|
Убийца литовцев получил орден абхазских сепаратистов
Дата: 22/08/2017
Автор: Зураб Мирцхулава
15 августа 2017г., в 25-ую годовщину начала кровопролитной войны в Абхазии, т.н. посол самопровозглашенной «Республики Абхазия» Игорь Ахба вручал ордена и медали одиозной группе боевиков из Рижского ОМОНа, в 1992-1993гг. вдоволь повоевавших на стороне гудаутских сепаратистов.
Про абхазскую эпопею Рижского ОМОНа писали немало, и не в последнюю очередь потому, что в отличие от других наемников, исчезнувших бесследно после окончания боевых действий, командир Рижского ОМОНа – Чеслав Млынник продолжает выполнять роль порученца Москвы по делам Абхазии. Но об этом чуть позже.
В 1991 году, когда СССР трещал по швам, а прибалтийские республики были в авангарде борьбы за свою независимость, Рижский ОМОН, как силовое подразделение, оказался в эпицентре судорожных попыток Москвы удержать непокорных. К тому времени отряд насчитывал 120 человек, командовал им с 1990 года Чеслав Геннадьевич Млынник (28.07.1960 г.р, уроженец Белорусской ССР), бывший десантник, выпускник школы МВД. Спустя четверть века Ч. Млынник отметит: «Рижский ОМОН состоял из сотрудников КГБ и ГРУ… Подразделение было не совсем простое». Это же подтверждает и бывший нач.штаба отряда в 1991г. Валерий Бровкин: «В составе ОМОНа действовала резидентура ГРУ». Да и сам Млынник не отрицает связи с Лубянкой.
Широкую известность получили события с участием ОМОН у здания Литовского МВД. Но свой срок – пожизненное заключение (!) Ч. Млынник получил за другой эпизод. В то время Литва организовывала таможенные посты на своих границах, на первых порах временные, слабо оборудованные. 31 июля 1991 года на один из таких постов вблизи деревни Мядининкай сотрудниками Рижского ОМОНа, среди которых был Ч. Млынник, было совершено нападение. Подъехавшие на УАЗе бойцы в камуфляже, вооруженные автоматами с глушителями (впоследствии один из автоматов найдут на базе ОМОН) уложили на пол литовских таможенников и полицейских, а затем хладнокровно застрелили их выстрелами в затылок. Всего было убито 7 человек. Следствие по этому преступлению шло 18 лет. 26 октября 2016 года Чеслав Млынник был заочно осужден Вильнюсским окружным судом и приговорен к пожизненному заключению. На него выдан европейский ордер на арест, однако, поскольку Млынник скрывается в России это позволяет ему получать орден «Ахьдз-Апша» III степени из рук Игоря Ахба.
После Литвы бывших омоновцев понесло по горячим точкам: Приднестровье, Нагорный Карабах, Абхазия, Балканы (позже Ч. Млынник скажет: «Много где мы нашалили»). В Абхазию отряд из 52 бойцов под командованием Млынника прибыл в ноябре 1992 года. Зам. командира был Александр Рыжов, нач.штаба Андрей Лактионов, оба подельники Чеслава по мядининкайскому расстрелу (в 2016 также заочно осуждены литовским судом на пожизненный срок заключения). Наемники принимали активное участие в мартовском штурме Сухуми, в районе моста через реку Гумиста. Сейчас об этом Млынник рассказывает с гордостью, хотя сам штурм закончился полным провалом и большими людскими потерями для гудаутских сепаратистов. Были у отряда и свои потери в Абхазии (1 погибший - старшина Александр Николаевич Беляк, кто-то остался инвалидом после тяжелых ранений). Позже российская Фемида по-своему спасла кавалера ордена Леона - Александра Рыжова от литовской коллеги: в 2010 году он был осужден в России за организацию преступного сообщества и приговорен к 15 годам лишения свободы за целый ряд тяжких преступлений.
Какое-то время до и после событий 1993 г. в «Белом доме» Ч. Млынник крутился в санкт-петербургских кругах близких к журналисту Невзорову, сидел в тюрьме, баллотировался в депутаты и т.д.
В 2004 году, когда топорные методы Москвы по продавливанию кандидатуры Рауля Хаджимба привели с сильнейшему политическому кризису в стане сепаратистов, Чеслава Млынника снова направили в субтропики. Заручившись полномочиями Совета Безопасности РФ, он с группой других «прикомандированных» обосновался в здании санотория МВО и включился в улаживание конфликта. Закончилось все тем, что обе противоборствующие группировки «независимого и суверенного государства» подписали письменные соглашения … скреплённые подписью замгенпрокурора Российской Федерации Владимира Колесникова.
Поговаривают, что Ч. Млынник в 2008 г.побывал в Цхинвальском регионе, где получил ранение.
Интересно, что Чеслав Млынник востребован по сей день. По некоторым данным, во время смещения А. Анкваба хаджимбовской командой в мае 2014 года Млынник снова «поучаствовал» в процессе, а именно припугнул запертого на Бомборской базе Александра Залотинсковича, после чего последний предпочел удалится со сцены, уступив политическое поприще более покладистому сопернику.
Сам Млынник не отрицает, что готовится к новой войне: «Мы прекрасно видим и понимаем, что те события, которые происходят сегодня, неизбежно ведут к одному финалу. Война произойдет. Никуда не денешься. Но лучше встретить во всеоружии. Так что мы – в строю. Тренируемся». Довольно недвусмысленное высказывание, свидетельствующее, что теперь его автор - еще один пехотинец В. Путина.