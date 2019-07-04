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  • Рауль Хаджимба идет на второй срок
  • Ни один молодой человек из оккупированных регионов не останется без высшего образования - офис Госминистра
  • В Национальной библиотеке состоялась презентация издания «Вопросы истории Абхазии (Грузия)»
  • Большей части абитуриентов, заблокированных на Ингури, удалось перейти линию оккупации
  • Абхазский режим разрешил детям и пожилым людям пересечь линию оккупации
  • Передвижение через мост Ингури контролирует глава администрации Гали
  • Взятка может помочь перейти через закрытый ингурский мост
  • Преступная сходка в Абхазии закончилась избиением «вора в законе»

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    172 абитуриента смогли перебраться на подконтрольную Грузии территории, еще 13 - заблокированы
    04.07.2019
    На данное время из зарегистрированных 185 абитуриентов из оккупированной Абхазии 172 находятся на контролируемой части Грузии, и участвуют в экзаменационном процессе.

    Об этом заявили в аппарате государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии.

    "Государство продолжает работать, чтобы населению, проживающему в оккупированных регионах, дали возможность свободного передвижения, в том числе этот вопрос рассматривается на 48 раунде международных женевских переговоров"- заявили в министерстве.

    Напомним, что де-факто режим перекрыл Ингурский мост по мотиву акций против оккупации в Грузии, что создало особые проблемы абитуриентам.

    На данном этапе ограничение действует только для мужчин от 18 до 60 лет.


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