В Абхазии незаконно задержан гражданин Грузии

Абхазским марионеточным режимом в Новом Афоне незаконно задержан гражданин Грузии Цилосани Беглар Шакроевич, 1983 года рождения. Об этом сообщает абхазская СГБ.
Как отмечается в информации ведомствам, Беглар Цилосани попал с подконтрольной Грузии территории на оккупированную вместе со своей 4-летней дочерью Цилосани Тиноти (вероятно, Тинатин - ред.) Бегларовной, 2015 года рождения через село Саберио Гальского района.
Абхазская сторона сообщает, что учитывая несовершеннолетний возраст девочки, в рамках формата МПРИ Женевских дискуссий, в присутствии Миссии наблюдателей Евросоюза на пункте пропуска «Ингури» она была передана матери, гражданке Грузии Гогсадзе Тамар.
Задержанный Цилосани Беглар Шакрович помещен в ИВС Гальского РОВД.