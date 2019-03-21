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    Задержанным в Абхазии двоим гражданам Грузии присудили трехлетнее заключение
    21.03.2019
    Задержанным в оккупированной Абхазии двоим гражданам Грузии т.н Сухумский суд присудил трехлетнее заключение.

    «Служба безопасности» Гальского района и оккупационные силы РФ в декабре прошлого года задержали двух жителей села Палуани Цаленджихского района. В январе им было присуждено двухмесячное предварительное заключение.

    Двое граждан Грузии обвинялись в «незаконном пересечении границы» - имеется в виду линия российской оккупации Абхазии.


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