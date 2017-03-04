Грузино-абхазский астрал и сакрал Дата: 04/03/2017

Автор: Медея Гогсадзе, [caucasia.at.ua]

Общеизвестная истина: для примирения конфликтующих сторон следует найти точки соприкосновения. А для этого в первую очередь следует разговаривать на понятном друг другу языке. Однако языковый мостик не принесет ничего путного, если стороны не знакомы с обычаями и традициями друг друга. Лишь тогда возможно обойти все подводные камни. Особенно важно соблюдение этих условии для традиционных стран и народов. Именно к ним относится и Грузия. Забывать вышеуказанные базовые правила в процессе отношении конфликтных регионов просто опасно. Есть риск повздорить еще сильнее. В Абхазии, к примеру, по сей день сильны позиции традиционного культа Бога Анца. Причем, настолько, что во времена грузино-абхазского военного конфликта верховным жрецом Зауром Чичба при непосредственном участии Владислава Ардзинба был проведен ритуал, в котором он просил Бога заступничества в этой войне. Помощь с севера и победу абхазы восприняли как знак благоволения со стороны Анца. А все свалившиеся на грузин беды, соответственно как знак его кары за их прегрешения. По видимому, сакральные ритуалы настолько важны для абхазов, что они практикуются аж на уровне руководства. Тут есть над чем подумать и конфликтологам, и народным дипломатам.



«ВЕРА ПОМОГАЕТ НАМ ВЫХОДИТЬ ИЗ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИИ»



Абхазские СМИ пишут, что несколько лет назад группа грузин приехала в Абхазию с просьбой снять проклятье. Это вызывает удивление: с какой стати христианам бояться проклятия языческого с их точки зрения Бога? Особенно с учетом того, что православная церковь практикует снятие проклятий через молитву?



Беслан Кобахия (советник президента Всемирного Конгресса Абхазо-Абазинского народа):



- Да, группа грузин приезжала. Это было, кажется, еще при Саакашвили. Насколько я понял, они сочли этот ритуал одной из причин проблем которые встали перед Грузией. Я передал их просьбу жрецу. Он ответил, что не имеет права отказать в такой просьбе и объяснил все, что требовалось для совершения ритуала. Но дальше этого дело не пошло. Не помню уже в чем было дело. В Абхазии очень серьезно относятся к вопросу веры. Во многих случаях именно клятва в святом месте служит местом последней инстанции для разрешения очень серьезных споров между людьми. Таких причем споров, которые могли даже привести к кровопролитию. Соблюдение этой традиции помогало и помогает Абхазии выходить из сложных ситуации, которые возникают между людьми. В Абхазии люди живут верой. Это очень серьезно. Именно поэтому когда была война, Владислав Ардзинба во главе очень небольшой группы людей поднялись на это место и был проведен ритуал. Было сказано следующее: в Абхазии большая беда, началась война. Если мы сами в чем-то виноваты, то поступи с нами как ты считаешь нужным по справедливости. Но если мы не виноваты, то дай нам силы победить. Это очень известная история. Это была скорее просьба к Богу. Что случилось дальше, Вы знаете. Конечно грузины всегда могут попросить прощения, есть возможность попросить прощения. И, можете мне поверить, есть за что. Двадцать четыре года тому назад вся Абхазия была превращена в кладбище..



- А разве грузины пострадали меньше? Множество мирного населения погибло. Я знаю, что вы способствовали спасению многих грузин и хочу вас поблагодарить.



- За такие вещи благодарить не надо. Я просто поступил как любой другой нормальный человек. Вы должны знать: мы делали это вместе с Паатой Закареишвили. Он лично спас огромное количество людей разных национальностей. И этот человек, к сожалению, очень недооценен в Грузии. Война есть война. Находились люди которые совершали самые грязные вещи. Вы думаете таким поступкам в Абхазии аплодировали? Убийство мирного человека неприемлемо в любом нормальном обществе. Я вам больше скажу: когда совершаешь что-то плохое, рано или поздно следует ответный удар.



- В последнее время в абхазы в социальных сетях очень активно пишут, что проблемы существующие в Абхазии: распространение наркомании, систематическая гибель в авариях – это обратная реакция того самого проклятья и его надо снимать. Как вы это прокомментируете?



- Знаете, есть такое понятие – обоюдоострый меч. Он ранит обе стороны. Тем важнее чтобы мы сумели выйти из этой ситуации. В рекомендациях жреца вы не найдете ничего националистического – в пользу одной, или другой стороны. Он может подсказать, как достойно выйти из этой ситуации. Что же касается политической стороны вопроса, наша с вами история настолько глубоко и прочно завязана, что вылезти из этой трясины, в которой мы все оказались можно только через диалог. Если мы это сделаем так, как я это себе представляю – открыто, честно и обстоятельно, то выйдем из этой ситуации. Следует признать реальность: есть независимая Абхазия, есть независимая Грузия и на этой основе следует создать новые, хорошие, добрые отношения. На это нужна воля. И больше с грузинской стороны.



НЕОБХОДИМО УМЕТЬ ВИДЕТЬ СИТУАЦИЮ ГЛАЗАМИ АБХАЗОВ



Ираклий Цкитишвили (член «Клуба экспертов»):



- В первую очередь я должен заметить следующее: если абхазы считают что проклятье обратилось против них самых, то логично им также проявлять активность для примирения. Грузинам сложнее судить о действенности подобных ритуалов, так как мы давно уже отошли от такой практики. С другой стороны, если есть сила молитвы, то должна существовать и сила проклятья. Может в этом что-то есть, а может и нет, но абхазы в это верят. А поэтому нам нельзя оставить все это без внимания, если, конечно хотим наладить отношение с абхазами. Одна из самых больших проблем наших взаимоотношений с этим народом то, что в процесс переговоров включены лица совершенно не знакомые с ментальностью абхазов. Они не имеют ни малейшего представления об их обычаях и традициях и т.д. Следовательно, никак не смогут увидеть ситуацию их глазами. Это могут только наши соотечественники выросшие в Абхазии. Однако абхазы когда-то настоятельно потребовали, чтобы бывшие жители Абхазии не участвовали в переговорном процессе. И эта договоренность, к сожалению, все еще в силе.



- Однако они могли бы стать отличными консультантами по многим вопросам. А значит мы смогли бы представить абхазам более продуманные предложения.



- С оглядкой на весь переговорный процесс, я вынужден с сожалением констатировать: вряд ли мы сможем предложить абхазам что-то для них более приемлемое, чем т.н. независимость. Они находятся в плену своих мифов на этот счет. Абхазы сами должны увидеть реальную опасность, которую для них представляет РФ. Вот тогда они и вступят на путь, уводящий от этой опасности – к грузинам. Пока этого не произошло все разговоры о возвращении доверия абхазов просто сказки. К сожалению, абхазы получающие сегодня какое-то благо от грузин или Грузии, принимает это как должное. Он видит в этом компенсацию за зло, которое мы, по его мнению, когда-то им причинили. И при этом, совершенно не вспоминает зло совершенное по отношению к грузинам.



- Как Вы думаете, можно ли использовать для потепления отношений сакральный фактор? Общественный деятель Беслан Кобахия уверяет, что традиционная вера предков сильно влияет на поступки абхазов и отношения в абхазском обществе. Уже не говоря о том, что тот самый ритуал был согласован с Ардзинбой и проведен при его непосредственном участии.



- Если проведение снятия проклятья поспособствует потеплению психологического климата наших взаимоотношений, почему бы и нет?! Я лично не вижу для этого препятствий. Особенно, если они считают, что ритуал этот уже имеет плохие последствия для них самых. Это будет жест уважения к обычаям абхазов, что вполне может стать важной вехой в процессе восстановления наших связей. Почему бы нашим представителям не поехать и не принять участие в этом ритуале? Конечно, при условии, что в процессе не произойдет ничего наносящего ущерб нашей государственности.



- Вы имеете в виду формат народной дипломатии?



- Исключительно! Не на уровне стран, или к примеру, в формате Женевских переговоров, - а на уровне взаимоотношений абхазов и грузин.