Возвращение через 24 года… Дата: 03/11/2017



17 октября 2017 года останки 25 человек, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта 1993-94 года в Абхазии, были переданы их семьям. За эти годы члены семей пропавших людей прошли очень длинный, полный неясности путь, которому сопутствовала боль, вызванная отсутствием сведений об их родственниках…



Неизвестность, сопутствующая годами в связи с их судьбой и местонахождением, эмоционально уничтожает людей, и оставляет неизлечимые раны. За пропажей членов семьи следует бесконечное ожидание, и отчаяние, что влияет не только на семьи, но и вообще на общество. Все это требует бесподобной силы и неисчерпаемого терпения…



"Почти 10 лет дети думали, что отец жив, думали, возможно, он где-нибудь в тюрьме или в плену. Несмотря на это, они очень обрадовались, если можно назвать это радостью. Теперь у них будет могила, куда смогут приходить. Была радость, но в то же время нам соболезновали"- говорит Талико Липартелиани, жена Геннадия Липартелиани, останки которого передали семье 17 октября.



Многие семьи ждут, что дорогой им человек вернется. Узнав об их кончине, они хотят знать, где могила, хотят иметь место, где смогут горевать, и найти душевное спокойствие.



Сейчас, после того, как узнают о судьбе дорогих для них людей, члены семей оказались перед новой волной неопределенных эмоций: радость за их возвращение, и печаль по их кончине. Похороны члена семьи ужасающий опыт, однако, возвращение любимых людей принесло спокойствие, и достоинство их душе.



"Откровенно говоря, когда к нам первый раз обратились из Международного комитета Красного Креста для сбора информации об отце, я считала, что эта программа была безнадежной, и не верила в ее успех. Просто, мы считали технически невообразимым, как они могли через столько лет найти, распознать, и вернуть его семье… Когда мы узнали об идентификации, эти 24 года как-будто сжались… Это для нас огромное облегчение"- отец Русудан Парцвания, Александр Парцвания один из тех 25, останки которых передали семьям.



Для сотен грузинских, абхазских, и осетинских семей, которые все еще ждут более чем 2 400 без вести пропавших людей в результате конфликтов 90-х годов и августа 2008 года, возвращение этих людей спустя 24 года является искрой надежды, надежды, что когда-нибудь и их близкие обязательно вернутся …



"Для моей матери это трагедия, до сих пор не может свыкнуться. Трудно, но все же надо выдержать, и найти. Плохо, когда находишься в неведении, надо знать, жив человек или мертв"- Гоча Мирзашвили, брат Кобы Мирзашвили, вернувшегося через 24 года.



"Эти конкретные результаты нашей работы означают завершение десятков лет неопределенности для сотен семей в Грузии, так как они получают окончательный ответ о судьбе дорогих для них людей. Международный комитет Красного Креста вновь продолжает деятельность, чтобы реализовать право семей без вести пропавших, узнать, что случилось с их близкими, несмотря на то, кем они являются"- отметила Билиана Милошевич, глава делегации Международного комитета Красного Креста в Грузии.



Надежная информация о пропавших людях и предположительных могильниках является важнейшей для выяснения их судьбы. Любая информация, переданная Международному комитету Красного Креста, в том числе личные данные источников, будут использованы с полным соблюдением конфиденциальности, только лишь в целях этой гуманитарной программы.



С использованием мультидисциплинарного подхода, основанного на медицинско-антропологической экспертизе Международного комитета Красного Креста, были опознаны останки 25 человек. После того, как в 2010 году по технической и финансовой поддержке Международного комитета Красного Креста был создан координационный механизм, были найдены останки 325 человек, пропавших без вести во время вооруженного конфликта Абхазии 1992-93 года, из которых 126 (в том числе эти 25 останков), с полным соблюдением их достоинства, были опознаны опытной группой. Международный комитет Красного Креста продолжает работать с тем, чтобы были опознаны как можно больше людей, и возвращены их семьям…

