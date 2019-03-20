В Абхазии на 30% возросло число контрактников-оккупантов

20.03.2019 На российской оккупационной военной базе в Абхазии количество военнослужащих по контракту возросло на 30% по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.



В сообщении отмечается, что с начала прошлого года по настоящее время более 600 граждан РФ, в том числе военнослужащих по призыву, изъявили желание проходить военную службу по контракту в соединении. Все кандидаты прошли тщательный отбор на соответствие предъявляемым требованиям.



Предпочтение отдавалось лицам, способным выполнять задачи в условиях высоких температурных режимов и повышенной влажности субтропиков, выполнившим нормативы по физической подготовке на положительные оценки, успешно прошедшим социально-психологическое тестирование, а также выпускникам учебных центров Минобороны России. По результатам испытаний лишь один из четырех кандидатов смог пройти отбор.



После назначения на воинские должности военнослужащие по контракту направлялись в учебные воинские части для обучения на курсах интенсивной общевойсковой подготовки и проходили трехмесячный испытательный срок службы.



В настоящее время в военной базе число военнослужащих по контракту составляет более половины от общего количества всего личного состава соединения.









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