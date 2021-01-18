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    Александр Анкваб подключен к аппарату ИВЛ
    18.01.2021
    Глава правительства марионеточного режима Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) Александр Анкваб подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое. Как передает «Эхо Кавказа», об этом сообщает пресс-службе т.н. «кабмина».

    Анкваб был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России 8 января 2020 с коронавирусной инфекцией, двусторонней полисегментарной пневмонией, признаками тяжелой дыхательной недостаточности и признаками лекарственного гепатита.

    «Ему была проведена селективная плазмофильтрация. После некоторого улучшения состояния вновь стала нарастать дыхательная недостаточность. 17 января по решению консилиума, состоящего из специалистов различных медицинских центров Федерального медико-биологического агентства России, принято решение о переводе Александра Анкваба на ИВЛ», – говорится в сообщении.

    Напомним, СOVID-19 был диагностирован у Александра Анкваба в конце декабря. 5 января он был доставлен в Гудаутскую больницу. 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации.

    Следует отметить, что Анкваб проходит лечение в той же московской клинике, где по невыясненным до сих пор обстоятельствам скончался бывший лидер оккупированного региона Сергей Багапш.


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