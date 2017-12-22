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Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
Дата: 22/12/2017
Автор: Марика Чубинидзе. ИА "Акцент"
Возможно, формат женевских переговоров изменится. В своем выступлении в парламенте премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что грузинская сторона уже работает с российской стороной над пересмотром формата. В то же время премьер-министр выразил готовность включиться в женевские дискуссии, и отметил, что этому формату следует предоставить мандат политического урегулирования конфликта.
Конфликтолог Леван Герадзе считает, что инициатива премьер-министра является подтверждением того, что власть Грузии хочет повысить эффективность женевского формата, и если он на самом деле будет усилен, то есть участниками будут более высокопоставленные государственные чиновники, возможно, будет легче принимать политические решения, но гарантия повышения эффективности формата не существует.
"Акцент" говорил на эти и другие темы с Леваном Герадзе.
Г-н Леван, на протяжении ряда лет состоялось немало раундов в рамках Женевских международных дискуссий, но до сих пор мы не видели каких-либо ощутимых результатов, и несмотря на это такие инициативы до того не были озвучены. Как Вы полагаете, что изменилось сейчас? Почему Квирикашвили активизировался в данном направлении?
- Как известно, это единственный формат, действующий с точки зрения разрешения конфликтов. Кроме того, этот вопрос должен урегулировать формат грузино-российских, а не грузино-абхазских или грузино-осетинских отношений. Мы по сегодняшний день не продвинулись вперед из-за того, что женевский формат был неспособным урегулировать определенные проблемы, существующие между Грузией и Россией. Должна ведь когда-нибудь начаться эффективность этого формата?! По моему мнению, поскольку эта инициатива была объявлена, она была предварительно согласована. В этом процессе, возможно, и с российской стороны включится представитель очень высокого уровня. Возможно, представитель США отзовется на эту инициативу, и они тоже назначат представителя высокого уровня…
В целом, повышение уровня формата повышает эффективность, это всегда так, поскольку становится легче принимать политические решения.
-Выступая в парламенте, премьер-министр заявил, что "разумеется, грузино-российское измерение было ведущим в этом конфликте, но мы не должны игнорировать грузино-абхазское и грузино-осетинское измерение данного конфликта". Именно поэтому, по его словам, в ближайшие дни государственный министр Кетеван Цихелашвили представит "очень интересный пакет, разработанный правительством". По вашему мнению, какое содержание вложил премьер-министр в это заявление?
- Предположительно, экономический элемент разрешения конфликтов. Он заявил, что примут смелые решения, и я жду этих решений. Но я очень надеюсь, что эти решения будут эффективными с точки зрения создания реальной основы, включая восстановление экономических отношений, и затем это станет очень хорошей базой для развития политических отношений.
После шести лет переговоров грузинская сторона подписала контракт со швейцарской компанией SGS (Société Générale de Surveillance SA) в рамках договора "Об основных принципах таможенного администрирования, и механизма мониторинга товарной торговли". Какие перспективы создает это грузинской стороне?
- Перспективой является легализация всего груза, пересекающего границу на Псоу, как из Российской Федерации в сторону территории Грузии, включая Абхазию, так и из Абхазии в сторону Российской Федерации. Естественно, это еще одно очень четкое фиксирование экономической границы на Псоу, и это имеет не только экономическое, но и огромное политическое значение.
С 2011 года прошло более 6 лет, и за это время процесс не двигался. На ваш взгляд, что изменилось, и почему грузинская сторона оформила этот контракт именно сейчас?
- Над этим вопросом велась работа. Российская сторона не подписывала документ. Мы сделали этот шаг, и в одностороннем порядке согласились на этот документ. Москве мешал тот момент, что все грузы должны контролироваться. Здесь разговор идет не только о том грузе, который будет доставлен на остальную территорию Грузии, но и том, который останется в Абхазии, и будет считаться, как груз, поступивший на территорию Грузии. Именно поэтому все это время Россия блокировала этот процесс, и, как известно, до сих пор не подписала аналогичный контракт.
И в конце я хочу спросить вас о церковном вопросе Абхазии. Патриархии Грузии и России начинают работать вместе, чтобы разрешить т.н. церковный кризис Абхазии.На ваш взгляд, что может стоять за этой инициативой?
- За этой инициативой может быть попытка каким-то образом повлиять на решения, действия, позицию церкви России, и более активной коммуникации, чтобы изменить то отношение, и политику, которую проводит Русская Церковь в направлении Абхазии. Полное невмешательство, и отсутствие общения с нашей стороны дает некоторую свободу Русской Православной Церкви, и практически она действует в Абхазии так, как хочет действовать. Если это будет подчиняться определенной, так сказать, комиссионной системе, возможно, у грузинской стороны появится возможность влиять на этот процесс.