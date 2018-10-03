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Учите матчасть, господин Кове!
Дата: 03/10/2018
Автор: Дмитрий Стуруа
24 сентября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выступил на "Саммите мира" в рамках 73-й Генассамблеи ООН. Он ознакомил участников саммита с мирными инициативами грузинской стороны - "Шаг к лучшему будущему" - по мирному восстановлению доверия с абхазами и осетинами, проживающими на оккупированных Россией исторических территориях Грузии - Абхазии и Цхинвалського региона.
Главными посылами в выступлении были: незыблемость территориальной целостности Грузии; Грузия никогда не смирится с оккупацией исторических территорий страны – Абхазии и Цхинвальского региона; жителей этих территорий Грузия считает своими согражданами и делает все, что бы в этих рамках эти люди максимально довольствовались теми благами, которые Грузия получило и получает реформами строя современное демократическое государство на пути интеграции в Евросоюз и Евро-Атлантические структуры.
Эти мирные инициативы, наверное, оказались такими перспективными, что задело за живое в первую очередь самих оккупантов Абхазии и Цхинвальского региона – Россию. Именно ее не устраивает мир в регионе, хотя на арене мировой политики все еще старается расхаживать обличенной в овечьей шкуре. Вот и в этот раз, подергав за ниточки, Россия оживила своих марионеток, выставив в авангард в лице Даура Кове т.н. "МИД" оккупированной Абхазии.
Тезисно сформулируем заявления "высокопоставленного дипломата" "независимой страны души" господина Даура Кове. В частности:
1 - "мы (абхазы –ред.) не сограждане. Мы граждане различных государств, соседних государств. Но не одного государства" – господин Кове! Ради справедливости надо отметить, то определенная правда в Ваших словах присутствует. Да, Вы и Вам подобные, которые являетесь гражданами России, представляете оккупационный режим Москвы, и на все 100% находитесь на содержании Кремля, точно не являетесь нашими согражданами – вы граждане соседнего государства – России! Тут с вами не поспоришь – мы точно не сограждане.
2 - "если грузины хотят, чтобы абхазы и осетины жили хорошо, первое, что они должны сделать, — это прекратить политику международной изоляции Абхазии и Южной Осетии" – господин Кове! –для столь высокообразованного и квалифицированного человека, должно быть знакомо понятие – "Международное право" и "Субъект международного права". Так вот – ни одно из них не признает ни Абхазию, и тем более искусственно созданную "Южную Осетию". Есть только Грузия в общепризнанных международных границах, в которые входят оккупированные Россией исторические территории Грузии -Абхазия и Цхинвальский регион. Так что, ни о какой международной изоляции и речи не может быть по одной простой причине – чего не существует, невозможно изолировать!
3 - "необходимо, чтобы они (грузинская сторона –ред.) посмотрели на нынешний закон об оккупированных территориях, который есть в Грузии и который препятствует международному развитию Абхазии и Южной Осетии" – господин Кове! – закон об оккупированных территориях составлен по стандартам "Международного Право". Более того, этот закон более снисходителен и мягок, нежели того требует реальность и ничего общего не имеет с "международным развитием Абхазии и Южной Осетии" – не имеет так как таких субъектов Международного Право не существует в природе. Как принято говорить в таких случаях - смотри пункт 2
4 – "политика нынешнего руководства Грузии, как и во все предыдущие годы, заключается в том, чтобы осуществлять полную стагнацию развития Абхазии". Господин Кове! – политика Грузии направленная для восстановления утраченного при пособничестве Кремля (согражданином которого Вы и Вами подобные являетесь) доверия направлена именно на предоставление возможности нашим согражданам, проживающим на оккупированных Россией территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальском регионе, всех тех благ государства, которыми пользуются остальные жители Грузии на не оккупированных территориях. Что же касается "стагнации развития Абхазии", придется снова отправить Вас по адресу – смотри пункт 2
5 – "абхазская сторона в очередной раз обращается к международным посредникам с призывом обеспечить равный доступ представителям Абхазии на любые международные площадки, где обсуждаются вопросы, затрагивающие интересы Республики Абхазия". Господин Кове! – вот уже который раз приходиться вас переадресовать по одному и тому же адресу – смотри пункт 2
6 – "действия грузинской стороны, направленные на использование в одностороннем порядке международных площадок для распространения своих пропагандистских клише, наносит серьезный ущерб работе международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье".
И опять - смотри пункт 2. Этот формат вообще-то является российско-грузинским, и на нем обсуждаются вопросы деокупации территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона, состояние прав человека на этих территориях и гуманитарная ситуация, защищенность населения от потенциальных вооруженных, или криминальных инцидентов. А Вы вашим присутствием еще раз подчеркиваете, что и Абхазия, и Цхинвальский регион являетесь т.н. "добавочными вагонами" России, что и подтверждает ваш статус оккупированных территорий, кстати, все по тому же "Международному праву".
Учитывая весь расклад, можно сказать одно – с Международными правовыми аспектами у Вас, господин Кове, точно дружба не сложилась. Пора уже понять, оглянуться и увидеть – там где Россия, о развитии, выхода из стагнации, о процветании, и вообще о хоть каком-нибудь хорошем будущем, даже и речи не может быть. Если коротко обозначит разницу между Западом и России, то получится так: Запад - помогает, Россия – убивает!
Так что, господин Кове, учите матчасть"! Абхазия, и Цхинвальский регион были, есть и будут в составе единой, независимой от политики Кремля Грузии. Только при таком раскладе народ проживающий на этих территориях будет развиваться и становиться неотъемлемой частью цивилизованного мира.