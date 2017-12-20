Послание Патриарху Грузии из Константинополя Дата: 20/12/2017



Варфоломей I впервые дал интервью грузинскому телеканалу. Эксклюзив является заслугой грузинских монахов, Иеронима Кадагидзе и отца Ириниоса Шенгелия, служащих на Афонской горе. В переговорный процесс был включен также грузинский студент Николоз Гургенидзе, который в основном находится с патриархом.



Корреспондент телекомпании «Имеди» гостила у вселенского лидера православного мира в стране, где 99% населения являются мусульманами, съемки начались в Стамбуле, и закончились на острове Халки, с которым патриарха связывает детство. Варфоломей I сожалеет, что Грузия не участвовала в Критском всемирном церковном соборе, говорит о выходе из положения, и приглашает предводителя Грузинской Православной Церкви в Константинополь. Сожалеет об оккупации, и говорит о грубом нарушении каноники со стороны представителей патриархии России. С Вселенским патриархом беседовал журналист Варлам Циклаури.



Вы 26 лет возглавляете Константинопольскую Православную Церковь. Как бы Вы оценили эти годы? С какими проблемами Вы сталкивались в течении этого времени?



Я благодарю вас за предоставленную мне возможность поговорить с дорогим грузинским народом, любимым грузинским народом, который мне очень нравится за его глубокую веру и религиозность. Я хочу выразить свою благодарность Богу, который дал мне такое большое благо, как интронизация на престол Вселенской патриархии, предстоятелем которой являюсь уже 26 лет. Эти 26 лет были тяжелыми, и легкими. Были как внутренние, так и внешние проблемы и трудности. Я в течение 26 лет служу Константинопольской Церкви, и всему православию. Это было время диалога, и установления хороших отношений с другими церквями, и миром.



Когда впервые через многие столетия на острове Крит состоялся Вселенский православный церковный собор, от нее отстранились несколько церквей, в том числе и церковь Грузии. Как Вы полагаете, как это повлияло на единство православного мира?



Мы, как известно, много лет готовили конгрегацию. В этот процесс были вовлечены все

православные церкви. Мы преодолели множество препятствий, и на последней встрече в Женеве в январе 2016 года был завершен подготовительный период. Мы подписали подготовительные документы для большого собора, сформировали концепцию, и все вместе выбрали дату и место. Одним словом, после 50 лет подготовки все было готово к проведению собрания. Прошли февраль, март, апрель, почти май, и в течение этих месяцев мы не получали никаких сообщений из какой-либо церкви. Когда мы готовились отправиться на Крит, перед отъездом, четыре церкви, включая Грузию, внезапно объявили, что не смогут приехать. Они представили разные аргументы, которые не были убедительными, и потребовали отложить собор, но таким образом собор мог быть вновь отложен. Поскольку в начале 2016 года мы приняли решение, мы сказали, что это была Божья воля, и решили провести собрание без тех четырех церквей. Вы спросили меня, видим ли мы что-либо, что бы оправдало то, что они не приехали на собор. Правду говоря, я не вижу оправдания. Я не вижу какой-либо убедительной причины, я вижу предлог, и плохо, что православие не предстало воедино на Крите. Это не чтит православие, и те четыре церкви, которые не проявили уважение к православию, и к своим подписям в Женеве. Это судить Богу, и истории! Я думаю, они должны признать решения, принятые на Крите.



Два региона Грузии - Цхинвали и Абхазия оккупированы Россией. Абхазия по сегодняшний день официально находится в канонических границах грузинской церкви, но уже более двадцати лет там не распространяется ни светская, ни церковная юрисдикция Грузии. В абхазской церкви тоже раскол, который Грузинская и Русская Церкви стараются решить созданием совместной комиссии. Какова ваша позиция по этой проблеме?



У этого вопроса есть политическая подоплека, и Вселенская патриархия не занимается политикой, но по-церковному мы считаем, что эти места принадлежат Грузинской Церкви. У нас были разговоры с Грузинской Церковью по этим проблемам, и последний раз, когда я говорил в Константинополе с Блаженнейшим об этом вопросе, он сказал нам, что отправит туда одного из хорепископов, и возможно сам поедет. Тогда мы, как Вселенская патриархия, выразили желание помочь, и послать одного нашего епископа, не для того, чтобы завладеть епархией, которая не принадлежит нам, а помочь в урегулировании временного препятствия. Этого не произошло, насколько мне известно, его Святейшество тоже не смог отправить туда хорепископа. Во Вселенский патриархат и сегодня поступает информация, что Русская Церковь через одного своего епископа осуществляет рукоположение в священники, т.е. благословляет священников, и посылает их в регион, который ей не принадлежит. Я бы желал, чтобы этот вопрос был улажен, я хочу, чтобы все Церкви уважали границы другой Церкви, и никогда не посягали на эти границы.



По утверждению патриархии Грузии, уже несколько веков, как Грузинская Православная Церковь не занимает должного места в диптихе. Священный Синод выражает недовольство из-за порядка ссылки в т.н. церковном диптихе, исторически предназначенного места для Грузинской Церкви. Какова позиция Константинопольского патриархата по этому вопросу?



Наша точка зрения в связи с этим вопросом известна, и обнародована на всеобщих православных собраниях глав церквей. Грузинская Церковь приводит исторические источники, согласно которым претендует на шестое место в диптихе. Если мы основываемся на исторических источниках, тогда Церковь Грузии должна стоять перед Русской Церковью, то есть она должна стоять после Иерусалимской Церкви. Существует Кипрская Церковь, которая получила автокефалию на Третьем вселенском церковном соборе, и если мы примем во внимание требование Грузинской Церкви, это вызовет возмущение других церквей, которые потребуют изменить место, то есть продвижение. Вот почему вопрос диптиха не был включен в повестку дня церковного собрания. Мы любим и чтим Церковь Грузии, независимо от ее места. Я бы желал уладить все злободневные вопросы, стоящие перед православием, и пусть вопрос диптиха будет тем последним вопросом, который мы будем обсуждать.



Церковь Грузии больше не является членом экуменического совета. Как Вы думаете, в чем причина этого, и какие препятствующие обстоятельства создает это для Православной Церкви?



Мы до сих пор сожалеем об этом; Церкви, объединенные во Всемирном совете церквей, и мы как Вселенская патриархия, как одна из основателей, с 1948 года пытаемся внести вклад, и ознакомить другие церкви с нашей верой, нашей сокровищницей, которые есть у нас, православных христиан; Сделать понятными эти ценности для всего человечества. Участие неделимой Православной Церкви в этих вопросах оказалось очень плодотворным. Мы стали богаче, не обеднели от этого. Я надеюсь, что Церковь Грузии, и Болгарии, которая тоже покинула Совет, вновь вернутся как в Совет Европы, так и во Всемирный совет церквей, поскольку как видите, в диалоге с Римской Церковью, Лютеранской и Англиканской церковью мы достигли успеха. Например, Католическая Церковь уже начала говорить о синодальном управлении. Мы влияем на них, и достигли успеха. А также поддерживают нашу инициативу в вопросе экологии и охраны окружающей среды. Наше участие, наше пребывание в совете, и этот вклад принадлежит всему православию, и помогает всему христианскому миру вернуться к своим истокам неделимой церкви. Правда, в последние годы наблюдалась тенденция, что этот совет может отдалиться от главной цели, ради которой была создана, что состоит в том, что было проигнорировано единство Церкви, и упор больше делался на социальные и политические вопросы, чему мы воспротивились. В 2018 году исполнится 70 лет с основания Совета Церквей, я тоже приму участие в юбилейных мероприятиях, и еще раз напомним этому совету основную цель.



Вы приезжали в Грузию, и Вы хорошо знаете католикоса-патриарха всея Грузии. Несколько лет назад приезжали на юбилей патриарха в Тбилиси. 25 декабря будет 40 лет интронизации Илии II, а в январе Его Святейшеству исполнится 85 лет. Что бы Вы ему пожелали?



Я давно знаком с Его Святейшеством, патриархом Грузии. Он приезжал ко мне, и я бывал в Грузии. Мы часто встречались на всеобщих православных встречах. Я не только люблю патриарха Илию, но и очень уважаю его. Я говорю это, и всегда подтверждаю это, когда предоставляется такая возможность. Он предан своему народу, он настоящий предводитель, его любит, и уважает все население Грузии. Я не забуду, что он приехал на юбилей 20-летия моей интронизации, и мы вместе отпраздновали тот день. Я приехал в Тбилиси, когда он отпраздновал 35-ю годовщину интронизации, и 80-летие со дня рождения. Тогда я передал ему мое личное, и наилучшие пожелания всего патриархата. Он столько лет служит верующим людям, упование на Бога которых видно во время богослужения, когда все вместе возносят песнопение. Огромное удовольствие видеть патриарха Грузии, когда он вместе с приходом возносит богослужение. Патриарх и сейчас юбиляр, я желаю ему многие годы справлять юбилеи. Разумеется, я напишу поздравительное письмо, но я хочу поздравить его и по вашему эфиру, передать мои наилучшие пожелания, поцелуй Христовый, как истинно любящий брат, и сказать ему – многие лета, владыка.



Что бы Вы хотели пожелать грузинскому народу?



Я желаю здоровья и долголетия, как моему другу, патриарху Илии, так и его епископам, духовенству, и всему грузинскому народу. Да хранит Господь вашу страну. По благословению Илии II к нам часто приезжает грузинский богослов, мы уступаем ему церковь Влакена, чтобы проводить литургию для находящихся здесь грузин. Я молюсь, и благословляю все население Грузии из Константинополя. Обнимаем Его Святейшество, и желаем вам благодати Господа нашего Иисуса Христа.

Да хранит Господь Грузию и грузин.



Сейчас мы находимся в исторической богословской школе Халки, где воспитывались многие богословы, патриархи, и священники. К сожалению, уже 46 лет эта школа закрыта. Мы хотели бы, чтобы она вновь заработала не только для нас, но и во благо всего православия. Это будет большим успехом также для турецкого государства, поскольку будет подтверждением религиозной свободы в этой стране. У христиан должна быть своя школа, школа, основанная с 1844 года. Недавно митрополит Нурсы, Элпидо Форос принес мне календарь 2018 года, который я держу в руках, и я хочу передать его вашему патриарху, чтобы весь 2018 год был благословенным для него, и для всего православия, ради которого мы слишком многим жертвовали. Я бы хотел попросить Его Святейшества, патриарха всея Грузии, когда он возьмет в руки этот календарь, напечатанный в монастыре Святой Троицы Халки, пожелал нам, чтобы школа Халки снова заработала. На обложке изображен митрополит Сарды, Микаэль, который был ректором этого училища.

