Восемь задач мирной политики урегулирования конфликтов в Грузии Дата: 29/01/2017

Автор: Кетеван Цихелашвили, госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равноправия

Задачей и стратегической линией урегулирования конфликта власти Грузии является осуществление мирной, выстроенной, прагматичной и принципиальной политики, ориентированной на целостность и развитие страны.



Мирная политика Грузии охватывает два основных направления - деоккупацию страны и примирения разделенных конфликтом обществ. В то же время связано с видением единого будущего в единой европейской Грузии, где защищены права и идентичность всех граждан и этнических групп



Соответственно, демократическое развитие, стабильность, экономическое благополучие и строительство государства европейской модели является одним из ключей урегулирования конфликта.



Неурегулированный конфликт и имеющаяся ситуация не входит в интересы ни грузинского, ни абхазского, ни осетинского обществ. Именно поэтому необходимо, чтобы мирный процесс приобрел большую динамику.



Наипервейшим интересом власти Грузии является мир и стабильность в стране и регионе, что не должно отождествляться с попыткой стабилизации существующей обстановки. Именно урегулирование конфликта является условием устойчивого мира и стабильности. Исходя из этого, политика властей Грузии направлена на осуществление более динамичных и действенных шагов, примирение и построение доверия, улучшение положения пострадавшего от конфликта населения, трансформацию создавшейся обстановки и, соответственно, создание твердого основания для мирного и полномасштабного урегулирования конфликта.



Мирная политика Грузии предусматривает 8 задач:



Задача 1:

Обеспечение и сохранение мира



Власть Грузии прилагает усилия на сохранение мира, нейтрализацию рисков безопасности и возможных провокаций, укрепления политики нерушимости международно признанных границ и суверенитета, сохранение неизменного курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию и вектора экономического развития, что является условием мирного и успешного урегулирования конфликта. Политика урегулирования конфликта однозначно является мирной. Выбор и курс развития Грузии не направлены против кого-либо. Грузия заинтересована в безопасности региона, является и в будущем будет надежным партнером, которая строит свою политику на демократических ценностях и принципах международного права.



Задача 2:

Деоккупация и деэскалация - в отношении России



Грузия будет продолжать прилагать усилия в направлении деоккупации, будет непримиримой и принципиальной в этом направлении, как в формате международных переговоров с Россией (Женевские международные дискуссии), так и путем мобилизации международного давления и эффективного использования всякой релевантной политики, дипломатических или правовых механизмов.



Параллельно, предпринимаются шаги по части деэскалации и нормализации отношения в определенных сферах (формат Абашидзе-Карасин), что подтверждает мирные и конструктивные подходы Грузии.





Задача 3:

Прямой диалог, построение доверия, примирения - в отношении абхазского и осетинского обществ



Существует множество факторов, которые сегодня нас разделяют, но многое и объединяет. Это не только прошлое, но и ориентированное на будущее видение. Нас объединяет опыт совместного проживания, родство и смешанные семьи, а также тяжелый опыт конфликта, что всегда должно напоминать нам о двух вещах, которые в общих интересах:



- мы не должны допускать войны, противостояния, вовлечения в провокации

- мы должны заботиться о лучшем, мирном будущем.

Забота о мирном будущем обязательно подразумевает искоренение противостояния, диалог и примирение.





Задача 4:

Основанное на общих интереса сотрудничество, статус-нейтральные и гуманитарные форматы разрешения проблем



Существующая обстановка и неурегулированность конфликта не входит в интересы ни грузин, ни абхазов, ни осетин. Мы готовы обсудить с абхазской и осетинской обществами общие интересы, прагматичные выходы из ситуаций и новые инициативы, развитие и перспективы лучшего будущего, что поможет населению в улучшении существующего сегодня тяжелого положения. Возможно решение ряда вопросов без политизации, по согласованию, с учетом гуманитарных принципов, а в некоторых случаях - с использованием статус-нейтральных формул и механизмов.





Задача 5:

Забота о пострадавших от конфликта людях



Главной ценностью власти Грузии является человек, достоинство человека и права человека. Соответственно, приоритетом является забота о пострадавшем от конфликта населении. Наша задача - создать им возможности для достойного настоящего и будущего, чтобы они не превратились в заложники долгосрочного процесса полномасштабного урегулирование конфликта. Тут проявляются три целевые группы, и приоритетными являются:



- проживающее по обе стороны разделительных линий население, забота об их нуждах и поддержка социального и экономического развития этих регионов.

- жители оккупированных территорий, защита их прав и улучшение гуманитарных условий, независимо от их этнической принадлежности [но с учетом того, что исходя из существующей реальности, наиболее уязвимым является этнически грузинское население Гальского района].

- насильственно перемещенные лица - с одной стороны, улучшение их социально-экономичесчких условий в местах настоящего проживания, и с другой стороны усилия, направленные на реализацию их неотъемлемого права на возвращение в свои дома.





Задача 6:

Предложение жителям оккупированных территорий в государственном пространстве Грузии большего числа услуг и возможностей/упрощение доступности в государственном пространстве Грузии.



Будут предприняты больше шагов и осуществлены конкретные инициативы, чтобы расширить и упростить жителям Абхазии и Цхинвальского региона доступ к тем благам и услугам, которые создает государство для остальных граждан Грузии и, в то же время, предоставить возможность включиться в процесс экономического и социального развития страны и получить соответствующую пользу.





Задача 7:

Поделиться с жителями оккупированных территорий новыми возможностями и благами, которые предоставляют форматы сотрудничества и сближения с ЕС и другими партнерами.



В этом направлении государство предпринимает действенные шаги, чтобы подобно проживащему на подконтрольной Грузии территории населению и жители Абхазии/Цхинвальского региона почувствовали те блага и новые возможности, которые связаны с процессом евроинтеграции и Грузии и форматами других видов сотрудничества. Заслуживает внимания то, что эта выгода подразумевает не только измеряемые и осязаемые направления, как лучшее образование, лучшее здравоохранение, перспектива свободного сообщения, торговля, социально-экономическое благополучие, но и другие, не менее важные блага, как защищенная идентичность, самобыстность, что на фоне имеющей сегодня место русификации в Абхазии/Цхинвальском регионе реально стоят под угрозой.





Задача 8:

Мобилизация международной поддержки на выполнение задач мирной политики, эффективное сотрудничество с международным содружеством, партнерами; эффективное использование/задействование международных механизмов.



Политика Грузии по вовлечению и примирению осуществляется при активной поддержке международных партнеров. Территориальную целостность и суверенитет Грузии твердо поддерживает международное сообщество. И в будущем мы будем активно сотрудничать с партнерами над тем, чтобы наряду с политикой непризнания была продолжена и еще более активизирована политика вовлечения по вышеуказанным приоритетным задачам, особенно по части построения доверия и поощрения контактов между людьми, в котором имеют большой потенциал дипломатия, гражданское общество и частный сектор.



Важнейшей частью этого процесса является политика Грузии по вовлечению и примирению, которая, со своей стороны, предусматривает конкретные шаги и новые инициативы. Для выполнения данных задач власть Грузии прилагает усилия с широким общественным участием, диалогом, соучастием и международной поддержкой.