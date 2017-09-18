Строительство транскавказской дороги через Абхазию: современность в свете истории Дата: 18/09/2017

Автор: Джемал Гамахария

За последний период опять активизировалась тема строительства дороги через Карачаево-Черкесию в Абхазию. Она была актуальна как до войны в Абхазии, так и после нее. Автор этих строк хорошо помнит сессию Верховного Совета Абхазской АССР, состоявшуюся в начале мая 1992 года, на которой обсуждались кандидатуры на должность главы администрации Гульрипшского района. Одному из кандидатов (Леонардо Девдариани) представитель абхазской фракции задал вопрос, поддержит ли он в случае избрания строительство дороги из Кодорского ущелья в Карачаево-Черкесию. Для сепаратистов, готовящихся к войне, такая дорога была жизненно необходима.



Оккупация Абхазии Россией под видом признания «независимости», придала новый импульс и новое содержание идее строительства дороги между Абхазией и Карачаево-Черкесией. В 2009 году соответствующей инициативой выступили де-факто президент Абхазии С.Багапш и руководитель Карачаево-Черкесии М. Батдыев. 25 января 2016 года открыто ее поддержал Владимир Путин: «Проект известный. И если эта дорога свяжет несколько регионов России да еще с Абхазией, ничего кроме пользы нет. Мы со стороны федеральных властей готовы его поддержать».



Было объявлено, что подписан меморандум с китайцами о реализации указанного проекта. По существующей информации, дорогу построит китайская корпорация «China Railway» совместно с российской компанией «Региональные проекты». Завершение еще не начатого строительства планируется к 2025 году.



Радетели проекта постоянно говорят об его экономическом значении. На эту сторону вопроса обратил внимание де-факто вице-президент Абхазии Виталий Габния на своем брифинге от 6 сентября 2017 года. Подводя итоги визита в Карачаево-Черкесию, состоявшегося с 31 августа по 2 сентября с.г., он подтвердил, что с главой республики Рашидом Темрезовым обсуждал и вопрос строительства дороги через Кавказский хребет. При этом отметил, что имеются как лоббисты, так и противники его строительства, каждый из которых выдвигает свои аргументы. Сам В. Габния поддерживает проект по экономическим соображениям. Считает, что строительство дороги даст огромный толчок развитию туризма. Кроме того, по мнению В. Габния, дорога через Карачаево-Черкесию в Абхазию будет способствовать двустороннему взаимодействию черкесского мира. «Мы – один народ, разделенный горным хребтом, - сказал «вице-президент». – И это прописано в нашей Конституции: каждый абазин, приехав в Абхазию, может получить гражданство. На сегодняшний день порядка 3-х тысяч абазин из Карачаево-Черкесии обладают гражданством Абхазии».



Не касаясь причин разделения одного народа горным хребтом, зададимся вопросом: Россия готова потратить 2.7 млрд долларов для развития туризма в Абхазии, для ее процветания и консолидации черкесского мира? Сама постановка такого вопроса вызывает лишь горькую улыбку. Все настолько прозрачно, что никакого ответа на поставленный вопрос не требуется. Более того, если проект строительства дороги из Карачаево-Черкесии в Абхазию пока еще не реализован, одной из причин этого нужно считать серьезные риски для целостности России, связанные с консолидацией черкесского мира и, особенно с выходом к Черному морю, постоянно бурлящего и вечно антироссийски настроенного Северного Кавказа. Однако оккупация Абхазии, ее постепенная аннексия, превращение автономной республики в российскую военную базу сводят до минимума вышеуказанные риски. В этих условиях проектируемая дорога может иметь для России исключительно военное значение. С вводом ее в эксплуатацию Москва завершит важнейший этап аннексии Абхазии и значительно усилит военное присутствие в этом регионе. Абхазия со своими ограниченными людскими и материальными ресурсами не сможет обеспечить даже обслуживание и охрану дороги. И эту функцию, разумеется, возьмет на себя «стратегический союзник» Абхазии. Обо всем этом «инициаторы» строительства дороги предпочитают не говорить, заостряя внимание на развитие туризма, на транзитные перевозки (?!) и т.д. Настоящим инициатором и главным спонсором строительства дороги из Карачаево-Черкесии в Абхазию является Россия. Однако, опасаясь крайне негативной реакции со стороны Грузии, особенно, и главным образом, со стороны международного сообщества, она «уступила» инициативу Карачаево-Черкесии и Абхазии, а также малоизвестному Российскому Конгрессу Народов Кавказа, которые ничего не решают. Их обязанность - «инициировать» строительство дороги и затем неустанно твердить об ее пользе для развития экономики.



Подобными происками вряд-ли возможно ввести кого бы то ни было в заблуждение. В виде проекта строительства дороги через Карачаево-Черкесию в Абхазию предложен очередной план дальнейшей инкорпорации Абхазии в состав России, план ее дальнейшей милитаризации.



Ниже приводятся исторические документы, доказывающие, что стратеги Российской Империи еще с 30-х годов XIX века мечтали и не только мечтали о строительстве транскавказской дороги через Абхазию исключительно в военных целях, исключительно в целях завоевания Абхазии и всего восточного причерноморья.



23 августа 1830 года главнокомандующий отдельным Кавказским корпусом И. Ф. Паскевич поставил вопрос о строительстве дороги из Сухуми на Северный Кавказ. В этих целях он потребовал сведения о дороге «из Абхазии к вершинам Кубани», которая пролегает от Сухума через земли цебельдинцев и карачаевцев к Константиногорску (Новопятигорск). В том же 1830 году секретно командированный в Абхазию поручик генерального штаба барон И.К. Аш составил «описание Цебельды и дорог, ведущих из оной в Абхазию и за кубанскую сторону к карачаевцам и чеченцам». Вопрос о строительстве дороги через Кавказский хребет снова был поставлен в 1842 году начальником Черноморской береговой линии генералом И.Р. Анрепом, но не получил разрешения.



Генерал Л.М. Серебряков (Арцатагорян), в 1851 году занявший должность начальника Черноморской береговой линии, в том же году организовал экспедицию для обзора местностей с целью проложить вьючную дорогу через Цебельду и главный хребет на Кавказскую линию; экспедиция подготовила географический очерк Цебельды, опубликованный в газете «Кавказ» (25, 26 июля и 6 августа 1852 года).



Крымская война (1853-1856 гг.), в ходе которой Россия вынуждена была оставить Абхазию, опять поставила на повестку дня вопрос строительства дороги через Кавказский хребет. Кутаисский генерал-губернатор Г. Р. Эристов (Эристави) в начале 1858 года писал об этом начальнику штаба Кавказской армии А.Милютину. Последний поручил командующему войсками правого крыла Кавказской линии генералу Г.И. Филипсону содействовать исполнению предложения генерал-губернатора Г.Р. Эристова. Назначенная Г.И. Филипсоном комиссия во главе с подполковником Иогелем к середине 1858 года представила подробную записку, в которой доказывалась необходимость и возможность строительства дороги через Кавказский хребет. Хорошо понимая значение такой дороги с военно-стратегической точки зрения, генерал Г.И. Филипсон в тоже время считал преждевременным ее строительство до покорения горцев. «Сколько мне известно, - писал он А. Милютину 13 мая 1858 года, - положение Абхазии не изменилось к лучшему… Наш солдат не может отойти от своего укрепления на версту, не подвергаясь опасности быть убитым или взятым в плен… Ни на одно сословие в Абхазии положиться не можем. Одним словом, мы занимаем Абхазию, но не владеем ею. В случае повторения несчастных случаев в 1854-1856 годов, мы опять потеряем эту область, а прежде того будем принуждены оставить все наши заведения по предполагаемому пути через хребет в Сухум».



О решающем значении указанного пути для овладения русскими войсками Абхазии и всего восточного берега Черного моря говорил начальник войск в Абхазии генерал М.Т. Лорис-Меликов в рапорте Кутаисскому генерал-губернатору Г.Р. Эристову от 12 августа 1858 года. В нем выражалось убеждение, «что проложение дорог из Сухума для сообщения с Кавказом и Закавказьем составляет вопрос первостепенной важности, от скорого и удовлетворительного решения которого зависит почти и самое занятие войсками нашими Абхазии. Необходимость и важность прочного занятия Абхазии, имеющей единственный хороший порт на восточном берегу Черного моря, - страны, которая, признавая власть России, должна бы служить основанием к распространению нашего владычества по всему восточному берегу, - конечно, не может подлежать какому бы то ни было сомнению». При ничтожности средств на Черном море и отсутствии дорог для сообщения с другими подразделениями Кавказской армии, - писал далее М.Т. Лорис-Меликов, дорога через хребет приобретает большое значение.



В письме на имя А. Милютина от 8 декабря 1858 года Г.Р. Эристов соглашался с планом строительства дороги через хребет. В состоянии ли «будет и неприятель долго держаться в Абхазии, - писал он, - когда наши войска будут занимать Цебельду?». В своем рапорте Наместнику на Кавказе А.И. Барятинскому, в котором излагался план действия войск в Кутаисской губернии с осени 1859 года по осень 1860 года, Г.Р. Эристов предлагал провести новый путь как из Сухуми в Кутаиси, так и на Северный Кавказ. Г. Р. Эристов считал необходимым проведение дороги на северный склон Кавказа, что «есть единственное средство, дающее возможность удержать Абхазию за собой в случае войны Европейской», ибо при необходимости «береговые пункты могут быть временно оставлены нашими войсками, которые, отступая в глубину края, могут во всякое время, угрожать неприятелю». Из разных вариантов, Г.Р. Эристов отдавал предпочтение строительству дороги через Псху.



А. Милютин согласился с принципиальными соображениями Г.Р. Эристова, но возражал против проведения дороги через Псху до полного преодоления сопротивления горцев. В письме от 2 июня 1859 года он писал Г.Р. Эристову, что путь через Цебельду был бы, «по крайней мере, на первое время удобоисполнимее и благонадежнее». А.Милютин обращал внимание Кутаисского генерал-губернатора на необходимость выполнения уже утвержденного к тому времени Императором Александром Вторым плана строительства Кутаисско-Сухумской дороги, устройства твердого опорного пункта внутри Абхазии и продолжения разработки дороги через Цебельду.



В своем ответе от 30 июня 1859 года Г. Р. Эристов настаивал на проложение пути через хребет, так как иначе «главная цель – удержание Абхазии за собою – в случае новой войны не будет достигнута». 20 июля 1859 года А. Милютин предложил Г. Эристову построить укрепленный пункт в Цебельде, откуда и будет проведена дорога на Северный Кавказ.



Летом 1862 года при содействии владетеля Абхазии М. Шервашидзе специальная комиссия обследовала путь из Абхазии через Псху. В отзыве исполняющего должность Наместника на Кавказе Г. З. Орбелиани от 14 августа 1862 года сказано, что как показывают результаты специальной комиссии, а также сделанные годом раньше капитаном Бараховичем обозрение, «проведение колесной дороги из Сухума через перевал Доу в общество Псху ни для сообщения с Северным Кавказом, ни для действия против ахчипсхувцев и убыхов не представляется в настоящее время возможным», будет гораздо «удобнее проложить дорогу через Цебельду на Марухский перевал».



Краткий исторический очерк однозначно показывает, что дорога, соединяющая Абхазию с Карачаево-Черкесией изначально проектировалась исключительно в военных, завоевательных целях – целях овладения Абхазией и, опираясь на нее - всем восточным причерноморьем, а также в целях покорения Северного Кавказа. Позже, когда строилась Военно-Сухумская дорога (1894-1903 гг.), цели завоевания Кавказа были уже достигнуты. На протяжении почти всего XX века, Грузия, включая Абхазию, продолжала находиться в составе Российской империи, переименованной в СССР. Поэтому указанная дорога не имела и не могла иметь сколько-нибудь значительную военную функцию, оставаясь лишь туристическим маршрутом. В настоящее же время отдельные участки дороги непригодны даже для передвижения пешеходов.



Заинтересованность России в строительстве весьма дорогостоящей и практически новой дороги с современной инфраструктурой плохо замаскирована болтовней о туризме, о транзите и т.д. Никакой транзит через оккупированную Абхазию легально осуществляться не будет. И для наплыва дополнительного потока туристов в восточную часть Абхазии нет даже минимальных условий.



Транзитную функцию Абхазия может обрести только после деоккупации, после возвращения в лоно грузинской государственности. Только тогда сама по себе вполне приемлемая транскавказская дорога станет важным источником пополнения и переполнения с 90-х годов пустующей казны некогда цветущей Абхазии. На современном этапе у России совершенно иная задача в отношении оккупированной Абхазии – ее постепенная аннексия! Перефразируя вышеприведенное высказывание генерала Г. Филипсона, сегодня Россия оккупирует, занимает Абхазию, но полностью ею еще не владеет. Москва не смогла заставить абхазское общество согласиться на предоставление двойного гражданства россиянам, на продажу им земли и т.д., чем завершился бы процесс аннексии. В этих условиях Москва действует в прямом и переносном смысле слова, обходным путем – путем строительства дороги, предоставляющей ей возможность более жесткого и всеобъемлющего контроля Абхазии и Северного Кавказа. Задача постепенной аннексии не может предусматривать и не предусматривает экономическое процветание Абхазии. Наоборот, полное обнищание, балансирование на грани голода, чего мы сегодня и наблюдаем, может ускорить процесс аннексии. Как уже неоднократно отмечалось, достижению этой цели и преследует Россия, планируя строительство новой дороги через Абхазию.



Необходимо обратить внимание еще на одно важное обстоятельство. Одновременно со строительством дороги, не исключено создание в Кодорском ущелье военных объектов с размещением там оружия стратегического назначения. Ведь территорию Абхазии Россия использует в качестве военной базы, военного плацдарма в целях достижения превосходства над силами НАТО в Черноморском бассейне.



Таким образом, строительство дороги из Карачаево-Черкесии в Абхазию непосредственно затрагивает как жизненно-важный для Грузии вопрос ее территориальной целостности, так и региональной и всеобщей безопасности. Настала пора к данному вопросу привлечь внимание соответствующих международных организаций.

