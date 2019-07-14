Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Абхазия стала территорией убийств и беспредела - «Амцахара»

14.07.2019 Абхазия стала территорией убийств и беспредела - признает политическая партия «Амцахара», делая заявления по нашумевшим в последнее время убийствам в Абхазии. Но так было всегда - за время "независимости" Апсны не было фактически периода, когда не убивали бы кого-то - либо "залетных", либо своих. Видимо, в Абхазии больше нечего стало делить, российский бизнес, который так успешно захватывали абхазы, тоже сведен на нет, туристов мало - грабить некого. Пошли внутренние разборки. И абхазские политики зашевелились - в канун выборов.



По мнению политической партии «Амцахара», в последнее время в Абхазии произошло "плавное огосударствление преступности", преступность же стала "национальной бедой".



"В последние дни ряд громких преступлений, в том числе убийства, сотрясли страну. В результате стрельбы в центре Сухуми был убит Айнар Квициния, ранения получил Леон Квициния. После применения физического насилия скончался содержавшийся под стражей Анзор Тарба.



В нашей истории не было такого масштабного беспредела, поражающего своей жестокостью. Беспредел на улице, беспредел в верхах, беспредел в самой правоохранительной системе. Мы наблюдаем, как власти узаконили преступность. За последние годы, на наш взгляд, произошло ни что иное, как "плавное огосударствление преступности.



Преступность стала национальной бедой. Страна превратилась в территорию беззакония. В нагрузку к нынешней власти, пришедшей путем государственного переворота, мы получили грабежи, дерзкие похищения людей, наркотрафик, жестокие убийства и расстрел людей, массовую гибель на дорогах в ДТП", - отмечается в заявлении «Амцахары».



Партия также заявляет, что разделяет тревогу общественность в связи с разгулом преступности, осуждает эти убийства и требует проведения тщательного расследования с "целью выявления и наказания тех, кто за этим стоит".



ПП «Амцахара» также призывает действующую власть признать полный провал проводимой ею политики и уйти с политической арены.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>