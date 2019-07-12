В Абхазии возбудили уголовное дело против гражданина Грузии

В отношении гражданина Грузии Цилосани Беглара Шакроевича в оккупированной Абхазии возбуждено уголовное дело "за незаконное пересечение границы", как там называют абхазскую линию российской оккупации.
Судом Гальского района ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Он находится в ИВС Гальского РОВД местной милиции.
Как сообщают абхазские источники, Цилосани Б.Ш. был задержан в Новом Афоне с 4-летней дочерью. Девочка возвращена маме на подконтрольной грузинской стороне территории.