Москва поддерживает Рауля Хаджимба и его политику в Абхазии - Леван Кикнадзе Дата: 13/12/2016

Автор: Газета "Резонанси"

Если процессы в Абхазии не обострятся на днях, это произойдет к весне, и они могут перерасти в широкомасштабные акции, заявил в интервью газете "Резонанси" бывший замглавы КГБ Абхазии, генерал Леван Кикнадзе. По его словам, отрицательный настрой в отношении как власти, так и России настолько велик, что не исключено, что оппозиция будет противостоять и Москве.



Напомним, что несколько дней противостояния в Абхазии в 2014 году завершились отставкой лидера абхазского режиа Анкваба, после чего "президентом" был избран Рауль Хаджимба.



Леван Кикнадзе: Следует сказать, что противостояние между Хаджимба и Анквабом берет начало еще до грузинско-абхазского конфликта. Возможно многим об этом не известно, но я, как находящийся в то время там, получал эту информацию. Многие помнят, как был назначен Анкваб министром внутренних дел Абхазии. Как известно, тогдашнего министра Гиви Ломинадзе силовыми методами выгнали из кабинета, и на его место назначили Анкваба. В то время рост авторитета Анкваба вызывал опасение в определенных кругах (особенно в сепаратистских), его принципиальность и объективность была не совсем приемлема и для Кремля.



Поэтому еще до вооруженного конфликта эти силы смогли внести раскол в отношения Ардзынба и Анкваба. Позже выяснилось, что в этом раздоре, правда, не ведущая, но определенная "заслуга" была и Хаджимбы. Если вспомнить черный пиар, направленный против Анкваба о том, что якобы он сдал оружие грузинам, по информации нашего надежного источника, все это запустил начальник охраны Ардзынба, которого поддерживал и находящийся в то время в тени Рауль Хаджимба. У нас есть еще и другая информация (не могу достоверно сказать), которую Ардзынбе передали против Анкваба.



Между прочим, в этих делах весьма активно действовал Хаджимба, который отдалил друг от друга этих двух людей, и затем Анкваб уехал в Москву. Правда, он оттуда помогал сепаратистским силам, и оказывал им помощь после войны, но отношения между ним и Ардзынба все-таки не улучшились. Результатом этого было то, что фаворитом Ардзынба стал Хаджимба, и его карьерный рост начинается именно с этого. Отношения между Ардзынба и Анквабом еще больше осложнились. К тому же, если вспомнить, как Анкваба заставили подать в отставку, и к каким методам прибегнул тогда Хаджимба, нынешнее противостояние будет понятно.



На фоне того, что из-за низкой активности в оккупированной Абхазии был сорван т.н. референдум, будет ли активность общества настолько высокой, чтобы Анкваб начал серьезные процессы?



- Когда на границе с Сочи задержали одного из лидеров оппозиции, которому предъявили обвинение (Аслан Бжания - ред.) в деятельности против Абхазии и России, это был определенный сигнал. Тем самым оппозиции дали знать, что Москва поддерживает Хаджимба и его политику в Абхазии. Это, с одной стороны, может быть сдерживающим фактором для оппозиции, но в то, что на этом все закончится, и оппозиция прекратит свои действия, я не верю. Может подняться волна, и если на днях не стоит ждать большого обострения, оно проявится к весне, и может перерасти в более широкомасштабные акции.



До чего может дойти противостояние?



- Сегодня в Абхазии этот настрой против власти, и против России настолько большой, что не исключено, что оппозиция может оказать сопротивление и Москве.



Как на все это отреагирует Москва?



- Это зависит от того, как будут развиваться события. Как мы часто видим, Москва всегда использует один метод: когда хочет, приласкает, когда хочет - использует очень жесткий тон. У нее имеются такие рычаги против Абхазии, что очень трудно, чтобы кто-то их выдержал. Я имею в виду экономические рычаги, от которых полностью зависит экономика Абхазии. Так что, Москва использует все рычаги, чтобы решить в свою пользу существующее там положение, и получить ту реальность, которая ее устраивает.



Сможет ли Рауль Хаджимба продержаться до истечения своего "президентского" срока?



- До истечения президентского срока Рауля Хаджимба осталось настолько мало времени, что оппозиция может особо и не осложнять процессы, и подождать до президентских выборов.



И что будет на выборах, Москва представит кандидатом в президенты новую персону?



- Александр Анкваб в свое время, вероятно, потребовал бы от Москвы, и сделал бы все, чтобы сохранить свою позицию и его не отстранили. Так что, если Анкваб выдвинет свою кандидатуру, Москва, разумеется, будет против него. Не исключено, что найдется вариант, приемлемый для обеих сторон.

