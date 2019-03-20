.: Лента Новостей
  • Задержанным в Абхазии двоим гражданам Грузии присудили трехлетнее заключение
  • Мы обязательно установим все детали, как погиб Ираклий Кварацхелия - премьер-министр
  • В Абхазии на 30% возросло число контрактников-оккупантов
  • За что избили главу гальской администрации Темура Надарая?
  • Независимый эксперт рассказывает подробности судмедэкспертизы тела Кварацхелия
  • В Сухуми сгорел автомобиль (+видео)
  • Грузинско-абхазский «диалог» - это бесконечный процесс
  • Глава МИД Вануату объяснил, как произошло признание «независимости» Абхазии
  • Представитель ОБСЕ передал Саломе Зурабишвили вино, присланное абхазами
  • Зурабишвили: Гибель Ираклия Кварацхелия - трагедия для каждого из нас и страны

    •
     
    В Абхазии на 30% возросло число контрактников-оккупантов
    20.03.2019
    На российской оккупационной военной базе в Абхазии количество военнослужащих по контракту возросло на 30% по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

    В сообщении отмечается, что с начала прошлого года по настоящее время более 600 граждан РФ, в том числе военнослужащих по призыву, изъявили желание проходить военную службу по контракту в соединении. Все кандидаты прошли тщательный отбор на соответствие предъявляемым требованиям.

    Предпочтение отдавалось лицам, способным выполнять задачи в условиях высоких температурных режимов и повышенной влажности субтропиков, выполнившим нормативы по физической подготовке на положительные оценки, успешно прошедшим социально-психологическое тестирование, а также выпускникам учебных центров Минобороны России. По результатам испытаний лишь один из четырех кандидатов смог пройти отбор.

    После назначения на воинские должности военнослужащие по контракту направлялись в учебные воинские части для обучения на курсах интенсивной общевойсковой подготовки и проходили трехмесячный испытательный срок службы.

    В настоящее время в военной базе число военнослужащих по контракту составляет более половины от общего количества всего личного состава соединения.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия