В Абхазии возбудили уголовное дело против гражданина Грузии

12.07.2019 В отношении гражданина Грузии Цилосани Беглара Шакроевича в оккупированной Абхазии возбуждено уголовное дело "за незаконное пересечение границы", как там называют абхазскую линию российской оккупации.



Судом Гальского района ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Он находится в ИВС Гальского РОВД местной милиции.



Как сообщают абхазские источники, Цилосани Б.Ш. был задержан в Новом Афоне с 4-летней дочерью. Девочка возвращена маме на подконтрольной грузинской стороне территории.









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