Задержанным в Абхазии двоим гражданам Грузии присудили трехлетнее заключение

Задержанным в оккупированной Абхазии двоим гражданам Грузии т.н Сухумский суд присудил трехлетнее заключение.



«Служба безопасности» Гальского района и оккупационные силы РФ в декабре прошлого года задержали двух жителей села Палуани Цаленджихского района. В январе им было присуждено двухмесячное предварительное заключение.



Двое граждан Грузии обвинялись в «незаконном пересечении границы» - имеется в виду линия российской оккупации Абхазии.









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