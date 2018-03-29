Почему участились «частные визиты» в Абхазию

Дата: 29/03/2018
Автор: Газета "Резонанси"

Палата представителей не может запретить своим членам посещать какую-либо часть мира - это одна из фраз в ответном письме Грузии из Иордании после "визита" иорданских депутатов в оккупированную Абхазию.

Тбилиси опротестовал визит иорданских депутатов в Сухуми 7-9 марта, и в ответ на этот протест руководитель представительской палаты Иордании отправил письмо грузинскому коллеге, спикеру парламента Ираклию Кобахидзе, который вчера обнародовал парламент.

В ответном письме есть также стандартные фразы, что это были "визиты частных лиц", и Иордания "признает территориальную целостность Грузии", которые в последнее время часто получает Тбилиси, поскольку в последние годы весьма участились такие "частные визиты" из разных стран в оккупированный Сухуми. Участились также и поездки представителей де-факто власти Абхазии в страны Европы.

По заявлению члена "Клуба экспертов", конфликтолога Ираклия Цкитишвили, "визиты в последние годы ощутимо участились, а ответные действия Грузии ограничены, и довольствуется всего лишь тем, что постфактум отправляет официальную ноту".

"Для меня ответное письмо Иордании, можно сказать, является насмешкой, когда пишут, что представительская палата не может запретить своим членам посетить какую-либо часть мира.

Наоборот, именно Иордания, Министерство иностранных дел должно обязать депутатов не ездить в Сухуми, поскольку это оккупированная территория. Видно, что они вообще не работают в данном направлении"- говорит Цкитишвили.

К информации, 7 марта делегация представительской палаты Иордании прибыла в оккупированную Абхазию с двухдневным визитом. Де-факто лидер Рауль Хаджимба говорил об активных контактах с потомками абхазских мохаджиров, проживающих в Иордании, и говорил о сотрудничестве "между странами".

Руководитель делегации Иордании, Мансур Сжаж отметил, что его страна заинтересована в сближении с Абхазией. Он поздравил Хаджимбу "с 25-летием победы абхазского народа в отечественной войне", и поблагодарил за прием "от имени страны".

Мансур Сжаж также заявил, что поездке делегации в Абхазию предшествовали неприятности, поскольку Министерство иностранных дел Грузии отправило ноту внешнеполитическому ведомству Иордании.

За неделю до этого визита в Иордании находилась парламентская делегация Грузии под руководством Ираклия Кобахидзе, и Иордания говорила о тесных отношениях с Грузией.

Ровно через неделю ответом на "тесные отношения" оказался "визит" в оккупированный регион Грузии, из-за чего Тбилиси отправил ноту протеста Иордании.

По словам Ираклия Цкитишвили, в Иордании проживает немало абхазов из числа мохаджиров, и абхазы стараются использовать эти связи для достижения своих политических целей.

"С одной стороны понятно, что Иордания не хочет запрещать своим гражданам иметь связь со своими корнями, но с другой стороны непонятно их невнятное пояснение о визите их делегации.

Абхазы стараются укрепить отношения со всеми странами, где проживают абхазы, с той же Турцией, но здесь другая ситуация, Турция находится близко от Сирии, Иордании, где проживают абхазские мохаджиры.

Если присмотреться, деятельность абхазов в данном направлении весьма участилась, а наши власти не особо много делают, и вообще ослаблена политика сопротивления в связи с выходом абхазов и осетин на международную арену"- отметил эксперт.

"Наши рычаги ограничены, но в то же время я не вижу большого усилия работать. Наша политика должна быть направлена на превенцию, мы заранее должны рассчитать определенные шаги, в том числе участие торговой палаты в разных выставках. Надо постараться пресечь их включение на этапе организации, а не реагировать постфактум. Реакция после свершившегося факта не дает ничего"- говорит Ираклий Цкитишвили.
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