сообщала об информации про нападение на Темура Надарая в связи с С руководителем абхазской администрации Гальского района Темуром Надарая физически расправились в Сухуми и сейчас он проходит интенсивный курс лечения в России. Об этом сообщает агентство "Ньюпост".Данную информацию изданию DFWatch подтвердил и один из сотрудников администрации. Источник утверждает, что Надарая находится на лечении в Санкт-Петербурге, состояние его здоровья тяжелое и у него проблемы с речью.Уточнить детали инцидента нет возможности. Источники сообщают, что нападение связано с криминальными разборками. Называются две версии - согласно первой, у Надарая случился конфликт с представителями "воровского мира", по другой - со спецназовцем абхазской милиции.Портал "Наша Абхазия" сообщала об информации про нападение на Темура Надарая в связи с задержанием жителя Гальского района Левана Дзандзава . Предполагалось, что его задержание связано с нападением на Темура Надарая. Дзандзава позже был освобожден.









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