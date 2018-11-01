Психологическое давление на детей и угнетение идентичности в Гали - Доклад Цихелашвили Дата: 01/11/2018



Дискриминация по этническому признаку, ограничение права образования на родном языке- это малая перечень проблем, перед которыми, по информации аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, стоят грузинские дети в Гальском районе.



30 октября в парламентском комитете по защите прав человека и гражданской интеграции состоялось специальное слушание о вызовах, существующих на оккупированных территориях Грузии с точки зрения защиты прав детей. Кетеван Цихелашвили проинформировала участников заседания о положении в контексте прав человека на оккупированных территориях, особенно в Гальском районе, и отметила, что здесь:



- Осуществляется политика русификации;

- Запрещено преподавание и коммуникация на родном языке;

- Недоступно качественное образование;

- Активно ведется пропаганда войны;

- Имеет место этническая дискриминация и угнетение грузинской идентичности;

- К грузинским детям, родителям, и учителям осуществляется унижающее достоинство отношение, угроза, и принуждение, применяются карательные мероприятия;

- Осуществляется негативное воздействие на психику и свободную волю детей, что негативно влияет на их ментальное развитие.



"В Гальском районе полностью запрещено преподавание на родном языке, что эквивалентно тому, что во многих школах, и для тысячи учеников уже вообще недоступно образование, поскольку ни дети, ни учителя, ни родители не знают русского языка, на котором их принуждают вести учебный процесс"- говорит Цихелашвили.



По информации аппарата государственного министра, в 2015-2018 годы:



"Из-за пенсионного возраста" уволили с работы директоров детских садов и школ Гальского района;

Планируется замена преподавателей с грузинским высшим образованием на кадры, получившие образование в АГУ (государственный университет де-факто Абхазии), или в Российской Федерации.



Преподавателей принуждают к переподготовке по русскому языку, и периодически проводят тестирование, а учителям, не знающим абхазский и русский язык, угрожают увольнением с работы.



По словам Цихелашвили, положение особенно отягчилось после назначения Наиры Амалия "куратором вопросов культуры и образования". В частности, участились т.н. рейды представителей служб безопасности в детские сады и школы. В 2018 году на дознание вызвали все 235 учеников из Гальского района, участников летнего лагеря на контролируемой Грузией территории, а Датскому совету по беженцам запретили устраивать миротворческий лагерь в Гальском районе.



В условиях частых рейдов, когда к детям приходят переодетые в гражданскую форму представители спецслужб, они проводят интервью с детьми на русском языке. Многие дети не знают русского языка, но они уже привыкли (к рейдам), и знают от воспитателей, что в таком случае лучше промолчать, опустить голову, или если могут, сказать несколько слов по-русски, чтобы в последующем защитить своих родителей от карательных санкций"- заявила Цихелашвили.



Пропаганда войны



Особенно тяжелыми в школах и детских садах Гали являются т.н. юбилейные даты, связанные с войной, когда этнически грузинские дети, против своей воли, облаченные в военные формы, вынуждены принимать участие в симулятивных играх, преследующих целью пропаганду войны и создание образа врага из грузин.



"Например, грузинский ученик играет роль абхазского мальчика, которого убивает грузинский солдат и др. Этническим грузинам Гали приходится участвовать в таких играх, чего в такой форме до того не было. Это сильно влияет на психику детей, и может вызвать большую травму"-заявила Цихелашвили.



По словам министра, идет целенаправленная атака на грузинскую идентичность населения, проживающего в Гальском районе.



"Это серьезное психологическое воздействие, и угнетение идентичности, которое, думаю, не должно быть ни в чьих интересах"- отметила государственный министр.



Шаги грузинской стороны



В ответ на проблему текущей русификации в Гальском районе, и в целом в Абхазии, в том числе нарушении прав детей, у грузинской стороны весьма скудные рычаги, и в основном они ограничиваются информированием международных партнеров, и рассмотрением этой темы в женевских дискуссиях. Между тем, проекты международных организаций (UNICEF, СOE) предусматривают содействие получению образования на родном языке в регионе Абхазии.



Правда, правительство Грузии осуществляет программу включенности учителей Гальского района и их помощи, но в аппарате государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства заявляют, что сложившееся положение требует задействования дополнительных механизмов и более действенных шагов.



Исходя из того, что центральная власть Грузии не может осуществлять контроль на оккупированных территориях, председатель парламентского комитета по защите прав человека Софья Киладзе говорит, что "она далека от мысли", что можно полностью запретить такие действия оккупантскому режиму, но можно сделать некоторые шаги. А для более смелого обсуждения того, какие это могут быть действия, заседание комитета по правам человека закрыли.



До закрытия заседания народный защитник Грузии представила часть своих рекомендаций. По мнению Нино Ломджария, центральная власть может увеличить финансовую помощь преподавателей грузинского языка в Гальском районе, а также обеспечить доступность интернета (поскольку в Абхазии этот сервис очень дорогой).



"Правовое положение детей на оккупированных территориях тревожное. Мы, возможно, не можем очень эффективно на это реагировать, но можем сделать шаги, чтобы облегчить положение проживающих там детей"- заявила Нино Ломджария.



Статистическая информация



В настоящем в Гальском районе функционирует 30 школ, где числятся 4 108 учеников, и работают 754 учителя. Если сравнить с 2012-2013 учебным годом, тогда в Гальском районе количество учеников составляло 4 380. 98% учеников и 90% преподавателей являются этническими грузинами.



Касательно детских садов - в настоящем в Гальском районе функционируют 8 детских садов, где числятся 443 воспитанника, и работают 71 учителя. Во всех дошкольных учреждениях в Гальском районе запрещено преподавание на грузинском языке.



В последние два года количество детей, ежедневно переходящих из Гальского района в государственные школы на территории, контролируемой Грузией, сократилось от 56 до 17. В 2018 году для продолжения учебы из Гальского района на контролируемую Грузией территорию перешли 69 учеников разных классов.

