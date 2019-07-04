Необходимо восстановить встречи в рамках МПРИ в Гали - замглавы МИД Грузии

04.07.2019 Встречи группы механизма превенции инцидентов и реагирования на них в Гали следует восстановить как можно скорее – заявил заместитель министра иностранных дел Грузии, глава делегации страны в женевских международных переговорах Лаша Дарсалия.



По словам Дарсалия, восстановление встреч важно для населения, проживающего по обе стороны линии разделения.



"Думаю, что все стороны должны с ответственностью отнестись к этому вопросу. Что касается факта смерти Кварацхелия, грузинская делегация поставила этот вопрос, и потребовала от России передать полноценную информацию"- заявил Дарсалия.









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