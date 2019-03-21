Задержанным в Абхазии двоим гражданам Грузии присудили трехлетнее заключение
21.03.2019
Задержанным в оккупированной Абхазии двоим гражданам Грузии т.н Сухумский суд присудил трехлетнее заключение.
«Служба безопасности» Гальского района и оккупационные силы РФ в декабре прошлого года задержали двух жителей села Палуани Цаленджихского района. В январе им было присуждено двухмесячное предварительное заключение.
Двое граждан Грузии обвинялись в «незаконном пересечении границы» - имеется в виду линия российской оккупации Абхазии.
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