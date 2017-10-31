|
«Кримызация" Абхазии» - Если это будет продолжаться, у них нет никаких перспектив
Дата: 31/10/2017
В оккупированной Абхазии уровень рождаемости снижается, в 2017 году по сравнению с предыдущим годом родились на 25% меньше детей, а абхазские СМИ и де-факто правительство обеспокоены демографическими проблемами.
По словам экс-министра безопасности Абхазии Левана Кикнадзе, сокращение рождаемости проблема не только 2017 года, ситуация с точки зрения демографической обстановки в Абхазии довольно сложная, по сути, они катятся к демографической пропасти, и через 10-15 лет станут национальным меньшинством в Абхазии.
По заявлению руководителя родильного отделения первой республиканской больницы оккупированного региона, Риты Трапш, такого низкого показателя рождаемости не было с 2000 года по сегодняшний день, и она требует пересмотра закона о здравоохранении.
По ее словам, по данным за 9 месяцев 2017 года в регионе родилось около 1500 детей, тогда как в тот же период 2016 года было зафиксировано более 2000 новорожденных.
"С 2000 года такого низкого показателя уровня рождаемости не было. Закон о запрете абортов, принятый парламентом, был направлен на увеличение рождаемости, но, к сожалению, этого не произошло. Закон ничего хорошего не дал, наоборот, из-за этого запрета в 2016 году скончались две женщины"- говорит Рита Трапш.
По информации местных СМИ, медики не могут назвать причины показателя снижения рождаемости, но обращают внимание на то обстоятельство, что часть беременных женщин едет в Россию, чтобы родить ребенка, поскольку "двойное гражданство" позволяет им получить помощь, предназначенную для матерей.
Примечательно, что поправка к "Закону о здравоохранении" была принята де-факто абхазским парламентом в январе 2016 года, и вступила в силу в феврале. Закон строго запрещает искусственное прекращение беременности, и считает, что аборты допустимы только в одном случае, если плод потерян. Главной причиной такого строгого запрета де-факто власти называли демографическую ситуацию Абхазии. Спустя полтора года после вступления закона в силу в системе здравоохранения Абхазии говорят, что строгий запрет на аборты повлек лишь увеличение числа криминальных абортов, а на рождаемость это не повлияло, и поэтому закон следует пересмотреть.
Примечательно, что уже годы, как демография названа одной из первых проблем в Абхазии. О проблемах рождаемости говорят все - марионеточные власти, абхазские медики и общественность, и много обсуждают с целью решения этой проблемы, но параллельно число этнических абхазов в статистических данных о количестве населения, опубликованных де-факто абхазской властью, из года в год увеличивается.
Марионеточное правительство дважды провело перепись населения в Абхазии - в 2003 и 2011 годах. Перепись населения была проведена также до конфликта 1992-1993 года, в 1989 году.
Количество абхазского населения по годам выглядит следующим образом: по переписи 1989 года в Абхазии проживало в целом 525 061 человек, из которых 93257 человек, 18% всего населения, составляют этнические абхазы. Большинство населения составляют этнические грузины- 239 872 человека, 46% населения.
После этнической чистки, по переписи де-факто Республики Абхазии 2003 года, население Абхазии составляет 215 272 человека, из них этнические абхазы - 94 606 (44% населения), этнические грузины - 45 953 (21% населения);
По переписи 2011 года население Абхазии составляет 240 705 человек. Из них 122 069 (51%) абхазы, а 46 367 (19% населения) грузины.
Согласно статистическим данным т.н. республики, население Абхазии в 2016 году составляет 243 564 человека, и этнические абхазы - 124 455 (51%). По "официальным" данным де-факто властей, в последние годы население Абхазии растет, и увеличивается количество этнических абхазов. В то же время сами абхазы говорят о сложной демографической ситуации в Абхазии.
По заявлению Левана Кикнадзе, статистические данные ложные, и на самом деле количество абхазов не растет, а уменьшается, и именно поэтому де-факто правительство постоянно беспокоится о демографии.
По его мнению, сепаратистское правительство начало работать над переселением потомков мохаджиров, чтобы исправить демографическую картину, и для этого даже выделили финансы. Однако программа расселения потомков мохаджиров не сработала, в Абхазию вернулись около 400-500 человек, и многие из них вернулись назад.
Экс-министр безопасности Абхазии Леван Кикнадзе говорит:
"Численность абхазов сфальсифицирована, цифры раздуты, и это отражается в заявлениях абхазов. Уровень рождаемости снижается, постоянно говорят о демографии, и в то же время по статистике численность абхазов увеличивается. Разве это не абсурд? Мы знаем, что в войне в Абхазии погибло много людей, многие уехали жить в Россию, плюс тяжелое социальное положение населения, во всем регионе снижается рождаемость, и численность населения сокращается, а абхазское население увеличилось?! Рождаемость растет только у мусульманского населения, и когда абхазы в статистике показывают, что их число увеличивается, это нереально. Количество абхазов искусственно увеличивается".
По его словам, существует разная причина снижения рождаемости:
"Социальное положение населения тяжелое, есть экономические трудности, молодежь склонна к наркомании, многие страдают от гепатита С, картина очень тяжелая, и браков все меньше".
Кикнадзе говорит, что "если будет так продолжаться, у них нет никаких перспектив – их ожидает кримызация".
"Скоро в Абхазии увеличится количество людей армянской и русской национальности, и их ожидает судьба Крыма. Они знают, что у них демографическая катастрофа, и поэтому они подняли тревогу, этот народ умирает", - добавил Кикнадзе.