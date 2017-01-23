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Награда нашла «героя»
Дата: 23/01/2017
Автор: З. Мирцхулава
В нынешней Абхазии любят награды. Разные: ордена, медали. Когда прежние набивают оскомину и девальвируются, то придумывают новые и так без конца. Даже единственный работающий завод «Заря» в некогда промышленном Ткварчели стабильно занят изготовлением только одной стратегической продукции – орденов и медалей.
В конце сентября 2016 года Рауль Хаджинба подписал указ о награждении ряда лиц за мужество и отвагу, проявленные при защите Республики Абхазия, орденом Мужества («Афырхаҵаразы аорден»). Вроде бы рутинное событие, ничего нового. Однако стоит внимательно прочитать список, в основном c славянскими фамилиями, «Ба, знакомые все лица!» – сепаратисты наградили тех российских военных, которые в 1992-1993 годах принимали непосредственное и активное участие в конфликте на гудаутской стороне. Ордена получили российские военные, про которых многие годы Москва упрямо твердила, что их в Абхазии не было вовсе, либо находились, но опаснее кухонного ножа оружия не держали.
Итак, КРАВЧУК Владимир Степанович (08.01.1957г.р) начальник разведки 345-го парашютно-десантного полка. На тактическом уровне - значимая фигура, глаза и уши российской группировки. Можно только представить, какого-рода и объема информация прошла через его руки. В опубликованных протоколах допроса попавшего в плен грузинской стороны Михаила Демьянова (личность, ассоциирующаяся с ГРУ Генштаба ВС РФ) читаем: «Разработки военных операций для эшерского участка также осуществлял служащий гудаутского десантно-штурмового полка подполковник Кравчук. Мне довелось видеть его в ставке начальника абхазской гвардии, начальника штаба генерала Дбара, где полевые командиры получали задания. Кравчук на русском языке ставил перед ними задачу, а Дбар переводил сказанное подполковником Кравчуком с русского языка на абхазский. Это мне довелось видеть своими глазами». После войны В. Кравчук работал на разных должностях, в том числе в 2008-2012 годах был министром по делам территориальных образований Рязанской области. В настоящее время Генеральный директор предприятия «Рязанский шпалопропиточный завод».
БАРКОВСКИЙ Константин Олегович (1969г.р) служил в 218-ом отдельном батальоне специального назначения ВДВ (вскоре после войны уволился в звании лейтенанта), подозревался в убийстве журналиста газеты "Московский комсомолец" Дмитрия Холодова. По версии следствия, именно К. Барковский осуществлял слежку за Холодовым, а в день убийства журналиста оставил в камере хранения Казанского вокзала чемодан с бомбой. Организатором преступления российские следователи называли командование разведки ВДВ. Судами всех инстанций К. Барковский был оправдан. В настоящее время предприниматель.
СИТНИКОВ Александр Николаевич – (в/ч №48427) задержан в Сухуми 31 марта 1993 года в результате операции, проведенной Информационно-разведывательной службой Абхазии, привлечен к уголовной ответственности по обвинению в шпионаже. (Подробнее об этом читайте в публикации непосредственного участника тех событий Л.Кикнадзе «Дело Ситникова. Из истории провалов ГРУ»). Чтобы не было причитаний оппонентов о «похищенном миротворце», приведу пару цитат из книги российского офицера Михаила Скрынникова "ВДВ. С неба – в бой": «… В Сухуми вертолетом отправили Самарцева и лейтенанта-разведчика из полка спецназа. Самарцев должен был присматривать за общим порядком в батальоне, а лейтенант имел задание от начальника разведки ВДВ Поповских встретиться с человеком, который работал на нас, и получить от него список агентов. ... Только к моменту встречи этот грузин уже был перевербован, и встреча проходила под контролем грузин». Впоследствии А. Ситников был обменен на пленного грузинского пилота Т. Надирашвили. «Как только лопасти перестали вращаться, из открытой двери, не дожидаясь трапа, соскочил на землю лейтенант и сразу к полковнику Кравчуку, офицеру разведотдела ВДВ. Они отошли в сторону, о чем-то долго беседовали. К вечеру был готов к вылету на Москву борт, вот и отправили домой лейтенанта. Конечно, Кравчук беседу с лейтенантом Чиндарову передал, но нам ничего не рассказывал, да мы с расспросами к нему не приставали. Провал есть провал, и разведчикам надо над этим работать и работать».
На остальных орденоносцах останавливаться не будем. Хотя среди них есть и генерал ФСБ и нынешний российский оппозиционер, их имена нам мало что говорят. Однако сам факт, что сепаратисты сняли забрало – примечательный.