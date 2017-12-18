Русский сапог на оккупированной грузинской земле Дата: 18/12/2017

Автор: "Голос Америки"

Россия продолжает масштабные военные учения в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, и в параллельном режиме проводит перевооружение расположенных там оккупационных группировок. Уже вторую неделю на полигонах Нагвалоу, Гудауты, Цебельды, и Дзарцеми проводятся тактические учения российских оккупантов с использованием всего вооружения, имеющегося там.



В 23 километрах от оккупированного Гульрипши, на полигоне Цабельда, 500 оккупантов тренируются на недавно принятых модернизированных танках типа T72 B3, бронетранспортерах BTR-82А, и бронированных Kamaz-Mustang. Там же в Цебельде россияне выполнили около 100 выстрелов из зенитно-ракетных комплексов 9K33M2 Osa-AK и 9K35 Strela-10.



На берегу моря у села Нагвалоу, на расстоянии пяти километров от оккупированной Очамчира, артиллеристы российской 7-й оккупационной базы "совершенствуют способы" отражения танковых и морских ударов "условного противника".



Здесь тоже в тренировках участвуют около 500 оккупантов. Они используют реактивную систему залпового огня BM-21 Grad, 152-милиметровую самоходную артиллерийскую установку 2S3 Akatsiya, 120 миллиметровый миномет 2S12 Sani, 122 миллиметровую гаубицу D30, и беспилотные летательные аппараты Bird Eye 400, Orlan-10 и Granat-4.



По заявлению командования Южного военного округа Российской армии, в ноябре-декабре 2017 года на военную базу, находящуюся в оккупированной Абхазии, из разных регионов России, в том числе из Мари-Эл, Мордовии, Удмуртии, и Астрахани были переброшены до 600 новобранцев. Один из них, рядовой Александр Кирсанов из Астрахани, говорит:



"На военном полигоне Нагвалоу на этом этапе военной подготовки мы осуществили защиту абхазского морского берега, "в условиях морского десантирования и нападения условного противника".



На полигоне Дзарцеми, расположенном на левом берегу реки Большой Лиахви в 10 километрах от оккупированного Цхинвали, в военных тренировках участвуют до 1500 человек из танковых, артиллерийских, и моторизованных частей российской 4-й оккупационной базы. Здесь русские тренируются с использованием танков типа T72 BM, боевых машин пехоты BMP-2 и BMP-3, и самоходной артиллерийской установки 2S1 Gvozdika.



В ноябре в деревне Дзарцеми работали военные инженеры, саперы, и специально обученные собаки, добавочно оккупанты разминировали, очистили более 3000 гектаров территории, и присоединили к военному полигону.



Широкомасштабные военные учения на оккупированных территориях также коснулись, по крайней мере, трех дивизий С-300PC и C-300GMU-1, которые расположены в оккупированных районах Гудауты и Гульрипши. Этот разрушительный зенитно-ракетный комплекс Москва ввезла в Абхазию еще во время августовской войны 2008 года, а в марте 2017 года увеличила его численность.



Лидер абхазских сепаратистов Рауль Хаджимба говорит, что приветствует наращивание российского военного присутствия в Абхазии:



"Сегодня на территории Абхазии находится российская военная база, а также размещены российские федеральные пограничные войска, которые обеспечивают мир и безопасность на нашей территории. Мы только приветствуем их усиление".



На прошлой неделе в знак благодарности российскому солдату Рауль Хаджимба открыл на берегу в Сухуми двухметровый памятник "русскому миротворцу", посвященный памяти 117 российских солдат, погибших во время грузино-абхазского конфликта (1994-2008 гг.).

