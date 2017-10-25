В Абхазии началась новая этническая чистка Дата: 25/10/2017

Автор: Газета "Резонанси"

Продолжается выдача "вида на жительство" для грузин, проживающих в Гали, и уже выяснилось, что как минимум 4000 грузинам этот документ не дадут. Это означает, что 4 000 уроженцам Гали не дадут право приезжать в собственные дома, и произойдет постепенное выселение грузин из Абхазии.



По заявлению руководителя администрации де-факто Гали Темура Надарая, на данном этапе выявили 4000 человек, которые записаны в домовых книжках, но в реальности не проживают в Гальском районе постоянно. Они только периодически приезжают для обработки земли, уборки урожая орехов и цитрусов, и их (де-факто правительства) задача, не допустить, чтобы эти люди получили "вид на жительство".



Более того, абхазские СМИ пишут, что из-за невыдачи "вида ни жительство" 22 грузинских семьи из села Пичори "навсегда переселились на жительство в Грузию ".



Надарая не подтверждает в разговоре с журналистами такого массового "переселения", но грузинские конфликтологи заявляют, что из-за разного рода запретов и притеснений в последний период несколько десятков семей действительно покинули Гальский район, и в основном переехали жить к родственникам в Зугдидский район.



В разговоре с "Мтели квира" житель села Отобая говорит, что из их села четыре семьи переехали в Зугдиди, и такие случаи есть и в других селах, а причина этого разная. В том числе закрытие грузинских школ в Гальском районе, из-за чего они водили детей учиться на другую сторону Ингури. А закрытие в последнее время всех переходов кроме Ингури, очень осложнило учебу детей в школах по ту сторону Ингури, сейчас к этому добавились проблемы, созданные из-за "вида на жительство".



О том, что получение нового т.н. "вида на жительство" крайне ужесточили, говорит с абхазскими СМИ сам представитель марионеточной власти Темур Надарая.



По его заявлению, население обязано представить справку главы администрации села с целью подтверждения факта их постоянного проживания в селе. По его словам, до того состоялась перепись населения Гали, чтобы выяснить кто реально живет в районе, поскольку люди, записанные в старых домовых книжках, сейчас могут не проживать постоянно в Гали. Тем, кто не проживает там постоянно, и часто переходят на эту сторону Ингури в Грузию, по его мнению, не следует давать "вид на жительство".



Для сепаратистского режима не имеет значения, что те, кого они не считают постоянными жителями Гали, в действительности являются уроженцами Гали, у них есть дома в Гали, а также земли, которые обрабатывают, и собирают урожай, у них есть члены семьи в Гали. А на другой стороне Ингури, там же в Зугдиди, находятся либо потому, что их ребенок учится на грузинском языке, и в субботу-воскресенье они приезжают в собственные дома, либо переходят жить только зимой на несколько месяцев, поскольку в Гали очень трудно перезимовать из-за дороговизны продовольствия, и угнетающего и утомляющего передвижения на Ингурском мосту.



По словам Надарая, выявлены 4000 таких жителей Гали, которые "проживают на прилегающей территории", и периодически пересекают границу для обработки земли.



"Они обрабатывают свои земельные участки, собирают орехи и другие сельскохозяйственные продукты. У них раньше были абхазские паспорта, но это было незаконным. Наша главная задача, не дать таким людям "вид на жительство". Дело в том, что этот документ дает им право без препятствия переходить грузинско-абхазскую границу, а реально они должны входить в Абхазию с визами"- отметил Надарая.



Есть еще одно ограничение для жителей Гали. У обладателей "вида на жительство" есть право иметь в собственности дом, но если захотят его продать, не смогут продать грузину, его обязательно должны продать "гражданину Абхазии".



Три месяца назад для жителей Гальского, Ткварчельского, и Очамчирского района, не имеющих абхазского гражданства, возобновили выдачу "вида на жительство", и в целом выдано 500 документов, около 500 готовы для выдачи, и обрабатываются еще 4 000 документа. По предварительным данным, будет выдано около 22 000 документа. Срок действия "вида на жительство" 5 лет.



По заявлению экс-министра безопасности Абхазии Левана Кикнадзе, "то, что сейчас происходит в Гали, является продолжением этнической чистки. Цель сепаратистской власти Абхазии, чтобы как можно меньше грузин остались в Абхазии, а оставшихся обабхазить".



По его словам, есть семьи, где пожилые родители постоянно живут в Гали, но их дети находятся по другую сторону Ингури, и часто приезжают в Гали для обработки земли или уборки урожая.



"Я знаю человека из Чубурхинджи, у которого был абхазский паспорт, и часто приезжал к родителям в Гали. А сейчас у него отобрали паспорт, и уже не пускают туда. Таких очень много. Этим запретом абхазы хотят вообще оторвать от Грузии проживающих в Гали грузин, запретить родственникам видится друг с другом, и обабхазить их"- говорит Леван Кикнадзе.



По заявлению руководителя Кавказского центра стратегических исследований Мамуки Арещидзе, абхазы медленно выселяют грузин.



"Гальцев воспринимают как часть Грузии в их "республике". Считают, что их много, и они создают определенную угрозу их "государственности".



Надарая по происхождению из Хоби, его родственники и сегодня живут в Хоби, и смотрите, как этот обабхазившийся грузин поступает с гальцами. Семьи уезжают не только из Пичори, но и других сел из-за того, что запретили преподавание на грузинском языке, или отобрали "вид на жительство". Абхазы говорят о 22 семьях, я могу назвать 122 семьи, которые в последние годы были вынуждены покинуть оккупированную Абхазию. Эти люди в основном находят убежище в Самегрело.



Это явно этническая чистка, но абхазы поумнели, и делают это не сразу, а медленно выселяют грузин"- говорит Мамука Арешидзе.

