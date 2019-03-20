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    Мы обязательно установим все детали, как погиб Ираклий Кварацхелия - премьер-министр
    20.03.2019
    Мы подключили все международные организации и мы обязательно установим все детали и обстоятельства, как погиб Ираклий Кварацхелия, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил во время «Фейсбук-лайва».

    Премьер-министр выразил соболезнования семье и друзьям Ираклия Кварацхелия.

    «На прошлой неделе произошел еще один тяжелый и трагический случай. На оккупированной территории погиб еще одни молодой человек – наш гражданин Ираклий Кварацхелия. Мы подключили все международные организации и мы обязательно установим все детали и обстоятельства, как погиб наш гражданин. Хочу выразить соболезнования семье и друзьям Ираклия Кварацхелия», — заявил Мамука Бахтадзе.

    Ираклий Кварацхелия погиб на российской военной базе в селе Набакеви оккупированного Гальского района при невыясненных обстоятельствах 10 марта. Его тело передали центральным властям Грузии на Ингурском мосту 13 марта. Ираклия Кварацхелия похоронили на братском кладбище в Сенаки 17 марта.


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