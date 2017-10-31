Возвращение к этническим корням, или политика вытеснения в Абхазии? Дата: 31/10/2017

Автор: Малхаз Тория, Civil Georgia

Грузинское население, неофициально возвратившееся в Гальский район после окончания вооруженного конфликта в Абхазии (1992-1993 гг),уже более 20 лет представляется де-факто властями Абхазии чуть-ли ни экзистенциальной угрозой. Одной из причин этого можно назвать то обстоятельство, что абхазский национальный проект ставит своей целью представить всю территорию региона исторически моно-этническим абхазским пространством и добиться его полной этнической гомогенизации в будущем. Если в большинстве районов Абхазии цель очищения территорий от грузинского населения более или менее реализована, то наличие грузинского населения в Гальском районе явно не укладывается в этот реальный или воображаемый этнический и культурный ландшафт. Долгое время де-факто власти Абхазии стояли перед дилеммой: содействовать «интеграции» гальских грузин в абхазское общество и «государство», или относится к ним , как к потенциальной пятой колонне. Эта дилемма как Дамоклов меч висела над де-факто властями Абхазии и до последнего времени статус и права грузинского населения Гали не были определены и «легализованы». Однако все решилось с принятием недавно т.н. «Закона об иностранных гражданах», который подводит жителей Гали под категорию иностранных граждан. Закон позволяет гальцам «легально» и в течение длительного времени проживать на территории района. Однако новые правила лишают их целого ряда фундаментальных прав, включая участие в выборах, работу в местной администрации, и, что самое главное, приобретать и владеть недвижимостью. Эта привилегия принадлежит только «гражданину Абхазии».



Но, как видно, противоречивый процесс вокруг идентичности и статуса гальцев все еще далек от завершения. Абхазские «инженеры идентичности» нашли очередной выход из этой политической дилеммы. В частности, де-факто власти начали кампанию по предоставлению гражданства тем гальцам, которые готовы к возвращению к «абхазским корням» и согласны записаться этническими абхазами. Новая волна абхазской политики в отношении жителей Гали, по правилу, должна вызывать серьезное беспокойство, поскольку она выходит за рамки наследия конфликта или опасения угроз, исходящих от «враждебной Грузии». Можно сказать, что путем агрессивного навязывания абхазского исторического нарратива гальскому населению, абхазы начинают предпринимать реальные шаги на пути реализации своего этнического проекта. Этот проект, как я уже упоминал, направлен на этническую гомогенизацию Абхазии или полное выдворение грузин оттуда.





По словам абхазских историков, Абхазия никогда не была частью Грузии. Они описывают историю в виде постоянной конфронтации и борьбы с грузинами. По их мнению, абхазы всегда были доминирующим населением. Грузины же заселялись в Абхазию в результате колонизаторской политики в XIX и XX веках. Именно результатом этого, как они утверждают, и является ассимиляция абхазов в историческом Самурзакано, большая часть которого входит в состав современного Гальского района.



Таким образом, Гальский район представляется главным плацдармом экспансии грузин в Абхазию. Следовательно, этническая чистка в результате конфликта рассматривается абхазскими идеологами, как выдворение эмигрировавших «грузинских колонизаторов» на историческую родину по ту сторону реки Ингури.



С использованием «научных» аргументов и политической инструментализации истории происходит пропаганда именно того, что предки определенной части населения Гали в свое время были абхазами. В тоже время, многие абхазы, в том числе политики, имеют грузинские фамилии, но считают себя абхазами. Однако их идентичность никогда не подвергалась сомнению со стороны местных идеологов.



С целью поддержки новой волны т.н. восстановления потерянной идентичности, был создан «Совет мурзаканских абхазов», представители которого провели показательные мероприятия в июле 2017 года. Члены совета приняли резолюцию, в которой они призывают население т.н. «Восточной Абхазии», чьи фамилии и национальность были изменены принудительно в сталинский период, вернуться к историческим корням. Резолюция также призывает абхазское правительство содействовать этому процессу.



Де-факто президент Рауль Хаджимба обратился со специальным письмом к участникам одного из таких мероприятий, в котором он отметил, что на самом деле гальцы являются этническими абхазами, предков которых вынудили изменить национальность и записаться грузинами. Однако, как он отметил, историческая память жива, и восстановление забытой абхазской идентичности является текущим и необратимым процессом. На этом собрании абхазское гражданство было присвоено 31 жителю Гали, которые «восстановили» свою этническую идентичность. Кроме того, был озвучен план об открытии в Гали специальной школы-интерната, где учеников усиленно будут обучать абхазскому языку и литературе, а также истории Абхазии.



Эти попытки вывести гальцев из «национальной дремоты» и восстановить их «истинную» идентичность, содержат четкие послания для местных жителей, что их статус и гражданские права напрямую связаны с их этнической принадлежностью. У гальцев остается только два выбора: Либо они поменяют свою идентичность, запишутся абхазами и получат гражданство, или сохранят грузинскую идентичность и будут довольствоваться, максимум, видом на жительство, как граждане иностранного государства.



Деление людей по таким этноцентрическим критериям четко демонстрирует, как навязывает де-факто власть исторические мифы гальским грузинам - нежелательному сегменту общества. Продолжая грубое нарушение прав человека, а также этнических меньшинств, абхазский политический режим, к сожалению, по-прежнему остается верным идеологии выдворения «чужих».



Малхаз Тория является доктором истории, ассоциированным профессором и директором Кавказского центра изучения памяти в Государственном университете Ильи.