За что избили главу гальской администрации Темура Надарая?

С руководителем абхазской администрации Гальского района Темуром Надарая физически расправились в Сухуми и сейчас он проходит интенсивный курс лечения в России. Об этом сообщает агентство "Ньюпост".
Данную информацию изданию DFWatch подтвердил и один из сотрудников администрации. Источник утверждает, что Надарая находится на лечении в Санкт-Петербурге, состояние его здоровья тяжелое и у него проблемы с речью.
Уточнить детали инцидента нет возможности. Источники сообщают, что нападение связано с криминальными разборками. Называются две версии - согласно первой, у Надарая случился конфликт с представителями "воровского мира", по другой - со спецназовцем абхазской милиции.
Портал "Наша Абхазия" сообщала об информации про нападение на Темура Надарая в связи с задержанием жителя Гальского района Левана Дзандзава
. Предполагалось, что его задержание связано с нападением на Темура Надарая. Дзандзава позже был освобожден.