Закареишвили: Обещание «Мечты» о «территориальной целостности» Дата: 03/09/2024

Автор: «Netgazeti»

«Это еще один и такой же блеф, как и лозунг, который был у них на выборах 2020 года: «Гареджи это Грузия», — так оценивает одно из предвыборных условий бывший государственный министр по вопросам примирения и конфликтов эксперт Паата Закареишвили.



Напомним, «Грузинская мечта» заявила, что ей необходимо «получить конституционное большинство для восстановления территориальной целостности страны и, впоследствии, при необходимости внести поправки в Конституцию».



Что, на Ваш взгляд, означает предвыборное заявление или обещание правящей партии восстановить территориальную целостность страны и необходимость для этого конституционного большинства?



Тем самым они снижают температуру, чтобы получить дополнительный бонус на выборах. Это очень похоже на начало процедуры импичмента президенту, когда все видят, что она потерпит неудачу из-за недостаточного количества голосов. Однако они начали этот процесс. Все внимание переключилось на дискредитацию президента, а не на бедность, безработицу и другие важные проблемы. Сегодня ни кто уже не помнит об этом, как и Гареджи.



Это очередной популизм перед выборами?



Не столько популизм, сколько авантюризм. В этом есть какой-то практический расчет, но не восстановление территориальной целостности и конституционного большинства. Они прекрасно знают, что конституционного большинства они не получат, для этого нет никаких оснований, но этим мобилизационным призывом они рассчитывают привлечь больше людей и, возможно, получат квалифицированное большинство.



Ни территориальная целостность, ни борьба с ЛГБТ-пропагандой, ни святость семьи, ни особая роль церкви их не волнуют. Им это нужно для того, чтобы создать мобилизующие аргументы в обществе, как будто эти вопросы поднимаются.



В конце концов, ни один из этих вопросов не будет решен, поскольку они не получат конституционного большинства. Но если они наберут на 2-3% больше голосов, это хорошо для них.



Потом скажут, что мы хотели все это сделать, но у нас не было конституционного большинства. Поэтому оппозиция не должна упускать из виду эту тему, она должна постоянно поднимать вопрос территориальной целостности.



В обществе, особенно в соц. сетях говорят об идее возможной конфедерации и договоренностям по этому вопросу. В абхазском это вызывается больше страх и воспринимается как угроза.



Во всяком случае, никакого движения или признаков этого нет, я в этой сфере и не слышал, чтобы что-то делалось. Никакие силы не контактируют друг с другом. Причем в Абхазии я имею в виду тех людей, тех министров, которые имеют там какое-то влияние.



Я не имею в виду грузино-абхазские контакты, договоренности могут быть между Москвой и Тбилиси.



Москва потеряла всякую надежду на «Мечту», когда Кобахидзе заявил [что больше похоже на насмешку], что в 2030 году объединенная Грузия присоединится к Европейскому Союзу. Конфедерация там даже не упоминалась, однако в Москве над ним посмеялись и только Лавров, Захарова, Симонян и Карасин. В противном случае эти люди не стали бы делать заявления. Из этого видно, что в направлении Москва-Тбилиси также не происходит никакого процесса. Таких фактов можно привести много. Насколько мне известно, никаких признаков такого процесса нет.



«Грузинская мечта» настолько отчаялась перед выборами, что надеется на поддержку избирателей с подобными заявлениями?



Я думаю, что это шаг, аналогичный «Гареджи это Грузия». Ничего не изменится, им нужны голоса, чтобы победить и сохранить хоть какое-то количество депутатов в парламенте. Какое конституционное большинство? В 2020 году они набрали 48%, за счет мажоритаристов. Сейчас, надо полагать, посчитали и захотели забрать голоса «Альт-инфо». Они создают иллюзии и мифы о том, что им нужно конституционное большинство. Почему о проблемах Абхазии не говорили до сих пор, а только перед выборами? О церкви они также не говорили внятно. Они вспомнили все эти темы перед выборами, потому что им сложно.



После проведения выборов все эти темы будут закрыты как темы Гареджи, поскольку они не получат конституционного большинства. Да хранит нас Бог и если они действительно получат это большинство, начнутся политические расправы и у нас в стране будет совсем другая реальность, где об Абхазии никто не вспомнит.



В общем, изменение Конституции с целью примирения должно быть последним шагом, который можно сделать. Это должен быть последний шаг, после того как все стороны договорятся об этом. Это должен быть последний аккорд, а не сначала слепо менять Конституцию, а потом они будут знать, что делать. По крайней мере, со стороны абхазов должно быть подтверждение намерений в пользу конфедерации. Но, этого не видно, так зачем менять Конституцию? Поэтому данное обещание или призыв является блефом чистой воды и не имеет ничего общего с реальностью.

