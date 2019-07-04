172 абитуриента смогли перебраться на подконтрольную Грузии территории, еще 13 - заблокированы

На данное время из зарегистрированных 185 абитуриентов из оккупированной Абхазии 172 находятся на контролируемой части Грузии, и участвуют в экзаменационном процессе.
Об этом заявили в аппарате государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии.
"Государство продолжает работать, чтобы населению, проживающему в оккупированных регионах, дали возможность свободного передвижения, в том числе этот вопрос рассматривается на 48 раунде международных женевских переговоров"- заявили в министерстве.
Напомним, что де-факто режим перекрыл Ингурский мост по мотиву акций против оккупации в Грузии, что создало особые проблемы абитуриентам.
На данном этапе ограничение действует только для мужчин от 18 до 60 лет.