Потенциальные последствия для Грузии в случае преобразования в конфедерацию Дата: 21/09/2024

Автор: Давид Джапаридзе

Преобразование Грузии в конфедеративное устройство, включающее Абхазию и Цхинвальский регион, может привести к тяжелым политическим, экономическим и социальным последствиям для страны. На первый взгляд, такой шаг может быть представлен как объединение разрозненных территорий и укрепление государственного единства. Однако, глубокий анализ показывает, что это грозит серьезными рисками, которые могут ослабить Грузию на многих уровнях.



Политические последствия

Легитимизация сепаратистских режимов



Одной из наиболее разрушительных последствий может стать легитимизация незаконных властей в Абхазии и Цхинвальском регионе. Превращение их в полноправных участников конфедерации фактически аннулирует международное признание этих регионов как оккупированных территорий. Закон об оккупации и сам статус оккупации в международных документах автоматически потеряют силу, что станет победой для России и сепаратистских лидеров, контролирующих эти регионы.



Подрыв суверенитета Грузии



Конфедеративное устройство предоставит Абхазии и Цхинвальскому региону право сохранять существующие договоренности с Россией, включая военные и экономические соглашения. Это означает, что российские военные базы и влияние в регионе будут легализованы. Российская морская военная база в Очамчире, например, станет законным объектом на территории Грузии, что сделает любую атаку на эту базу, даже в случае агрессии, актом нападения на Грузию.



Манипуляция внутренней политикой



Владелец Грузии, Бидзина Иванишвили, может воспользоваться этой ситуацией, чтобы укрепить свою власть и объявить себя "объединителем Грузии". В условиях конфедерации Иванишвили получит возможность продвигать это как историческую победу, что усилит его политическое влияние и продлит его господство на политической арене. Однако, фактически это может обернуться подрывом независимости страны и усилением ее зависимости от России.



Экономические последствия



Финансовая нагрузка на Грузию Абхазия является регионом с деградировавшим населением и экономикой, где кланово-племенные структуры изгнали и заменили продуктивный и креативный экономический класс. В результате, регион неспособен к самообеспечению, что означает, что в случае конфедерации Грузии придется взять на себя все расходы на его содержание. Россия, которая до этого момента финансировала Абхазию, с радостью переложит эту ношу на Тбилиси.



Упущенные экономические возможности



В условиях конфедерации на российских условиях, Грузия, вероятно, не получит поддержки от Международного валютного фонда, Европейского Союза и других международных организаций. Западные страны, поддерживающие прозападный курс Грузии, не станут предоставлять кредиты и гранты государству, которое де-факто находится под влиянием России. Это лишит Грузию миллиардов долларов, которые могли бы пойти на восстановление Абхазии в случае решения конфликта с сохранением прозападной ориентации страны.



Экономическая изоляция и удушение



Абхазия может превратиться в экономическую «удушку» для Грузии. Ввиду необходимости поддержания экономической жизнедеятельности региона, Грузия будет вынуждена тратить ресурсы на инфраструктурные и социальные проекты, которые не принесут ожидаемой отдачи. В условиях постоянного недофинансирования и международной изоляции, это приведет к ослаблению экономики всей страны.



Социальные последствия



Нерешенный вопрос беженцев Вопрос возвращения грузинских беженцев в Абхазию останется нерешенным. Россия, возможно, поприветствует возвращение нескольких тысяч беженцев, но это не решит проблему дискриминации и потенциальных актов насилия. Беженцы могут стать заложниками будущих актов агрессии или даже нового витка этнической чистки.



Разобщение грузинского общества



Преобразование страны в конфедерацию может привести к усилению разобщенности внутри грузинского общества. Многие граждане не поддержат подобное решение, считая его предательством национальных интересов. Это может вызвать социальное напряжение, протесты и политические кризисы, что еще больше ослабит государственные институты и национальное единство.



Геополитические последствия



Конфедеративное устройство, позволяющее сохранить автономные права Абхазии, откроет дорогу для восстановления коммуникаций через этот регион, включая транспортные и энергетические маршруты. Россия получит возможность усилить свои геополитические позиции, контролируя эти маршруты и угрожая интересам Грузии.



Ослабление международных позиций Грузии



Грузия, потеряв статус страны, чьи части оккупированы, окажется в затруднительном положении на международной арене. Ее поддержка со стороны Запада значительно снизится, что даст России возможность усилить свое влияние. Это приведет к постепенному отступлению Грузии от европейской интеграции и ее возвращению в сферу российского влияния.



Заключение



Конфедеративное устройство Грузии, включающее Абхазию и Цхинвальский регион, представляет серьезную угрозу для суверенитета, экономики и социальной стабильности страны. В долгосрочной перспективе это ослабит Грузию как независимое государство и превратит ее в объект манипуляции со стороны России.