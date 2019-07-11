В Абхазии незаконно задержан гражданин Грузии

Абхазским марионеточным режимом в Новом Афоне незаконно задержан гражданин Грузии Цилосани Беглар Шакроевич, 1983 года рождения. Об этом сообщает абхазская СГБ.



Как отмечается в информации ведомствам, Беглар Цилосани попал с подконтрольной Грузии территории на оккупированную вместе со своей 4-летней дочерью Цилосани Тиноти (вероятно, Тинатин - ред.) Бегларовной, 2015 года рождения через село Саберио Гальского района.



Абхазская сторона сообщает, что учитывая несовершеннолетний возраст девочки, в рамках формата МПРИ Женевских дискуссий, в присутствии Миссии наблюдателей Евросоюза на пункте пропуска «Ингури» она была передана матери, гражданке Грузии Гогсадзе Тамар.



Задержанный Цилосани Беглар Шакрович помещен в ИВС Гальского РОВД.









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