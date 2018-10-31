Грузины в Гали сохраняют идентичность ценой собственной безопасности - Цихелашвили Дата: 31/10/2018



Цихелашвили: Для части абхазского общества давление на грузинское население не является приемлемым, и это многим создает дискомфорт



"В детских садах Гали детей, одетых в военный камуфляж, заставляют рисовать картины войны, танки, и боевые оружия, играть в войну, и дети инсценируют кровь, ранение… Многие не знают, там (в Гали) люди действительно совершают героизм, особенно преподаватели, а также родители, и дети, что сохраняют идентичность ценой риска физической безопасности"- заявила в беседе с DFWtch государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.



Население Гали рассказывает, что в сентябре в Абхазии на мероприятии т.н. 25 годовщины победы де-факто власть принудила грузинских учеников гальских школ выступить в абхазских военных формах с возгласами "аиара" (победа) и играть роль абхазского мальчика, убивающего грузин. Это тогда, когда у абхазских детей, учеников тех же школ, не требовали одеть абхазскую военную форму. Насколько известны эти факты дискриминации в Тбилиси, и делает ли власть Грузии что-нибудь для того, чтобы облегчить положение этих людей?



Кетеван Цихелашвили: Это весьма болезненная тема. Положение населения в Гали, и осуществленная в отношении них дискриминационная, чрезвычайно тяжелая политика, которая, видимо, принимает еще более арогантные формы, является одной из самых важных и болезненных тем. Я видела вашу статью. Эти конкретные факты были предметом серьезного рассмотрения на последнем раунде Женевы со стороны грузинской делегации.



Положение прав человека и гуманитарная ситуация в регионе Абхазии, так же как и в Цхинвальском регионе, с многих точек зрения очень тяжелое, и еще тяжелее обстоит положение в Гали (и потом повторяют подобную политику в Ахалгори). Под этим я подразумеваю не только вопросы образования в школах или детских садах, запрещение образования на родном языке, и такого типа демонстративные принудительные мероприятия, которые фактически в контексте отрицания собственной идентичности связаны с принудительно навязанными действиями, а еще и ограничение права собственности, занятости, свободы передвижения, и очень много других проблем, которые дискриминационно создаются именно этническим грузинам в Гали и Ахалгори. Тема чрезвычайно серьезная, когда дискриминация касается детей. За тем, что происходило в текущем году в контексте 25-летия и с особым акцентированием в Гали, стоят конкретные де-факто чиновники, и окрыленные собственной жестокостью один-два человека, которые очень гордятся этим. Происходит популяризация этого, и они называют это интеграцией в интенсивной форме. Очевидно, они очень путают интеграцию и дискриминацию. Не хочу использовать еще более тяжелые оценки. Юридически с точки зрения нарушения прав человека у этого есть весьма тяжелая квалификация. Это очень серьезная проблема, и усилие направлено на то, чтобы остановить такие действия.



Скажу еще об одной проблеме, когда в гальских детских садах детей, одетых в военный камуфляж, заставляют рисовать картины войны, танки и боевое оружие, играть в войну, и делают инсценировку крови, ранения. Это весьма серьезная проблема. Все эти 25 лет они искусственно держат людей в риторике войны, ситуации войны, и отнимают перспективу будущего у всего поколения. Например, в октябре и ноябре минувшего года в Цхинвали перед постерами Ленина и Сталина детей в пионерских галстуках заставляли петь советские песни. Так же как и в текущем году, в Гали дети пели "Катюшу", и местные медиа освещали это как позитивное явление. Разумеется, никто, ни международное сообщество, ни грузинский спектр, не равнодушен к этому.



DFWatch: Грузины в Гали переживают, что из-за этого их в остальной Грузии называют "предателями", но у них нет иного пути спасения. Что делает власть для того, чтобы их не воспринимали предателями?



Кетеван Цихелашвили: Обвинять их в предательстве совершенно неприемлемо и невообразимо. Им там приходится быть в тяжелейших условиях. Многие не знают, какой героизм там действительно совершают люди, особенно учителя, а также родители, и дети, что сохраняют идентичность ценой риска физической безопасности. Сейчас положение стало особенно тяжелое в контексте того, чтобы дети получали образование. Когда сегодня им запрещают учиться на грузинском языке, это означает не только то, что у них отнимают право получить образование на родном языке, но и реально оставляют их без образования, поскольку ни преподаватели, ни ученики не владеют русским языком…



DFWatch: Что делает власть, чтобы облегчить им это положение, есть ли какой-нибудь рычаг?



Кетеван Цихелашвили: Есть в рамках политики включенности, но по понятным причинам мы не можем часто говорить об этом. В новой инициативе правительства "Шаг к лучшему будущему" одним из трех основных направлений является направление образования, где первый приоритет- грузино язычное население Гали, чтобы для них были доступными средства образования. А также приоритетом является сдерживание таких процессов, и поверьте, мы используем для этого все имеющиеся у нас механизмы. В том числе переговоры, международные форматы, те же женевские дискуссии. Очень важную часть в этом раунде уделили именно этим вопросам.



DFWatch: Тем временем ситуация ухудшается, не так ли?



Кетеван Цихелашвили: Власть делает все, но российская оккупационная политика абсолютно негуманная, и очевидно, направлена точно на то, чтобы создать людям как можно больше проблем на местах. Поэтому это не может быть ответственностью власти Грузии. Ответом российского оккупационного режима являются точно противоположные действия, и давление на население возрастает. До тех пор, пока не будут достигнуты конкретные результаты, и не улучшится положение в тех же школах, или не улучшатся средства образования, или не допустят миссии по правам человека, чему годами сопротивляется этот режим, разумеется, эти вопросы не будут сняты с повестки дня, и с еще большей остротой будут рассматриваться во всех соответствующих форматах, и на всех форумах…



Хочу сказать еще одно: я не раз говорила на этот вопрос с определенными лицами из Абхазии, и знаю, что для части абхазского общества давление на грузинское население является неприемлемым, и это многим создает дискомфорт. Я убеждена, что в будущем еще больше людей осознает, что это ошибка, и по всем стандартам абсолютно неприемлемый поступок. Я не раз говорила в Женеве, что не получится бороться против грузинской идентичности угнетением грузин и притеснением прав конкретных людей в реальном времени, просто это очень большое бремя для этих людей, и ничего не прибавит абхазской идентичности. Поэтому крайне важно чтобы это усилие не принимало такие формы, что не соответствует ни одному гуманитарному и международному стандарту прав человека в мире, а многие усилия были направлены на укрепление того же абхазского языка в школах, где учатся абхазские дети. В школах Абхазии преподавание на абхазском языке прекращается в начальных классах, и лучше направить это усилие сюда. В данном контексте у нас есть государственная программа. А также, они должны подумать о том, как использовать возможности, которые по этой новой инициативе предлагаем мы и наши партнеры, а не то, чтобы проводить такую совершенно дискриминационную политику.

