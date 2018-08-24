10 лет «независимости» – театр абсурда одного актера Дата: 24/08/2018

Автор: Дмитрий Стуруа

Как известно, в эти дни в оккупированной Россией территории Грузии – Абхазия – проходит ряд мероприятий, посвященные к "10-летию независимости Абхазии". Так, 22 августа в актовом зале кабинета министров оккупационного режима Абхазии состоялось Пленарное заседание по случаю открытия международной конференции "10 лет признания: итоги и перспективы"... Местные и российские СМИ по возможности освещают происходящее, однако, создается впечатление, что масштабы этих мероприятий сводятся к формату т.н. "закрытого клуба для особо приближенных лиц"....



Не густо так же в плане отзывов и комментариев с грузинской стороны... чем это объяснить? Трудно предположить, то ли это обусловлено потерей интереса ко всему происходящему, и каждая сторона занимается своими насущными проблемами... То ли, не раздражая друг друга, ищут определенные точки пути сближения... Хотят для начала добиться хоть какого-то консенсуса... Однако, честно говоря, в это трудно верится...



Так что же все-таки происходит?.. Ровным счетом ничего нового... Оккупационный режим остается при своем – войну выиграли абхазцы, Абхазия – независимая страна, земли принадлежат только абхазцам, и.д. ... Российская сторона все так же поддакивает своим марионеткам в вопросах приятных последних, тем временем устанавливая полный контроль над сферами обороны, транспортными и энергетическими сегментами... О структурах безопасности и СМИ даже разговаривать не приходиться – эти сферы безоговорочно контролируются из Кремля...



Можно было тут и закончить, однако, все-таки стоит уделить внимание кое каким фактам...



Начнем с того, что по официальной информации самого оккупационного режима Абхазии и российских СМИ "Организатором мероприятия выступило Министерство иностранных дел Республики Абхазия. В мероприятии приняли участие гости и ведущие политологи и политики из Абхазии, Южной Осетии России, Германии, Великобритании и Швейцарии, Иордании, Турции и Израиля"... Там же читаем, что "В ходе пленарного заседания также выступили Директор Четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Павловский, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Ющенко, член первого и второго состава Общественной палаты Российской Федерации, кандидат исторических наук Андраник Мигранян, заместитель Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики Алексей Цуркан, Консульский агент Республики Южная Осетия в г. Владикавказе Морис Санакоев, а также заместитель Председателя постоянной комиссии по внешним сношениям Народного Собрания Республики Арцах Давид Мелкумян".



Сразу появляется вопрос - куда подевались "ведущие политологи и политики из Германии, Великобритании и Швейцарии, Иордании, Турции и Израиля?!"... Вспоминая крылатую фразу из популярного по сей день одного из серий фильма "Приключения "Шурика" – "Огласите весь список, пожалуйста"!... В противном случае получается, что иностранные гости как-то бесследно пропали в гостеприимной "Стране Души".





Нельзя обойти стороной также высказывания главного дипломата оккупационного режима Абхазии Даура Кове – "Впервые в послевоенной истории мы получили возможность мирного существования. Наша страна обрела надежные гарантии безопасности от великой державы – Российской Федерации. Это важнейшее условие позволило нашему государству направить свои основные усилия на развитие и модернизацию экономики, социальной сферы и другие важнейшие направления".



Многоуважаемый Даур, по Вашему, "мирное существование" это:



- когда вашего т.н. вице-президента в ресторане исподтишка кружкой бьют по голове, а тот "ради защиты чести" подает в отставку? Заметьте, защищать честь не через суд, как это принято в цивилизованных странах –а по закону, а ему нужно быть свободным, рядовым человеком чтобы разобраться с обидчиком лично



- когда на протяжении "мирного существования" уничтожается генофонд абхазов? Может, удостоились бы и подсчитали, сколько молодежи погибло по причине наркомании и сколько еще стоит в очереди на рейс в потусторонний мир?! Может, подсчитали бы, сколько молодежи гибнет только на дорогах "мирной Абхазии"? Не говоря уже о криминальных разборках и бедственной статистике в системе здравоохранения!



- когда получение квалифицированного образования и трудоустройство удел лишь для "особо приближенных к императору"!



- когда не согласованный с Кремлем "любой шаг в лево или в право карается расстрелом"?



- когда в финансовом плане "мирная и независимая Абхазия" полностью зависит от российских вливаний? Большая часть которых уходит обратно к вашим кремлевским кураторам? А то что остается на месте, практический полностью оседает в карманах т.н. "элиты"?



Все это Вы, господин Даур, называете мирным существованием "независимой Абхазии"?! Поверьте на слово, список вопросов можно продолжать и дальше, однако, Вам и этого достаточно...



Вернемся к цитате... С учетом второго предложения "Наша страна обрела надежные гарантии безопасности от великой державы – Российской Федерации", Ваша речь, многоуважаемый Даур, скорее всего, относится к "Абхазии из будущего", безопасность которой будет защищена от России... Кстати, мы, грузины, как раз этого и добиваемся – защитить Грузию от России. А так как, оккупированные Абхазия и Цхинвальский регион являются общепризнанными ее территориями, эта безопасность относится и к ним.



Может стоит задуматься, и вместе обсудить этот вопрос?!



Что же касается вопроса развития – то сняв розовые кремлевские очки, которые вам бесплатно раздали на несколько поколения вперед, сравните хотя бы для себя уровень и темпы развития в "независимой Абхазии" и на тех территориях, где вмешиваться в процессы развития у России руки коротки. Надеюсь, разницу сами увидите...



Перейдем "к гостям"... Весьма интересным было выступление представителя МИД РФ господина Павловского. Если серьезно вдуматься в его выступление, то пафос и цель всего его речи – манера и тон, смысл текста – четко обозначить кто в реале дома хозяин, с чем он, можно смело сказать, справился весьма успешно. Вам, "мирно независимо живущим", конкретно и внятно дали понять, что без России вы ничего собой не представляете.



В своей речи, критикуя Грузию, Павловский заявил, что для налаживания отношений с "независимой Абхазии" Грузии "давно пора вступить в равноправный, взаимоуважительный диалог с Абхазией. Прекрасную площадку предоставляют для этого Женевские дискуссии. Но вместо этого продолжаются бесплодные попытки через головы власти обращаться к жителям республики, соблазняя их так называемыми мирными инициативами, где сквозь благообразную оболочку проступает все та же скрытая повестка – так или иначе лишить Абхазию выстраданной, завоеванной независимости, заставить ее вернуться в состав Грузии. Несбыточные мечты!".



Стыдно господин Павловский для столь высокообразованного и представительного сотрудника МИД РФ не знать, что Женевский формат это процесс где сторонами переговоров являются Грузия (страна честь территорий которой оккупировала Россия) и Россия (страна оккупировавшая 20% территорий Грузии), и проходит под тщательным присмотром сопредседателями – представителями стран ЕС и США. А главная цель этих переговоров является достижение деоккупации нагло присвоенных вами же исторических территорий Грузии. Что же касается "равноправного двустороннего диалога", для столь высокого ранга специалиста, должно быть известно, что они происходят между субъектами Международного Право. Такие субъекты на этих переговорах лишь две – Грузия и Россия. Другого просто не дано, быть не может. В добавок – общепризнанные суверенные границы независимой Грузии пока не менялись и даже в обозримом далеком будущем не предвидится. Что же касается Ваших слов о "несбыточной мечте", с сожалением для Вас надо констатировать – рано или поздно, все возвращается на круги своя... Россия ушла с Европы, ушла с Афганистана, покинула практический весь Ближний Восток. Так что уйдет и с Грузии, да и со всего Кавказа тоже. Надо знать, что справедливость в конечном итоге всегда торжествует.



В заключение можно сказать одно – вся эта инсинуация, все происходящее в оккупированной Россией Абхазии и Цхинвальском регионе, давно уже называется "театром абсурда одного актера", где в одном лице единственным актером и режиссером является Путин, который, на столь важные "гастроли" послал вместо себя даже не дублера, а самого неквалифицированно технического работника.



Заканчивая на веселой нотке, вспоминается еще одна крылатая фраза из серий "Приключения Шурика" – "Требую продолжение банкета!"... Уж весело все это смотрится со стороны.

