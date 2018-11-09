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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Пора познать, кто наш общий враг Дата: 09/11/2018

Автор: Гоча Гварамиа, независимый эксперт

Данный материал является неким посланием международному сообществу, в том числе молодому поколению Абхазии, которое активно участвует в процессах мирного и политического урегулирования проблем в отношениях двух родственных народов – абхазов и грузин. Стараясь обойти стороной болезненные и спорные исторические вопросы, цель представленного материала проанализировать суть происходящего в русле международного права, и постараться ответить на вопрос - почему российская оккупация, а не грузино-абхазский конфликт... понятно, что ни сегодня, ни завтра, это не изменит ход событий. Для этого нужно не только время, но и воля оккупанта отойти от своих притязаний, и вернуться в лоно цивилизованно мирового сообщества... вернуться в международное правовое русло... Рано или поздно оккупация закончится, и альтернативы мирному сосуществованию абхазов и грузин нет! Как скоро наступит этот мир, зависит от нас. Для этого пора уже перестать жить по нескольку раз переписанной Москвой в угоду себе нашей общей историей. Необходимо посмотреть правде в глаза, познать, кто реально мешает нам жить вместе.



Есть только оккупация – краткий анализ переговорных процессов



В процессе Российско-Грузинских переговоров – "Женевский формат" -, нашей целью в которых является деоккупация исторических территорий Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона, официальная Москва всячески старается избавиться от статуса оккупанта, и переделать российско-грузинский переговорный формат в грузино-абхазский и грузино-осетинские форматы, и в очередной раз предстать перед мировым сообществом в роли миротворца. Россия пытается сделать абхазов и осетин сторонами переговоров, тем самым в определенной форме придать им на международной арене статус субъекта международного права. Именно в этих целях от оккупационных режимов Абхазии и Цхинвальского региона, из года в год, все чаще звучат претензии, что они лишены возможности на международных площадках - ООН, ЕС, ПАСЕ, ОБСЕ и др. – "самостоятельно представлять свои интересы и донести до мирового сообщество истинную суть и причины конфликта". Представители оккупационных режимов также сетуют "о необходимости подписания между Грузией и Абхазией, и между Грузией и Южной Осетией подписания договора о невозобновлении военных действий и неприменении силы". Однако, стремясь представить себя субъектом международного права, в Сухуми и Цхинвали забывают не только о сути самого международного права, но и о духе и слове уставов международных организации. Эти организации единогласно признают территориальную целостность Грузии в общепризнанных ее международных границах, в которые входят как Абхазия, так и Цхинвальский регион. Пересматривать это положение мировое сообщество не собирается не только сейчас, но и в обозримом будущем.



Чтобы с самого начала расставить все точки над "i", нашим оппонентам в очередной раз поможем прояснить для себя, что международные политические площадки ООН, ЕС, ПАСЕ, ОБСЕ и др. предоставляются:



1. субъектам международного права, являющимся членами этих организаций;



2. субъектам международного права, не являющимся членами этих организаций, но находящимся с ними в ассоциированных отношениях;



3. субъектам международного права, не являющимся членами этих организаций, но находящимся с ними в партнерских отношениях;



4. вовлеченным в те или иные конфликты субъектам международного права, которые являются сторонами этих конфликтов. Так же международным организациям, которые участвуют в процессе мирного урегулирования этих конфликтов;



5. вовлеченным в те или иные конфликты субъектам международного права, которые являются сторонами этих конфликтов, для отчета по выполнению в целях мирного урегулирования данных конфликтов принятых международными организациями - ООН, ЕС, ПАСЕ, ОБСЕ и др.- резолюций



Как видим, оккупированные Россией территории Грузии – Абхазия и Цхинвальский регион – не подходят ни к одним перечисленным пунктам и предъявляемые ими претензии лишены всяких основ. В частности:



1. Ни Абхазия, ни Цхинвальский регион, не являются субъектами международного права. Более того, международным сообществом они считаются неотъемлемой частью Грузии и пересматривать данный факт никто не собирается;



2. Сторонами переговорных процессов являются Грузия (как страна пострадавшая от военно-политической агрессии иностранным государством – России) и Россия (страна оккупант). Что же касается участия в этих переговорных процессах оккупационных режимов Абхазии и Цхинвальского региона, то этим самым лишний раз подчеркивается сам факт оккупации;



3. Ни Абхазия, ни Цхинвальский регион не находятся в ассоциированных, и тем более в партнерских отношениях ни с одной международной организацией. Причина тому проста – Абхазия и Цхинвальский регион не являются субъектами международного права;



4. Вовлеченными в конфликт субъектами международного права являются Грузия и Россия. Других сторон мировое сообщество не признает, а события 2008 года были юридическим оформлением статуса России в отношении Грузии. На протяжении 16 лет, выдавая себя за миротворца и примирителя, официальная Москва искусно маскировала свою внешнюю политику, хотя итоги событий 2008 года наглядно показали всему миру, что Россия непосредственно является инспиратором и стороной конфликта. Доказало, что нет никаких грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Существует лишь российская военно-политическая агрессия против суверенного члена мирового сообщество – Грузии. Соответственно, по итогам августовских событий 2008 года Россия официально стала страной оккупантом. Учитывая такой исход событий, для оккупационных режимов Абхазии и Цхинвальского региона путь к международным политическим площадкам и в этом направлении закрыт;



Что же касается предоставления политических площадок международных организации для отчетов по принятым резолюциям... давайте на некоторое время отойдем от этой темы (вернемся чуть позже) и рассмотрим главные посылы требований оккупационных режимов Абхазии и Цхинвальского региона. В основном их претензии заключаются в двух вопросах. Первое – "Грузия отказывается подписать соглашение с Абхазией и Южной Осетией о неприменении военной силы", и второе – "Абхазия и Южная Осетия лишены возможности, как стороны конфликта, самим представить мировому сообществу суть и причины конфликтов". По обеим пунктам юридические аспекты выше уже были перечислены и обоснованы, так что еще раз в этом плане на них останавливаться не будем. На счет подписания соглашений лишний раз поясним, что такого рода соглашения подписываются субъектами международного права, являющимися сторонами конфликта. Так как, по факту ни Абхазия, ни Цхинвальский регион не являются таковыми, о подписании такого рода соглашения и речи нет. Исходя из этого, претензии лишены всякого смысла. И на этом закончим.



Однако тут интересен сам факт того, что оккупационные режимы упорно стараются предстать перед мировым сообществом полноправными сторонами конфликтов, забывая, что став таковыми, они должны будут взять на себя и ответственность за все произошедшее. Вопрос касается этнических чисток мирного населения в Абхазии и Цхинвальском регоне как во время боевых действиях, так и после их завершения. Стоит напомнить, что этнические чистки грузин в Абхазии официально признала ОБСЕ в 1994, 1996 и 1997 годах на саммитах в Будапеште, Лиссабоне и Стамбуле, призвав привлечь к уголовной ответственности виновников военных преступлений в Абхазии (в том числе и этнических чисток грузин). На основе этих документов было принято ряд резолюций СБ ООН, на которых так же стоит подпись России.



15 мая 2008 года Генеральная Ассамблея ООН 14 голосами против 11 (при 105 воздержавшихся) приняла резолюцию 62/249 "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия", в которой заявила, что "подчеркивает важность сохранения имущественных прав беженцев и внутренне перемещенных лиц из Абхазии, Грузия, включая жертв выявленной «этнической чистки», и призывает все государства-члены не допускать приобретения лицами, находящимися под их юрисдикцией, любого имущества на территории Абхазии, Грузия, в нарушение прав возвращающихся лиц". По этим вопросам Совбез ООН принял ряд резолюций, призвав к расследованию этнических чисток.



В делах международного военного трибунала в Гааге и в отчётах Human Rights Watch, а также в документах ООН, фигурируют многие факты о преступлениях против грузинского населения Абхазии с 1992 по 1993, и в последующие послевоенные годы. В 1995 году отчёт Human Rights Watch признал факты насилия против грузинского населения и множестве военных преступлений против этнических грузин, что и привело к массовому бегству грузин из Абхазии. Отдельным пунктом в этих документах указывается факт расстрела добровольно сдавшихся в плен председателя правительства А.Р. Абхазии, члена парламента Грузии Жиули Шартава и его коллег работавших в правительстве А.Р.Абхазии, что противоречило всем гласным и негласным законам ведения войны.



Теперь зададим вопрос нашим оппонентам:

– Став сторонами конфликта, к чему так стремитесь, готовы ли вы взять на себя ответственность за геноцид (для справки геноцид это одна из форм этнических чисток) грузинского населения?



- Вы действительно готовы, чтобы мировое сообщество признало абхазов и осетин преступниками против человечества?



- Вы готовы к таким последствиям?



Что же касается вопроса о "представлении мировому сообществу истинных причин конфликта", поясним – в эпоху глобальных цифровых технологий, исторические факты, как бы не старались вместе с Россией (Москва любит перекраивать исторические факты), ни для кого не составляет трудности узнать правду. Мы конечно можем и эту тему развить, однако, зайдем слишком далеко по одной простой причине – история Грузии, в том числе Абхазии и Цхинвалського региона, как и российско-грузинские отношения, насчитывают многие столетия и не начинаются с 20-ых годов прошлого века.



Теперь вернемся к вопросу резолюций. Для начала отметим, что каждая новая резолюция основывается на всех принятых предыдущих документах. Такая структура международных документов дает возможность проследить, с чего все началось. Будем предполагать, что имеющим претензии стать субъектами международного права представителям оккупационных режимов данный факт известен.



Учитывая характер и структуру международных правовых документов, в данном случае принятых резолюций по ситуации в Абхазии, основополагающим и исходящим документом является "Соглашение о прекращении огня и невозобновлении боевых действий", которое было достигнуто и оформлено официально 3 сентября 1992 года в Москве, спустя две недели с момента начала боевых действий в Абхазии.



С самого начала все официальные документы подписывались как сторонами только Грузией и Россией, а представители правительства Абхазии, как режима Ардзинба, так и легитимных структур, именовались как лица согласившиеся с достигнутыми соглашениями. То есть, Россия и Грузия изначально были зафиксированы сторонами конфликта.



В преамбуле Московского соглашения от 3 сентября 1992 года подчеркнуто, что: "Президент Российской Федерации и Председатель Государственного Совета Республики Грузия, обсудив при участии руководителей Абхазии (здесь имеются ввиду как представители режима в лице Ардзинба, а так же Тамаза Надареишвили - руководителя Верховного Совета АР Абхазия), стремясь к скорейшему прекращению огня, преодолению чрезвычайной кризисной ситуации и созданию условий для полномасштабного политического урегулирования в Абхазии, которая стала зоной вооруженного конфликта, подтверждая приверженность духу и букве Устава ООН, принципам заключительного Акта СБСЕ, Парижской Хартии для Новой Европы, Хельсинской Декларации 1992 года, считая недопустимым любые посягательства на общепризнанные принципы территориальной целостности государств и неприкосновенности их границ, договорились о следующем...".



Как видно по документу, никто, в том числе Россия, не ставит под вопрос территориальную целостность Грузии и неприкосновенность общепризнанных ее границ.



При рассмотрении данного соглашения достаточно уделить внимание названию первой статьи - Обеспечивается территориальная целостность Республики Грузия.



Как видим, название первой статьи, с которым согласились не только Россия, но и представители режима Ардзинба, предусматривает обеспечение и неприкосновенность территориальной целостности Грузии. Перед какими реалиями стоим сегодня? Если, Россия до этого негласно осуществляла поддержку оккупационных режимов, то нынешняя ее позиция указывает, что она не только нарушает все достигнутые соглашения, в том числе соглашение 2008 года, резолюции Совета Безопасности ООН, но, и полностью игнорирует международное право. Россия этим на мировой арене пытается установить свои правила игры, основанные исключительно на силовых методах.



При анализе Московского Соглашения от 3 сентября 1993 года можно определить следующие основные пункты:



1. Территориальная целость Грузии вне всяких сомнений и считается "...недопустимым любые посягательства на общепризнанные принципы территориальной целостности государств и неприкосновенности их границ..."



2. Достигнуто соглашение о прекращении огня и "...неприменении силы против друг друга..."



3. "Для обеспечения соблюдения прекращения огня и неприменения силы против друг друга, расформирование и удаление из Абхазии, а также недопущение в Абхазию незаконных вооруженных формирований и групп, создана Комиссия из представителей, назначенных органами власти Грузии, в том числе Абхазии, и России..."



4. На вооруженные силы Грузии возлагается ответственность по "...охране железной дороги и других определенных объектов..."



Указанная в 3-м пункте комиссия была создана. Но, несмотря на это, в отличие от представителей режима Ардзинба, которые имели возможность осуществлять свои функции на всей, включая подконтрольные официальным властям Грузии территории Абхазии (Зап. Грузия), представители комиссии с грузинской стороны были лишены таких возможностей на территории подконтрольной режиму Ардзинба. Российская сторона, которая выступала в роли примирителя, в целях выполнения достигнутых соглашений даже не пыталась способствовать предоставлению возможностей грузинской стороне для выполнения своих функций.



Небезынтересен 4-й пункт, где практически на вооруженные силы Грузии возлагается ответственность по "...охране железной дороги и других определенных объектов...".



Исходя из формулировки, признается обязательность охраны железной дороги и других важных объектов. Именно в этих целях по заранее согласованному с Ардзинба плану, и был введен на территорию западной Грузии, в частности в Абхазию, ограниченный контингент сил МВД и войск МО Грузии. Если ко всему этому добавим слова одного из лидеров режима "...я заставлю грузин стрелять в абхазов...", произнесенный им в конце 80-ых годов прошлого столетия, то с учетом всего, утверждение, что конфликт в Абхазии начала грузинская сторона, мягко говоря, лишена реальности.



Более того, буквально через месяц после подписания Московского соглашения от 3 сентября 1992 года, при непосредственном участии незаконных военных формирований подконтрольного Москве режима Абхазии, казачьих военных формирований Российской Федерации, наемников с Северного Кавказа и арабских стран, 3 октября был взят город Гагра.



Уже 5 октября абхазские боевики контролировали всю территорию от р. Гумиста до р. Псоу (российско-грузинская Государственная граница). Если не считать те немыслимые пытки, которым на изначально контролируемой абхазскими боевиками территории Гудаутского р-на подвергли местных жителей грузинской национальности, во время этой зверской операции был совершен первый массовый геноцид грузинского населения.



К гагринским событиям 1992 года после консультации с членами Совета Безопасности ООН, постоянным членом которой с правом на вето является Россия, председателем СБ ООН было сделано специальное заявление о положении в Грузии, в котором он призывает стороны прекратить вооруженное противостояние и непрекословно соблюдать Московское соглашение от 3 сентября 1992 года, которое в свою очередь: "...подтверждает, что обеспечивается территориальная целостность Грузии, предусматривает прекращение огня, обязательство сторон не прибегать к применению силы и составляет основу для полномасштабного политического урегулирования...".



Как видно, представителями подконтрольной Москве режима Абхазии и российской стороны были нарушены все пункты достигнутого соглашения, которые должны были обеспечить урегулирование конфликта.



Надо отметить, что, так как данное заявление сделано от имени Совета Безопасности ООН, со всеми членами Совета оно согласовано и подписано ими. То есть, с данной формулировкой заявления полностью согласна и Россия.



Несмотря на это, в дальнейшем, Московское Соглашение 3 сентября 1992 года, а также основанные на нем последующие соглашения и резолюции ООН, постоянно нарушались режимом Ардзинба и российской стороной, которая, в свою очередь, вместо урегулирования конфликта, всячески способствовала ее эскалации.



Следует отметить, что в период активного вооруженного противостояния, Московское Соглашение от 3 сентября 1992 года не было единственным документом.



В период боевых действий было принято несколько т.н. "джентльменских", а также официальных соглашений. Исходя из создавшейся ситуации Советом Безопасности ООН, было принято ряд резолюций и заявлений, которые, впоследствии, как говорилось выше, российской стороной и подконтрольным Москве режимом Ардзинба систематично нарушались. В частности, были проигнорированы и нарушены следующие резолюции и заявления СБ ООН:



3 сентября 1992 года - Московское соглашение о прекращении огня S/24523.

10 сентября 1992 года - Записка Секретаря Совета Безопасности ООН S/24542.

7 октября 1992 года - Письмо Генерального Секретаря ООН на имя Председателя Совета Безопасности ООН S/24633.

8 октября 1992 года - Записка (заявление) Секретаря Совета Безопасности ООН S/24637.

10 ноября 1992 года - Письмо Генерального Секретаря ООН на имя Председателя Совета Безопасности ООН S/24794.

28 января 1993 года - Доклад Генерального Секретаря ООН о положении в Абхазии, Республика Грузия S/25188.

29 января 1993 года - Записка (заявление) Секретаря Совета Безопасности ООН S/25198.

14 марта 1993 года - при посредничестве России состоялось т.н. "джентльменское" соглашение о не возобновлении боевых действий и неприменении силы друг против друга. Однако, через два дня, 16 марта при участии российской штурмовой авиации, на Сухуми была осуществлена крупномасштабная атака.

5 мая 1993 года - Письмо Генерального Секретаря ООН на имя Председателя Совета Безопасности ООН S/25756.

14 мая 1993 года - при посредничестве России состоялось т.н. "джентльменское" соглашение о не возобновлении боевых действий и неприменении силы друг против друга, о чем был проинформирован Совет Безопасности ООН, что и отражается в дальнейших ее документах. Соглашение вновь была нарушено сепаратистским режимом Абхазии при поддержке России.

1 июля 1993 года - Доклад Генерального Секретаря ООН о положении в Абхазии, Республика Грузия S/26023.

2 июля 1993 года - Записка (заявление) Секретаря Совета Безопасности ООН S/26032.

7 июля 1993 года - Доклад Генерального Секретаря ООН о положении в Абхазии, Республика Грузия S/26023/Add.2.

9 июля 1993 года - Резолюция Совета Безопасности ООН 849 (1993).

27 июля 1993 года - Соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением (6-я страница документа - Г.Г.).

6 августа 1993 года - Доклад генерального секретаря во исполнение резолюции 849 (1993) Совета Безопасности S/26250.

6 августа 1993 года - Резолюция Совета Безопасности ООН 854 (1993).

24 августа 1993 года - Резолюция Совета Безопасности ООН 858 (1993)

17 сентября 1993 года - Записка (заявление) Секретаря Совета Безопасности ООН S/26463. Надо отметить, что этим заявлением председатель Совета Безопасности ООН призывал не только к прекращению огня, но так же требовал возвращения противоборствующих сторон к позициям, зафиксированным соглашением от 27 июля 1993 года.



Во всех вышеперечисленных документах четко определены:



1. Неприкосновенность территориальной целостности Грузии в ее международно (в том числе и Россией) признанных границах.



2. Требование о прекращении огня и не применении силы друг против друга.



3. Обязательность исключительно политического урегулирования конфликта.



4. Самое главное - в основе всех достигнутых соглашений, резолюций и других документов ООН лежит Московское соглашение о прекращении огня и неприменении сил от 3 сентября 1992 года.



К сожалению, все перечисленные документы, не без помощи России, остались лишь на бумаге и односторонне не выполнялись режимом Ардзинба.



Это перечень международных соглашений и резолюций, принятых непосредственно во время боевых действий в Абхазии в 90-ых годах прошлого века.



До августовских событий 2008 года, только по Абхазии, были приняты свыше 60 международных соглашений и резолюций, которые в одностороннем порядке нарушались представителями оккупационных режимов и Россией. Во всех этих документах, на которых стоят подписи России, подчеркивалось нерушимость территориальной целостности общепризнанных границ Грузии, и необходимость возвращение беженцев в места их постоянного проживания с сохранением за ними прав на недвижимость.



Ситуация резко изменилась в августе 2008 года, когда Россия, нарушив все ранее подписанные вышеперечисленные соглашения и резолюции СБ ООН, осуществила неприкрытую военную интервенцию против независимой Грузии, и грубо нарушая все существующие нормы международного права, под прикрытием признания независимости Абхазии и Цхинвалського региона, осуществила акт оккупации исторических территорий Грузии.



Приходится с сожалением отметить, что поддержка Грузии и желание мирно урегулировать конфликт со стороны международных организаций выражалось всего лишь в декларативной форме. Более того, против сепаратистского режима Абхазии, особенно против России, которая должна была выполнять функцию посредника и примирителя, за нарушения и полное игнорирование всех достигнутых соглашений и резолюций Совета Безопасности ООН не были применены международными нормами учтенные действенные санкции.



Такая безнаказанность всегда пробуждает аппетит для дальнейших неправомерных действий. В итоге мировое сообщество получило Российскую военно-политическую агрессию 2008 года против Грузии и в 2014 году против Украины.



В заключении, для наших оппонентов из России и оккупационных режимов Абхазии и Цхинвальского региона хотим пояснить, что стать субъектами международного право Абхазия и Цхинвальский регион могут лишь в одном случае – Грузия должна признать их независимость. Однако, такой исход событий не только не планируется, но даже не подлежит обсуждению. Представители оккупационных регионов должны уяснить, что нет никаких независимых Абхазии и Южной Осетии как с юридически точки зрения, так и в реальности. Не для этого Россия противопоставила себе практический весь Мир. Существует лишь сам факт оккупации. Каковы могут быть выходы из тупиковой ситуации? Выход есть, и он прост. Учитывая реальную суть происходящего, без "роснадзора" находить пути сближения и решения существующих проблем. Скорее всего будет встречный вопрос – В чем реальность? Она в истине – Абхазия и Цхинвальский регион были, есть и будут территориями Грузии, желают этого или нет в Кремле, но это факт, которого не изменит никто. Тем более, что вечной оккупации история не знает. Рано или поздно она заканчивается, и по историческим традициям – все возвращается на круги своя.