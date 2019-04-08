Председателем Верховного совета АР Абхазия избран Джемал Гамахария

Джемал Гамахария избран новым председателем Верховного Совета Автономной республики Абхазия.



На должность председателя Верховного Совета Абхазии наряду с Гамахария баллотировался Давид Гвадзабия, но за несколько часов до начала голосования он снял свою кандидатуру.



Из 19 членов совета на голосовании присутствовали 18 членов. 14 голосов были за Гамахария, 4 –против. В знак протеста в выборах вообще не участвовал один член совета. Он поддерживал другого кандидата, Давида Гвадзабия.



Джемал Гамахария сменил на должности председателя Верховного Совета А/Р Абхазии Элгуджу Гвазава. Второй пятилетний срок председательства Гвазава истек.



Оба кандидата, Давид Гвадзабия и Джемал Гамахария были его бывшими заместителями.









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