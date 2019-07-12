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    В гагринском тоннеле произошло ДТП со смертельным исходом
    12.07.2019
    Сегодня в 15.30 в Гагринском тоннеле произошла авария со смертельным исходом. Столкнулись Honda Fit и Volkswagen минивэн. На месте происшествия скончалась женщина. Остальные пассажиры с травмами различной степени тяжести были доставлены Гагринскую больницу.

    «Между тоннелями расположена спасательная служба МЧС Гагрского отделения. ДТП произошло совсем рядом, поэтому в течение 30 секунд спасатели были на месте происшествия и оказывали помощь. Машины искорежены, поэтому пострадавших пришлось извлекать», - отметил начальник Гагринского отделения МЧС Амиран Пачулия.

    По его словам, в автомашине Volkswagen находились отдыхающие, одна женщина скончалась на месте.


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