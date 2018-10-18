Правда о войне Абхазии начинает просачиваться спустя 25 лет Дата: 18/10/2018

Автор: Зураб Мирцхулава

Спустя четверть века после захвата Сухуми гудаутскими и северокавказскими бандформированиями и последующей оккупацией остальной части Абхазии, у многих участвовавших в событиях с гудаутской стороны развязались языки. Теперь уже с гордостью и бравадой звучат слова о целенаправленной подготовке и начале штурма Сухуми, т.е. грубом нарушении мирных договоренностей, подписанных в Сочи 27 июля 1993 года. Приведенные ниже цитаты не оставляют никаких вопросом по поводу того кем было сорвано перемирие и в каких целях это было сделано. На их фоне еще более лживым и лицемерным выглядит сообщение «пресс-службы Верховного Совета Абхазии» (Гудаута) от 16 сентября 1993 года согласно которому «События на Восточном фронте, где отчаявшиеся в результате 400дневной блокады, измученные голодом, обстрелом жители Ткварчели и Очамчирского района решились на прорыв блокады и были встречены грузинскими войсками огнем, всколыхнуло все население Абхазии. На стихийных митингах прозвучали призывы к солдатам решительно поддержать своих братьев на востоке республики, изгнать оккупантов из столицы Абхазии». Идеологи сепаратизма твердо верили в циничный принцип «Победителей не судят».



Алексей Ломия, кавалер ордена Леона



К 10 сентября мы сосредоточили свои силы на линии фронта, мы в тот момент находились в санатории "Шицкуара", каждый день мы ждали, когда пойдем в наступление, режим секретности был очень серьезным. Потом пришла депеша о том, какая задача стоит у нашего Сухумского батальона"…



Ломия вспоминает, что на сухумской стороне моста находился блокпост, который состоял из двух русских миротворцев, двух грузинских и двух абхазских военных, которые с определенной периодичностью заступали в наряд.



"Двоих ребят, которые стояли на блокпосту с абхазской стороны, мы подменили. Это были два брата Руслан и Беслан Гонджуа. Приблизительно в 12 часов 40 минут они разоружили пост, уложили всех на землю, грузин связали, русских отпустили.



Руслан Ходжаа. Батальоны идут на штурм. Сухуми - 2006 г.



Во время перемирия (до Сентябрьского наступления) начальник штаба Сухумского батальона Леван Микаа в составе делегации полевых командиров встретился с Верховным Командующим В.Г.Ардзинба. На встрече Микаа Л.Г. изложил свое видение развития готовящейся наступательной операции.



Предложения Левана были обсуждены и учтены при выборе тактики наступления в направлении, по которому впоследствии двигался Второй Сухумский батальон, Разведкой 2 МСБ 278 (ком. Х. Папба) и при руководстве Л. Микаа был разработан план по захвату нижнеэшерского шоссейного моста. По этому реку Гумиста и захватил плацдарм без потерь личного состава. Одновременно разведкой батальона были захвачены в плен солдаты вражеской армии.



Из книги «Добровольцы Отечественной войны народа Абхазии (август 1992 - сентябрь 1993 гг.)», Иван Цушба. Сухуми - "Алашара" - 2000 г.



Хасухаджиев Хасан Магомедаджиевич — рядовой… [наемник из Чечни]

В августе 1993 года, после перемирия, Хасухаджиев создает боевую группу из старейшин, которая вошла во 2-ю мотострелковую бригаду, и в ее составе освобождала г. Сухум.



Пошкурлат Игорь Иванович — капитан милиции… [наемник из Луганской области Украины]

Во время летнего перемирия в 1993 году в составе РДГ «Тишина» РУМО принимал участие в разведвыходах в окрестностях г. Сухуми. Собранная группой развединформация позволила подразделениям абхазских Вооруженных Сил с малыми потерями выйти к г. Сухуми.



Из книги «Армяне в Отечественной войне народа Абхазии». Краснодар-Сочи 2012



«К третьему, сентябрьскому, наступлению на Сухум, Абхазская Армия готовилась основательно – по всем законам военного искусства. Командованием Абхазской Армии было решено сначала захватить высоты господствующие над Сухумом, а затем организовать общее наступление и освобождение города».



Роман Гвинджия, комиссар Сухумского батальона, кавалер ордена Леона.



« Во время войны моя мать находилась в Сухуме. Во время перемирия несколько человек заходили в город, и я попросил передать ей, чтобы она подошла к мосту. Она не знала от кого была эта просьба, потому что не встретилась с самими ребятами, мою просьбу ей позже передали соседи. Помню, мы сидели под мостом, чтоб нас не было видно, и заправляли патроны, вооружались, готовились переходить через речку. В этот момент ко мне подбегают и говорят: «Рома, на мосту твоя мать. Она мешает проведению операции». Я сначала удивился, поскольку к тому моменту уже забыл о своей просьбе».





Матосян СергеЙ Владимирович начальник отдела по работе с личным составом,

полковник милиции, ГероЙ Абхазии, командира МСБ-2 1-й бригады (Сухумского батальона)



После заключения перемирия, батальон некоторое время находился на отдыхе вплоть до девятого сентября 1993 года, когда мы выдвинулись в район Н. Эшеры.



Эмма Ходжаа, журналист



«…В те дни шла в большей степени перегруппировка сил и подготовка к решающей атаке.

"И мы, журналисты, конечно, тоже готовились к самому решающему наступлению. Если раньше съемочные группы Абхазского телевидения ездили освещать локальные боевые действия, то тут нам пришлось распределиться по всей линии противостояния. От моря и до гор", — рассказала Ходжаа.

Ситуация накалялась. Если за все время войны абхазские журналисты были "вооружены" только камерами и микрофонами, то в преддверии Сухумской операции им раздали пистолеты и автоматы»



Беслан Квициния, командир батальона.



«Вся техника, что была на восточном фронте, – танки, пушки, "Град" были перенесены в Атару. 16 сентября в 16:00 мы получили задание и приступили к его исполнению", — вспомнил о событиях Квициния.



Полученная военная техника была размещена в окрестностях села Ахалдаба. »



Бганба Гарик Иликоевич, командир IV батальона, 1-го полка



После этого было перемирие. А перед последним наступлением мы заминировали мосты. Руководил операцией Кация Дима, командир батальона и я. 16 сентября 1993 года мосты были взорваны нами.



Н.Какубава, командир группы «Скорпион»



Группа «Скорпион» в составе 150 человек выступила в село Атара в ночь с 13-го на 14-е сентября. Задача – перекрыть главную трассу «Очамчира - Сухум» между Кодорским мостом и селом Ахалдабой. Группа «Ласточка» должна была перекрыть движение через мост реки Кодор. Мы выступили в 12 часов ночи из с. Атара. Была очень темная ночь. С помощью местных бойцов-проводников мы приблизились к населенному пункту «Ахалдаба».



Из публикации «Боевые действия на море в ходе грузино-абхазской войны в 1992-1993 гг». Розин Александр.



По плану операции предполагалось перебросить морским путем на Восточный фронт большое количество оружия, боеприпасов, ГСМ и другого военного имущества. Для обеспечения быстроты десантирования все это имущество было погружено на грузовики высокой проходимости. Груз должен был сопровождать небольшой десант численностью до 40 человек. Министерство обороны РА учло пожелание командования ВФ о том, чтобы была обеспечена доставка не живой силы, а только вооружений. Это было связано с тем, что на ВФ было большое количество личного состава, не обеспеченного оружием. Кроме того, переброска пехоты создала бы дополнительные трудности в ее снабжении и размещении.



Ночью 15 сентября 1993 г. две баржи благополучно прибыли на Восточный фронт и выгрузились в районе с. Тамыш. 16 сентября в 5 часов утра ткварчельские отряды двинулись к побережью, захватили участок объездной дороги у села Цагера, заняли Тамыш, Старые Киндги, Аракич и большую часть трассы..





Мухаммед Килба, Герой Абхазии [наемник КГНК]



Данная операция была уникальной, она была разработана Генеральным штабом Вооруженных сил Абхазии в тех сложнейших условиях, когда и кадровых офицеров было недостаточно. Тем не менее хочу подчеркнуть, что данная операция была продумана и проработана досконально, до маленьких моментов, которые могли быть. Сентябрьская операция не рассматривалась как отдельная, как вы знаете, наступление по освобождению столицы началось в июле…



После серьезного июльского наступления, когда мы понесли большие потери, заместитель министра обороны Александр Айба занимался формированием подразделений.