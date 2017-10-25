Что ожидает жителей Гали? Дата: 25/10/2017

Автор: Шота Утиашвили

Кто следит за новостями Абхазии, обязательно заметил бы одно обстоятельство - политические и экономические новости почти полностью сменились криминальными. Если посмотреть на заголовки, можно убедиться, что главными темами в оккупированном регионе являются перераспределение сфер влияния между членами воровского мира в оккупированном регионе, преступления, совершенные должностными лицами и их близкими, и слабая реакция т.н. правоохранителей на эти события. В связи с этим несколько дней назад Хаджимба даже сменил министра внутренних дел.



Рост преступности, где бы ни было, очень плохо вообще, но вдвойне плохо, когда это происходит в регионе, главным доходом которого является туризм. То, что туристический сезон нынешнего года был безуспешным, ни для кого не секрет. Когда разговор идет об Абхазии почти невозможно привести точные цифры, но значительное снижение количества туристов признает сама "власть" Абхазии, которая в течение ряда лет гордилась "более чем миллионом российских туристов". Справедливости ради следует отметить, что помимо преступности, на уменьшение количества туристов повлияли открытие курортов Турции для российских отдыхающих, и плохая погода начала лета.



Большая проблема наметилась во второй главной отрасли экономики Абхазии - сельском хозяйстве. Азиатский ореховый долгоносик, как минимум, нанес такой же вред угодьям Абхазии, как и Мингрелии. Единственным успехом сухумской "власти" в борьбе с вредителями было создание специальной комиссии.



Рост криминала, ореховый долгоносик, и снижение количества туристов, разумеется, временные проблемы, которые эффективная власть так или иначе должна суметь разрешить, но главной проблемой Сухуми является то, что именно власть находится в глубоком кризисе.



Так же как и количество туристов, невозможно измерить точный рейтинг абхазской "власти", но все существующие источники говорят о том, что рейтинг и влияние Хаджимба катастрофически упали. Фактически в Абхазии сформировались три параллельных власти: Хаджимба и его "правительство", русские, которые фактически закончили создание параллельной спецслужбы в Абхазии, и воры в законе, которые традиционно первыми пользуются дефицитом формальной власти.



Вдобавок ко всему, постоянно существующие, и особенно обострившиеся в последнее время социальные проблемы: фактическое отсутствие системы здравоохранения, что вынуждает сотни абхазов ежегодно искать медицинскую помощь в другом месте, в остальной Грузии; Наркомания, достигшая катастрофических масштабов; Крайне слабая система образования.



Одним словом, то, чем грузинские политики запугивают общество - "возвращение в 90-е годы"- действительно происходит у нас на глазах, только на том берегу Ингури, в Абхазии (хорошо бы, можно было устроить экскурсию в Абхазию грузинам, мечтающим о сближении с Россией, чтобы увидеть собственными глазами, каким результатом заканчивается "покровительство" России).



Еще более болезненным делает кризис то обстоятельство, что в представлении абхазов все должно было быть совершенно иначе: после признания Россией в 2008 году, абхазы ожидали международного признания, нескончаемого потока туристов, инвестиций, благоденствия. А на самом деле все произошло в точности наоборот. Сейчас уже трудно сказать, что должно измениться, чтобы исправить положение. Тем более что изменение "власти" все меньше зависит от абхазского общества. Изменение должна одобрить Москва, повестка дня которой совсем необязательно может совпадать с чаяниями абхазского общества.



Абхазский кризис вызвал дебаты и на этой стороне Ингури, о том, что должна сделать Грузия. Одна сторона утверждает, что сейчас, когда абхазы убедились, что их будущее вместе с Россией смутное, Тбилиси должен проявить максимальное благорасположение к "абхазским братьям", что с одной стороны должно выразится в обращении растущих финансовых потоков на ту сторону Ингури, а с другой стороны в снятии международной блокады, введенной с нашей стороны в отношении абхазов, дабы со временем абхазы смогли увидеть, кто их настоящий друг. Между тем другая сторона утверждает, что сейчас следует особенно ужесточить политику Грузии, включая отмену программы медицинской помощи, чтобы абхазы до конца поняли вкус своего выбора.



Это дебаты очень нужны, и у обеих сторон есть свои аргументы, но, на мой взгляд, мы стоим перед более тяжелой и срочной проблемой - вопросом Гали.



Чем больше обостряется кризис в Сухуми, тем меньше терпит абхазское общество и "власть" гальцев. Сначала у них отобрали паспорта, и вместе с ними право голосовать. Затем – последние остатки образования на родном языке, потом потребовали сдать грузинские паспорта, а сейчас толкают их записать в паспорте вместо грузина – абхаз. По последнему изменению, у части населения Гали, сезонно мигрирующего между Зугдиди и Гали, отнимают право жить в Абхазии.



Гальские грузины (по разным источникам их количество достигает 40-50 000) оказались под двухсторонним давлением, как со стороны абхазов, так и русских.



История учит тому, что этнические меньшинства становятся главной целью для находящегося в кризисе общества. Чем хуже дела у абхазов, тем больше усиливается давление на грузинское меньшинство, которое и до того жило фактически в режиме апартеида.



Русские тоже с удовольствием принимают участие в поэтапном вытеснении жителей Гали: во-первых потому, что перенос фактической внешней границы Российской Федерации из Псоу на Ингури является частью их декларированной политики. Более или менее свободное передвижение гальских грузин на Ингури напрямую идет вразрез с этой политикой. Во-вторых, в условиях сильного и консолидированного абхазского общества Россия еще бы стерпела существование значительного грузинского меньшинства в Абхазии, а в случае консолидации грузинское меньшинство для русских является потенциальной угрозой. Причем, из-за абхазского кризиса их способность и желание ассимилировать грузин значительно снижается. Почему Россия оградила "Южную Осетию"? Наверное, потому, что посчитала, что маленькое и слабое осетинское общество не выдержит социального и демографического давления со стороны грузин. Та же логика действует сегодня по отношению Гали.



Невозможно сделать прогноз, когда, насколько быстро, и сколько людей они вытеснят, но можно предположить, что как оккупационная власть, так и абхазы постараются сократить количество проживающих в Гали грузин.



