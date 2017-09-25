Сапожник без сапог или правовой вакуум в стране закона Дата: 25/09/2017

Автор: З. Мирцхулава

Одним из главных достижений грузинских реформ принято считать эффективное законодательство, синхронизированное с требованиями Европейского союза. Во многом это так, и есть чем гордиться. Однако в вопросе территориальной целостности, противодействия сепаратизму и оккупации грузинское право хромает на обе ноги. Отсутствие политической воли, облеченной в юридические нормы, приводит к тому, что в этом самом болезненном для Грузии вопросе проблемы продолжают прибавляться.



Начнем по порядку. Конечно, кто-то воскликнет, что есть Закон Грузии «Об оккупированных территориях», но пристально прочитав его, становиться ясно, что не все так гладко. Статья 2 данного Закона определяет понятие «оккупированные территории», и в случае с Абхазией это «территории Автономной Республики Абхазия». Создается впечатление, что Абхазия географически фрагментирована и состоит из ряда образований: островов, анклавов и т.д. Удивительная некомпетентность!



Статья 3 Закона совершенно верно устанавливает на оккупированной территории режим чрезвычайного положения и особый правовой режим, со всеми вытекающими последствиями. Но никаких правовых актов, регулирующих реализацию этой нормы, не создано и по сей день. Вдоль линии оккупации должен быть создан полноценный комплекс безопасности, включающий современные технические средства и самое главное – обустроенные контрольно-пропускные пункты, где будет происходить идентификация и учет перемещающихся физических лиц, функционировать пункты обмена валют, дежурить бригады скорой помощи, наряды патрульной полиции, должны работать компетентные сотрудники, способные оказать необходимую консультацию по актуальным для населения вопросам. Не в последнюю очередь должна быть представлена государственная символика, дающая понять, что этнократический маразм остался позади и человек шагнул в Европу. Все это нуждается в соответствующей нормативной базе, которая на данный момент отсутствует, Все, что мы видим у Ингурского моста - револьвер на постаменте с дулом, завернутым в узел, – видимо, это очень должно помочь.



Представляю себе психический припадок «доброжелателей», вопящих о возведении границы на Ингури. Им предлагаю почитать вышеуказанную ст.3 и напомню, что на сегодняшний день ситуация на левом берегу реки может быть охарактеризована, как бардак. С точки зрения государственных интересов подобное положение недопустимо, но 24 года оккупации, видимо, для кого-то слишком короткий срок, чтобы основательно проанализировать ситуацию.



К примеру, в Украине, граждане, желающие посетить Донецк или Луганск, обязаны заполнять электронную форму на сайте СБУ. В Грузии же любой российский бомж без документов может прибыть из Адлера в Тбилиси. Вполне понятна и позиция Киева по запрету ввоза нефтепродуктов в ОРДЛО. Ведь дизельное топливо может заливаться и в городской мусоровоз, и в военную технику ДЛНР. Очень обидно попасть под танк, заправленный топливом, купленным у вас же. Подобного ограничительного списка в Грузии пока нет.



Идем далее. Ст. 20(13) Закона Грузии «О порядке регистрации граждан Грузии и иностранцев проживающих в Грузии, и выдачи удостоверения личности (вида на жительство) и паспорта гражданина Грузии», согласно которой введены в обращение нейтральные удостоверения и нейтральные проездные документы. Появление нейтральных удостоверений, как документов технического характера, обеспечивающего гуманитарные потребности населения (сфера здравоохранения, образования и т.д.) можно было только приветствовать. В отношении нейтрального проездного документа, который предназначен для международного использования, сразу возникли вопросы. Для чего он нужен? Кто-то хочет попасть заграницу, но не желает быть гражданином Грузии? Тогда кому и ради чего оказывает помощь грузинское государство?



В 2011 был принят Закон Грузии «Хартия свободы», который во многом посвящен борьбе с тоталитарной и фашистской идеологией, что подразумевает также символику, культовые сооружения, памятники, монументы. барельефы, надписи, названия улиц и многое другое. На первый взгляд, закон идеально подходит для символики апсуйских сепаратистов, которая тихой сапой стала распространятся по остальной Грузии. Ведь дело дошло до полного маразма. На сайте Совета по геральдики при Парламенте Грузии (www.heraldika.ge) в настоящее время размещен проект флага Автономной республики Абхазия, который представляет собой механический гибрид государственного флага Грузии и полотнища сепаратистов. Более странного симбиоза трудно себе представить. Но пока никто не удосужился принять какой-либо акт, относящий символику «Республики Апсны» к тоталитарной и фашистской. В той же Украине активно прорабатываются проекты по полному запрету символики самопровозглашенных квазигосударственных образований (исключение составляют трофеи). В Грузии все сложнее…



Ситуация с оккупацией Абхазии и апсуйским этнократическим сепаратизмом настолько уникальна, что статьи Уголовный кодекса Грузии вряд ли можно назвать исчерпывающими. В самом деле, создание незаконных формирований (ст. 223) и нарушение территориальной неприкосновенности Грузии (ст. 308) всем сепаратистам предъявить не реально, но и заблудшими овечками назвать их язык не поворачивается. Как быть с гальским отделом образования, функция которого сводиться к тотальному запрету обучения на грузинском языке в местных школах? Ведь в этой конторе роботы не служат, есть конкретные исполнители. А письмо на имя Р. Хаджимба за подписью «т.н. председателя сухумского городского собрания» Константина Пилия с просьбой присвоить имя В. Путина одному из сухумских парков? За такое по голове не гладят. Я уже не говорю о десятках тысяч (!) жилых домов грузин, которые были захвачены в качестве военных трофеев. Удивительно, но трудно подобрать статью УК Грузии, чтоб квалифицировать эти деяния. А стОит и по каждому факту.



Интересно, кто-либо просчитал, какое влияние оказала массовая амнистия 2012 года на уголовную ответственность лиц, проходящих по 200-томному делу о геноциде и этнической чистке грузин в Абхазии. Вполне возможно вчерашние палачи теперь неприкосновенны, разъезжают по загранице, дают интервью о былых временах, вбивают галиматью в голову подрастающего поколения, в том числе и в Тбилиси.

