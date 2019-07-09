Чего хотят проживающие на линии оккупации

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09.07.2019 - Радио "Свобода" «Бордеризация» разделила надвое местное общество. Люди, проживающие в беднейшей части страны, лишились доступа на пастбища, хозяйственные земли, фруктовые сады, водные и лесные ресурсы.



Местные лишены возможности видеть родственников, лишены источника дохода, мест религиозного назначения, важных для их культурной и социальной жизни. Во время пересечения административной пограничной линии ежегодно задерживают сотни людей - сказано в исследовании международной организации по защите прав человека Amnesty International, которое основано на рассказах более чем 150 человек, проживающих у линии разделения.



Люди, проживающие у разделительной оккупационной линии, уже проинформированы об исследовании, проведенной международной организацией. По их мнению, в отчете отражается правда, но реальность еще трагичней, чем это видно на страницах. Население сел, прилегающих к линии разделения, заявляет, что их положение после войны все больше отягчается, а в условиях колючих ограждений, заборов, и ползучей оккупации их страх все больше усиливается.



Через 10 лет с грузинско-российского конфликта 2008 года общий эффективный контроль над Цхинвальским регионом и Абхазией находится в руках Российской Федерации. По мнению Amnesty International, обязательство защиты международного права прав человека, и международного гуманитарного права на этих территориях возложена на Россию. В отчете сказано, что Россия ответственна также за нарушения, которые произошли при де-факто правительствах.



По оценке Amnesty International:



- Ответственными за ухудшение социального и экономического положения в основном являются Россия и де-факто правительства.



- Россия обязана уважать право семейной жизни населения Абхазии и Южной Осетии/Цхинвльского региона, и не вмешиваться, и не ограничивать родственные визиты вдоль линии оккупации.



- Российская Федерация обязана уважать религиозные обряды местного населения, и позволить им посещать постройки религиозного назначения и кладбища.



Amnesty International призывает Грузию



- Выделить финансовую и социальную помощь семьям, пострадавшим от "бордеризации".



- Этнические грузины, проживающие в Гали и Ахалгорском районе, смогли пользоваться бесплатной медициной, так же как и другие жители оккупированных территорий.



- Найти путем сотрудничества и принять все возможные меры для выявления нарушений, вызванных "бордеризацией", и с включением всех заинтересованных сторон (формально или неформально) для их искоренения.



Amnesty International призывает международное содружество



- Найти все возможности для эффективного мониторинга положения прав человека вдоль административной пограничной линии.



- Использовать все возможности, чтобы разрешить проблему нарушений прав человека, вызванных "бордеризацией", и отсутствием международного мониторинга прав человека.



Проживающие у оккупационной разделительной линии постоянно требуют ужесточения мер безопасности, альтернативных участков или компенсацию за потерянные угодья, восстановления систем оросительной и питьевой воды, улучшения экономического и жилищного положения. Между тем в селе Зардиаанткари в течение 11 лет центральная власть не смогла даже то, чтобы отремонтировать несколько домов, поврежденных в ходе войны.













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